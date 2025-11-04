Судитимуть колишню інспекторку поліції, яка в нетверезому стані вчинила смертельну ДТП

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої інспекторки сектору реагування Чернівецького районного управління поліції, яка, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, порушила правила дорожнього руху та спричинила смертельну ДТП.

У Новоселиці нетвереза правоохоронниця врізалася в бетонну огорожу — загинула пасажирка

Уночі 28 липня 2025 року в місті Новоселиця поліцейська, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом "Volkswagen Tiguan", врізалася в бетонну огорожу, повідомляє Цензор.НЕТ.

У салоні перебувало троє пасажирів. Внаслідок зіткнення одна з них загинула на місці, інші пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР.

