УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10528 відвідувачів онлайн
Новини
647 3

Судитимуть колишню інспекторку поліції, яка в нетверезому стані вчинила смертельну ДТП

На Буковині судитимуть ексінспекторку поліції за смертельну ДТП

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишньої інспекторки сектору реагування Чернівецького районного управління поліції, яка, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, порушила правила дорожнього руху та спричинила смертельну ДТП.

У Новоселиці нетвереза правоохоронниця врізалася в бетонну огорожу — загинула пасажирка

Уночі 28 липня 2025 року в місті Новоселиця поліцейська, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом "Volkswagen Tiguan", врізалася в бетонну огорожу, повідомляє Цензор.НЕТ.

У салоні перебувало троє пасажирів. Внаслідок зіткнення одна з них загинула на місці, інші пасажири отримали травми різного ступеня тяжкості.

Досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР.

Читайте: Збитки на понад 5 мільйонів: посадовця НАН судитимуть за закупівлю обладнання за завищеною ціною. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4560) Офіс Генпрокурора (3545) Чернівецька область (82) Дністровський район (3) Новоселиця (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дуже дивно і майже фантастично.
показати весь коментар
04.11.2025 15:12 Відповісти
коли вона п'яна їхала то вона була не колишньою поліціянткою, а діючою. діючим поліцейським можна бухими їздити. все нормально.
показати весь коментар
04.11.2025 15:19 Відповісти
Поліція? Алкоголь?
Та це як два в одному....
показати весь коментар
04.11.2025 15:20 Відповісти
 
 