Збитки на понад 5 мільйонів: посадовця НАН судитимуть за закупівлю обладнання за завищеною ціною. ФОТОрепортаж

Офіс Генерального Прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо заступника директора з наукової роботи однієї з установ НАН України, якого підозрюють в закупівлі наукового обладнання за штучно завищеною ціною.

Його судитимуть за заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, повідомили в Офісі Генерального Прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Судитимуть посадовця НАН України

Підозрюваний – Андрій Бояринцев, заступник директора з наукової роботи Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України у Харкові.

За даними слідства, у 2023 році він організував закупівлю наукового обладнання за штучно завищеною ціною.

"Обвинувачений спеціально відхилив найбільш економічно вигідну пропозицію офіційного дистриб’ютора та наказав підлеглим укласти договір із заздалегідь визначеною приватною компанією", – повідомили в прокуратурі.

Ця компанія придбала обладнання за ринковою ціною, але продала його установі на 5 мільйонів гривень дорожче. Усі роботи з ввезення та встановлення фактично виконували фахівці дистриб’ютора, тож посередник був потрібен лише для заволодіння коштами.

посадовця НАН судитимуть
посадовця НАН судитимуть
посадовця НАН судитимуть

НАН України (160) Харків (5940) Офіс Генпрокурора (3545) Харківська область (1840) Харківський район (629)
З таким прізвищем і слідства непотрібно.
показати весь коментар
04.11.2025 15:16 Відповісти
 
 