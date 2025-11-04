Збитки на понад 5 мільйонів: посадовця НАН судитимуть за закупівлю обладнання за завищеною ціною. ФОТОрепортаж
Офіс Генерального Прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо заступника директора з наукової роботи однієї з установ НАН України, якого підозрюють в закупівлі наукового обладнання за штучно завищеною ціною.
Його судитимуть за заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, повідомили в Офісі Генерального Прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Судитимуть посадовця НАН України
Підозрюваний – Андрій Бояринцев, заступник директора з наукової роботи Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України у Харкові.
За даними слідства, у 2023 році він організував закупівлю наукового обладнання за штучно завищеною ціною.
"Обвинувачений спеціально відхилив найбільш економічно вигідну пропозицію офіційного дистриб’ютора та наказав підлеглим укласти договір із заздалегідь визначеною приватною компанією", – повідомили в прокуратурі.
Ця компанія придбала обладнання за ринковою ціною, але продала його установі на 5 мільйонів гривень дорожче. Усі роботи з ввезення та встановлення фактично виконували фахівці дистриб’ютора, тож посередник був потрібен лише для заволодіння коштами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль