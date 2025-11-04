УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10948 відвідувачів онлайн
Новини Зґвалтування дітей
2 559 7

Судитимуть батька-вихователя за зґвалтування та розбещення 7 підопічних дівчат

Батька-вихователя судитимуть за зґвалтування та розбещення 7 підопічних

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо батька-вихователя будинку сімейного типу.

Йому інкримінують зґвалтування та розбещення малолітніх і неповнолітніх вихованок, а також зберігання дитячої порнографії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловік кілька років ґвалтував і розбещував дівчат із дитячого будинку 

За даними слідства, чоловік упродовж кількох років систематично ґвалтував малолітню підопічну, а також вчиняв розпусні дії щодо ще шістьох дівчат, які перебували під його опікою.

Підозрюваного затримано на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу переїхав після початку бойових дій з Херсонської області. Він перебуває під вартою.

Усіх його вихованців вилучено. Діти перебувають під наглядом фахівців та проходять психологічну реабілітацію.

Також читайте: З Вірменії екстрадовано організатора шахрайської схеми, через яку волонтери втратили понад 20 млн грн. ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5379) суд (11952) Івано-Франківська область (1003) Офіс Генпрокурора (3545) Херсонська область (6347)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нема слів...
показати весь коментар
04.11.2025 12:17 Відповісти
3.14здець! Повний 3.14здець!
Як такому "вихователю" могли довірити дітей???
показати весь коментар
04.11.2025 12:18 Відповісти
А у нього на морді написано, що воно гвалтівник і збочинець?
показати весь коментар
04.11.2025 12:24 Відповісти
а на нем что написано было?
показати весь коментар
04.11.2025 12:36 Відповісти
Та хіба це можна людиною назвати? Тепер платники податків повинні цю мерзоту годувати роками. Для таких випадків та інших особливо звірячих треба смертна кара.
показати весь коментар
04.11.2025 12:28 Відповісти
яйца ему за это отрезать!
показати весь коментар
04.11.2025 12:35 Відповісти
....по саму шію.
показати весь коментар
04.11.2025 12:43 Відповісти
 
 