Судитимуть батька-вихователя за зґвалтування та розбещення 7 підопічних дівчат

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо батька-вихователя будинку сімейного типу.

Йому інкримінують зґвалтування та розбещення малолітніх і неповнолітніх вихованок, а також зберігання дитячої порнографії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чоловік кілька років ґвалтував і розбещував дівчат із дитячого будинку

За даними слідства, чоловік упродовж кількох років систематично ґвалтував малолітню підопічну, а також вчиняв розпусні дії щодо ще шістьох дівчат, які перебували під його опікою.

Підозрюваного затримано на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу переїхав після початку бойових дій з Херсонської області. Він перебуває під вартою.

Усіх його вихованців вилучено. Діти перебувають під наглядом фахівців та проходять психологічну реабілітацію.

