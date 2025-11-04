Судитимуть батька-вихователя за зґвалтування та розбещення 7 підопічних дівчат
За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо батька-вихователя будинку сімейного типу.
Йому інкримінують зґвалтування та розбещення малолітніх і неповнолітніх вихованок, а також зберігання дитячої порнографії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Чоловік кілька років ґвалтував і розбещував дівчат із дитячого будинку
За даними слідства, чоловік упродовж кількох років систематично ґвалтував малолітню підопічну, а також вчиняв розпусні дії щодо ще шістьох дівчат, які перебували під його опікою.
Підозрюваного затримано на Івано-Франківщині, куди дитячий будинок сімейного типу переїхав після початку бойових дій з Херсонської області. Він перебуває під вартою.
Усіх його вихованців вилучено. Діти перебувають під наглядом фахівців та проходять психологічну реабілітацію.
Як такому "вихователю" могли довірити дітей???