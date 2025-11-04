Будут судить отца-воспитателя за изнасилование и развращение 7 подопечных девочек
Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении отца-воспитателя дома семейного типа.
Ему инкриминируют изнасилование и развращение малолетних и несовершеннолетних воспитанниц, а также хранение детской порнографии, сообщает Цензор.НЕТ.
Мужчина несколько лет насиловал и развращал девочек из детского дома
По данным следствия, мужчина в течение нескольких лет систематически насиловал малолетнюю подопечную, а также совершал развратные действия в отношении еще шести девочек, находившихся под его опекой.
Подозреваемый задержан в Ивано-Франковской области, куда детский дом семейного типа переехал после начала боевых действий из Херсонской области. Он находится под стражей.
Все его воспитанники изъяты. Дети находятся под наблюдением специалистов и проходят психологическую реабилитацию.
Як такому "вихователю" могли довірити дітей???