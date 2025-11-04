РУС
Новости Изнасилование детей
2 184 7

Будут судить отца-воспитателя за изнасилование и развращение 7 подопечных девочек

Отца-воспитателя будут судить за изнасилование и развращение 7 подопечных

Под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры в суд направлено обвинительное заключение в отношении отца-воспитателя дома семейного типа.

Ему инкриминируют изнасилование и развращение малолетних и несовершеннолетних воспитанниц, а также хранение детской порнографии, сообщает Цензор.НЕТ.

Мужчина несколько лет насиловал и развращал девочек из детского дома

По данным следствия, мужчина в течение нескольких лет систематически насиловал малолетнюю подопечную, а также совершал развратные действия в отношении еще шести девочек, находившихся под его опекой.

Подозреваемый задержан в Ивано-Франковской области, куда детский дом семейного типа переехал после начала боевых действий из Херсонской области. Он находится под стражей.

Все его воспитанники изъяты. Дети находятся под наблюдением специалистов и проходят психологическую реабилитацию.

дети (6790) суд (25302) Ивано-Франковская область (967) Офис Генпрокурора (2746) Херсонская область (5348)
нема слів...
показать весь комментарий
04.11.2025 12:17 Ответить
3.14здець! Повний 3.14здець!
Як такому "вихователю" могли довірити дітей???
показать весь комментарий
04.11.2025 12:18 Ответить
А у нього на морді написано, що воно гвалтівник і збочинець?
показать весь комментарий
04.11.2025 12:24 Ответить
а на нем что написано было?
показать весь комментарий
04.11.2025 12:36 Ответить
Та хіба це можна людиною назвати? Тепер платники податків повинні цю мерзоту годувати роками. Для таких випадків та інших особливо звірячих треба смертна кара.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:28 Ответить
яйца ему за это отрезать!
показать весь комментарий
04.11.2025 12:35 Ответить
....по саму шію.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:43 Ответить
 
 