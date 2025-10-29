РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9651 посетитель онлайн
Новости Фото Изнасилование детей
1 646 10

Сексуальное насилие над 10-летним сыном бывшей сожительницы: в Киеве объявлено подозрение гражданину Турции, - прокуратура. ФОТО

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему гражданину Турции, который, по данным следствия, совершил сексуальное насилие над десятилетним мальчиком.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

В Киеве гражданина Турции уличили в сексуальном насилии над десятилетним мальчиком

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К 15 годам заключения приговорен мужчина за сексуальные преступления в отношении собственных малолетних детей

Как обнаружили преступление?

Иностранец попал в поле зрения правоохранителей после того, как из-за ревности поджег квартиру бывшей сожительницы и похитил ее ноутбук. Во время задержания у мужчины изъяли мобильные телефоны, среди материалов которых обнаружили видео с насильственными действиями сексуального характера в отношении ребенка.

Следователи установили, что видео снимал сам фигурант дела.

Установление личности потерпевшего

Правоохранители установили, что ребенком на видео является десятилетний сын женщины, с которой подозреваемый ранее состоял в отношениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Детского тренера из Киева подозревают в сексуальном насилии в отношении 11-летней девочки. ФОТОрепортаж

Квалификация действий

Гражданину Турции инкриминируют совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • часть 4 статьи 185 (поджог)
  • часть 2 статьи 194 (кража имущества)
  • часть 4 статьи 153 (сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка)

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в убийстве Парубия передавал россиянам информацию об объектах ВСУ, - прокуратура. ВИДЕО

Автор: 

дети (6780) изнасилование (939) Киев (26303) прокуратура (5085) Турция (3554)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
В загальну камеру його на всі 10 років
показать весь комментарий
29.10.2025 12:22 Ответить
+3
Тварина😡😡😡
показать весь комментарий
29.10.2025 12:14 Ответить
+3
Таких знаєте скільки по всяким Сиріям, Туреччинам, Алжирам, Тунісам? Мусліми їм впраюють, що вони в себе дома багаті та майже султани. А наші розвішують вуха та виходять за них заміж. Потім народжують їм купу чорнявих, приймають іслам і тоді вже немає куди діватись. А в даному випадку треба розбиратись хто воно таке цей турок і шо він робить в Україні?
показать весь комментарий
29.10.2025 12:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тварина😡😡😡
показать весь комментарий
29.10.2025 12:14 Ответить
це як мусили допекти українські чоловіки, шо українка повелася на бидлотурка...
показать весь комментарий
29.10.2025 12:21 Ответить
Таких знаєте скільки по всяким Сиріям, Туреччинам, Алжирам, Тунісам? Мусліми їм впраюють, що вони в себе дома багаті та майже султани. А наші розвішують вуха та виходять за них заміж. Потім народжують їм купу чорнявих, приймають іслам і тоді вже немає куди діватись. А в даному випадку треба розбиратись хто воно таке цей турок і шо він робить в Україні?
показать весь комментарий
29.10.2025 12:34 Ответить
Це те саме що з Куйок допекли ,що вона орендовані фальосою губи підставляла під турка з монобровою???
показать весь комментарий
29.10.2025 12:36 Ответить
"Баба дура, не потому что дура, а потому что баба".
показать весь комментарий
29.10.2025 12:38 Ответить
Просто йдуть на гроші
показать весь комментарий
29.10.2025 12:43 Ответить
В загальну камеру його на всі 10 років
показать весь комментарий
29.10.2025 12:22 Ответить
І, щоб там було побільше збоченців кримінальних, нехай відтянуться на чорнявому...
показать весь комментарий
29.10.2025 12:36 Ответить
Чи повинна Україна годувати це лайно 10 років?😬
показать весь комментарий
29.10.2025 12:43 Ответить
Або вона хоче грошей. Ні?
показать весь комментарий
29.10.2025 12:53 Ответить
 
 