Сексуальное насилие над 10-летним сыном бывшей сожительницы: в Киеве объявлено подозрение гражданину Турции, - прокуратура. ФОТО

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему гражданину Турции, который, по данным следствия, совершил сексуальное насилие над десятилетним мальчиком.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Как обнаружили преступление?

Иностранец попал в поле зрения правоохранителей после того, как из-за ревности поджег квартиру бывшей сожительницы и похитил ее ноутбук. Во время задержания у мужчины изъяли мобильные телефоны, среди материалов которых обнаружили видео с насильственными действиями сексуального характера в отношении ребенка.

Следователи установили, что видео снимал сам фигурант дела.

Установление личности потерпевшего

Правоохранители установили, что ребенком на видео является десятилетний сын женщины, с которой подозреваемый ранее состоял в отношениях.

Квалификация действий

Гражданину Турции инкриминируют совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 4 статьи 185 (поджог)

часть 2 статьи 194 (кража имущества)

часть 4 статьи 153 (сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка)

Сейчас подозреваемый находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

