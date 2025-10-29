Сексуальное насилие над 10-летним сыном бывшей сожительницы: в Киеве объявлено подозрение гражданину Турции, - прокуратура. ФОТО
В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 39-летнему гражданину Турции, который, по данным следствия, совершил сексуальное насилие над десятилетним мальчиком.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Как обнаружили преступление?
Иностранец попал в поле зрения правоохранителей после того, как из-за ревности поджег квартиру бывшей сожительницы и похитил ее ноутбук. Во время задержания у мужчины изъяли мобильные телефоны, среди материалов которых обнаружили видео с насильственными действиями сексуального характера в отношении ребенка.
Следователи установили, что видео снимал сам фигурант дела.
Установление личности потерпевшего
Правоохранители установили, что ребенком на видео является десятилетний сын женщины, с которой подозреваемый ранее состоял в отношениях.
Квалификация действий
Гражданину Турции инкриминируют совершение преступлений по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- часть 4 статьи 185 (поджог)
- часть 2 статьи 194 (кража имущества)
- часть 4 статьи 153 (сексуальное насилие в отношении малолетнего ребенка)
Сейчас подозреваемый находится под стражей. В случае доказательства вины ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
