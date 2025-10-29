Сексуальне насильство над 10-річним сином колишньої співмешканки: у Києві оголошено підозру громадянину Туреччини, - прокуратура. ФОТО
У Києві правоохоронці повідомили про підозру 39-річному громадянину Туреччини, який, за даними слідства, вчинив сексуальне насильство над десятирічним хлопчиком.
Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Як виявили злочин?
Іноземець потрапив у поле зору правоохоронців після того, як через ревнощі підпалив квартиру колишньої співмешканки та викрав її ноутбук. Під час затримання у чоловіка вилучили мобільні телефони, серед матеріалів яких виявили відео з насильницькими діями сексуального характеру щодо дитини.
Слідчі встановили, що відео знімав сам фігурант справи.
Встановлення особи потерпілого
Правоохоронці встановили, що дитиною на відео є десятирічний син жінки, з якою підозрюваний раніше перебував у стосунках.
Кваліфікація дій
Громадянину Туреччини інкримінують вчинення злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України:
- частина 4 статті 185 (підпал)
- частина 2 статті 194 (крадіжка майна)
- частина 4 статті 153 (сексуальне насильство щодо малолітньої дитини)
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. У разі доведення вини йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років.
