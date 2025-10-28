До 15 років ув’язнення засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей
На Дніпропетровщині до 15 років ув’язнення засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей.
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів суд визнав батька трьох дітей винним у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості, повідомляє Цензор.НЕТ.
Дітей віком 8, 9 і 11 років ще у 2020 році було вилучено із родини через неналежні умови. Уже під опікою вони розповіли, що у 2019 році батько, користуючись відсутністю матері, неодноразово вчиняв щодо них злочини.
Вирок — 15 років позбавлення волі: він може бути оскаржений. Після набрання ним законної сили дані засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, які вчинили сексуальні злочини проти дітей
