Новини Зґвалтування дітей
696 3

До 15 років ув’язнення засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей

Батько отримав 15 років в’язниці за насилля над дітьми

На Дніпропетровщині до 15 років ув’язнення засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів суд визнав батька трьох дітей винним у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також читайте: На Київщині судитимуть жінку, яка допомагала співмешканцю ґвалтувати власну доньку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дітей віком 8, 9 і 11 років ще у 2020 році було вилучено із родини через неналежні умови. Уже під опікою вони розповіли, що у 2019 році батько, користуючись відсутністю матері, неодноразово вчиняв щодо них злочини.

Вирок — 15 років позбавлення волі: він може бути оскаржений. Після набрання ним законної сили дані засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, які вчинили сексуальні злочини проти дітей

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дитячого тренера з Києва підозрюють у сексуальному насильстві щодо 11-річної дівчинки. ФОТОрепортаж

діти (5367) насилля (308) Офіс Генпрокурора (3532) Дніпропетровська область (4420)
А чому не пожиттєво? Генпрокурор правильно казав, що за всі злочини проти дітей має бути бещальтернативне довічне ув'язнення, тим більше такого характеру.
28.10.2025 10:47 Відповісти
Нащо він здався такий хороший щоб його за наші податки утриувати довічно!? Тільки кастрація і примусові каторжні роботи!
28.10.2025 11:08 Відповісти
Суд тягнувся п'ять років?
28.10.2025 11:25 Відповісти
 
 