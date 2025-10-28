На Дніпропетровщині до 15 років ув’язнення засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей.

За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів суд визнав батька трьох дітей винним у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дітей віком 8, 9 і 11 років ще у 2020 році було вилучено із родини через неналежні умови. Уже під опікою вони розповіли, що у 2019 році батько, користуючись відсутністю матері, неодноразово вчиняв щодо них злочини.

Вирок — 15 років позбавлення волі: він може бути оскаржений. Після набрання ним законної сили дані засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, які вчинили сексуальні злочини проти дітей

