До 15 лет тюрьмы приговорен мужчина за сексуальные преступления в отношении собственных малолетних детей

Отец получил 15 лет тюрьмы за насилие над детьми

На Днепропетровщине к 15 годам заключения приговорен мужчина за сексуальные преступления в отношении собственных малолетних детей.

По публичному обвинению ювенальных прокуроров суд признал отца троих детей виновным в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности, сообщает Цензор.НЕТ.

Дети в возрасте 8, 9 и 11 лет еще в 2020 году были изъяты из семьи из-за ненадлежащих условий. Уже под опекой они рассказали, что в 2019 году отец, пользуясь отсутствием матери, неоднократно совершал в отношении них преступления.

Приговор - 15 лет лишения свободы: он может быть обжалован. После вступления его в законную силу данные осужденного будут внесены в Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления против детей

дети (6778) насилие (407) Офис Генпрокурора (2732) Днепропетровская область (4623)
А чому не пожиттєво? Генпрокурор правильно казав, що за всі злочини проти дітей має бути бещальтернативне довічне ув'язнення, тим більше такого характеру.
28.10.2025 10:47 Ответить
Нащо він здався такий хороший щоб його за наші податки утриувати довічно!? Тільки кастрація і примусові каторжні роботи!
28.10.2025 11:08 Ответить
Суд тягнувся п'ять років?
28.10.2025 11:25 Ответить
 
 