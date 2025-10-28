До 15 лет тюрьмы приговорен мужчина за сексуальные преступления в отношении собственных малолетних детей

На Днепропетровщине к 15 годам заключения приговорен мужчина за сексуальные преступления в отношении собственных малолетних детей.

По публичному обвинению ювенальных прокуроров суд признал отца троих детей виновным в преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности, сообщает Цензор.НЕТ.

Дети в возрасте 8, 9 и 11 лет еще в 2020 году были изъяты из семьи из-за ненадлежащих условий. Уже под опекой они рассказали, что в 2019 году отец, пользуясь отсутствием матери, неоднократно совершал в отношении них преступления.

Приговор - 15 лет лишения свободы: он может быть обжалован. После вступления его в законную силу данные осужденного будут внесены в Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления против детей

