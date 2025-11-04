РУС
Новости
794 4

Будут судить бывшего инспектора полиции, которая в нетрезвом состоянии совершила смертельное ДТП

На Буковине будут судить бывшего инспектора полиции за смертельное ДТП

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей инспектора сектора реагирования Черновицкого районного управления полиции, управлявшей автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушившей правила дорожного движения и вызвавшей смертельное ДТП.

В Новоселице нетрезвая правоохранительница врезалась в бетонное ограждение - погибла пассажирка

Ночью 28 июля 2025 года в городе Новоселица полицейская, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем "Volkswagen Tiguan", врезалась в бетонное ограждение, сообщает Цензор.НЕТ.

В салоне находились трое пассажиров. В результате столкновения одна из них погибла на месте, другие пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Досудебное расследование проводили следователи территориального управления ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья, совершившая смертельное ДТП на Прикарпатье, отправлена под стражу. Залог - более 1 млн грн

Автор: 

ДТП (7761) Офис Генпрокурора (2746) Черновицкая область (79) Днестровский район (3) Новоселица (1)
Дуже дивно і майже фантастично.
04.11.2025 15:12 Ответить
Зачекайте трохи. Тепер 3-4-5 років буде суд тривати.
04.11.2025 16:26 Ответить
коли вона п'яна їхала то вона була не колишньою поліціянткою, а діючою. діючим поліцейським можна бухими їздити. все нормально.
04.11.2025 15:19 Ответить
Поліція? Алкоголь?
Та це як два в одному....
04.11.2025 15:20 Ответить
 
 