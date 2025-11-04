Будут судить бывшего инспектора полиции, которая в нетрезвом состоянии совершила смертельное ДТП
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей инспектора сектора реагирования Черновицкого районного управления полиции, управлявшей автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушившей правила дорожного движения и вызвавшей смертельное ДТП.
В Новоселице нетрезвая правоохранительница врезалась в бетонное ограждение - погибла пассажирка
Ночью 28 июля 2025 года в городе Новоселица полицейская, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем "Volkswagen Tiguan", врезалась в бетонное ограждение, сообщает Цензор.НЕТ.
В салоне находились трое пассажиров. В результате столкновения одна из них погибла на месте, другие пассажиры получили травмы различной степени тяжести.
Досудебное расследование проводили следователи территориального управления ГБР.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та це як два в одному....