Будут судить бывшего инспектора полиции, которая в нетрезвом состоянии совершила смертельное ДТП

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшей инспектора сектора реагирования Черновицкого районного управления полиции, управлявшей автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, нарушившей правила дорожного движения и вызвавшей смертельное ДТП.

В Новоселице нетрезвая правоохранительница врезалась в бетонное ограждение - погибла пассажирка

Ночью 28 июля 2025 года в городе Новоселица полицейская, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем "Volkswagen Tiguan", врезалась в бетонное ограждение, сообщает Цензор.НЕТ.

В салоне находились трое пассажиров. В результате столкновения одна из них погибла на месте, другие пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Досудебное расследование проводили следователи территориального управления ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судья, совершившая смертельное ДТП на Прикарпатье, отправлена под стражу. Залог - более 1 млн грн