Судья, устроившая смертельное ДТП на Прикарпатье, отправлена под стражу. Залог - более 1 млн грн

Судье Подгаецкого райсуда Тернопольской области, которая совершила смертельное ДТП в Ивано-Франковской области, избрали меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, судью отправили под стражу с залогом в более 1 млн грн.

Что предшествовало

Напомним, 31 октября 2025 года в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево - Львов", судья Подгаецкого районного суда Тернопольской области, управляя автомобилем Lexus UX 250h, двигаясь в направлении Львова, не уменьшила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и совершила наезд на двух пешеходов. Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры судье сообщено о подозрении.

Позже Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи под стражей.

+3
если есть 1 млн, можно случайно убивать
03.11.2025 17:24 Ответить
+3
Тю! Два впровадження і відібье мільон. А там і машинка нова на день народження з"явиться.
03.11.2025 17:28 Ответить
+2
Только громко об єтом неговори (санитари услишат)
03.11.2025 17:40 Ответить
https://sud.ua/uk/news/publication/340351-sudyam-neobkhodimo-povysit-razmer-sudeyskogo-voznagrazhdeniya-potomu-chto-inflyatsiya-sedaet-dokhody-sudey-stanislav-kravchenko Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з'їдає» дохід суддів - Станіслав Кравченко
03.11.2025 17:31 Ответить
03.11.2025 17:40 Ответить
03.11.2025 17:24 Ответить
03.11.2025 17:43 Ответить
03.11.2025 17:28 Ответить
Ще, не час.
03.11.2025 17:56 Ответить
Оце так застава!
І що, вона тепер не зможе собі дозволити один раз випити кави?
показать весь комментарий
03.11.2025 18:34 Ответить
 
 