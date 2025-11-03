Судья, устроившая смертельное ДТП на Прикарпатье, отправлена под стражу. Залог - более 1 млн грн

Судье Подгаецкого райсуда Тернопольской области, которая совершила смертельное ДТП в Ивано-Франковской области, избрали меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Так, судью отправили под стражу с залогом в более 1 млн грн.

Что предшествовало

Напомним, 31 октября 2025 года в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево - Львов", судья Подгаецкого районного суда Тернопольской области, управляя автомобилем Lexus UX 250h, двигаясь в направлении Львова, не уменьшила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и совершила наезд на двух пешеходов. Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры судье сообщено о подозрении.

Позже Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи под стражей.

