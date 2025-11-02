РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Смертельные ДТП
552 3

ВСП разрешил арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье

Судья вызвала ДТП в Прикарпатье

Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области. Ее подозревают в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели пешехода и травмированию другого человека в Прикарпатье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По представлению прокурора Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области.

Она подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель пешехода и травмирование другого человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Смотрите также: Судья совершила смертельное ДТП в Прикарпатье: ей сообщили о подозрении. ФОТОрепортаж

Что предшествовало

Напомним, 31 октября 2025 года в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево - Львов", судья Подгаецкого районного суда Тернопольской области, управляя автомобилем Lexus UX 250h, двигаясь в направлении Львова, не уменьшила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и совершила наезд на двух пешеходов. Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры судье сообщено о подозрении.

Также смотрите: Учитель в состоянии опьянения совершил ДТП в Ивано-Франковской области: двое погибших и трое травмированных несовершеннолетних. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

арест (10475) ДТП (7758) судья (2672) Высший совет правосудия (574)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
оце так поворот....цікаво як так суддю швидко злили??що з нею не так???
показать весь комментарий
02.11.2025 16:41 Ответить
Викрутиться і сидіти не буде, в нас таких не садять а садять за мішок картоплі. Потім згадаєте ці слова.
показать весь комментарий
02.11.2025 16:44 Ответить
Хм...А хіба суддям не дозволено давити "пересічних",якщо вони заважають руху "карети" з богообраним(ою) всередині?Маю надію,що вижившому пішоходу не дуже великий штраф "впаяють".
показать весь комментарий
02.11.2025 16:46 Ответить
 
 