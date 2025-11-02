ВСП разрешил арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей судьи Подгаецкого районного суда Тернопольской области. Ее подозревают в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели пешехода и травмированию другого человека в Прикарпатье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Она подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель пешехода и травмирование другого человека (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Что предшествовало
Напомним, 31 октября 2025 года в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево - Львов", судья Подгаецкого районного суда Тернопольской области, управляя автомобилем Lexus UX 250h, двигаясь в направлении Львова, не уменьшила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и совершила наезд на двух пешеходов. Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры судье сообщено о подозрении.
