Судья совершила смертельное ДТП на Прикарпатье: ей сообщили о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть пешехода и травмирование другого лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что уже установило следствие?

По данным следствия, 31 октября 2025 года в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево - Львов" подозреваемая, управляя автомобилем Lexus UX 250h, двигаясь в направлении Львова, не уменьшила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и совершила наезд на двух пешеходов.

Пешеход погиб

В результате ДТП один из них погиб на месте, другой получил телесные повреждения.

Данные Офиса генпрокурора

  • Досудебное расследование под процессуальным руководством прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры проводят следователи территориального управления ГБР.
  • В настоящее время в Высший совет правосудия направлено представление о предоставлении согласия на содержание под стражей подозреваемой судьи и ходатайство о временном ее отстранении от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
  • Сегодня запланировано рассмотрение указанных документов на заседании ВСП.

ДТП (7758) судья (2672) Ивано-Франковская область (966) Тернопольская область (773) Ивано-Франковский район (26) Фрага (1)
