Судья совершила смертельное ДТП на Прикарпатье: ей сообщили о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть пешехода и травмирование другого лица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что уже установило следствие?

По данным следствия, 31 октября 2025 года в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево - Львов" подозреваемая, управляя автомобилем Lexus UX 250h, двигаясь в направлении Львова, не уменьшила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и совершила наезд на двух пешеходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо военных погибли в результате ДТП на Львовщине, - ГБР

Пешеход погиб

В результате ДТП один из них погиб на месте, другой получил телесные повреждения.















Читайте на "Цензор.НЕТ": Учитель в состоянии опьянения совершил ДТП в Ивано-Франковской области: двое погибших и трое травмированных несовершеннолетних. ФОТОрепортаж

Данные Офиса генпрокурора

Досудебное расследование под процессуальным руководством прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры проводят следователи территориального управления ГБР.

В настоящее время в Высший совет правосудия направлено представление о предоставлении согласия на содержание под стражей подозреваемой судьи и ходатайство о временном ее отстранении от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Сегодня запланировано рассмотрение указанных документов на заседании ВСП.

Больше читайте в нашем Telegram-канале