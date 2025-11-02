2 831 28
Судья совершила смертельное ДТП на Прикарпатье: ей сообщили о подозрении. ФОТОРЕПОРТАЖ
Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть пешехода и травмирование другого лица.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что уже установило следствие?
По данным следствия, 31 октября 2025 года в селе Фрага Ивано-Франковского района на автодороге "Мукачево - Львов" подозреваемая, управляя автомобилем Lexus UX 250h, двигаясь в направлении Львова, не уменьшила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и совершила наезд на двух пешеходов.
Пешеход погиб
В результате ДТП один из них погиб на месте, другой получил телесные повреждения.
Данные Офиса генпрокурора
- Досудебное расследование под процессуальным руководством прокуроров Ивано-Франковской областной прокуратуры проводят следователи территориального управления ГБР.
- В настоящее время в Высший совет правосудия направлено представление о предоставлении согласия на содержание под стражей подозреваемой судьи и ходатайство о временном ее отстранении от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности.
- Сегодня запланировано рассмотрение указанных документов на заседании ВСП.
