УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Фото Смертельні ДТП
2 782 28

Суддя вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті: їй повідомили про підозру. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть пішохода та травмування іншої особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Що вже встановило слідство?

За даними слідства, 31 жовтня 2025 року у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево - Львів" підозрювана, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухаючись у напрямку Львова, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу та скоїла наїзд на двох пішоходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо військових загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДБР

Пішохід загинув

Внаслідок ДТП один із них загинув на місці, інший зазнав тілесних ушкоджень.

Суддя спричинила ДТП на Прикарпатті
Суддя спричинила ДТП на Прикарпатті
Суддя спричинила ДТП на Прикарпатті
Суддя спричинила ДТП на Прикарпатті
Суддя спричинила ДТП на Прикарпатті
Суддя спричинила ДТП на Прикарпатті
Суддя спричинила ДТП на Прикарпатті

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учитель у стані сп’яніння скоїв ДТП на Івано-Франківщині: двоє загиблих і троє травмованих неповнолітніх. ФОТОрепортаж

Дані Офісу генпрокурора

  • Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури здійснюють слідчі територіального управління ДБР.
  • Наразі до Вищої ради правосуддя скеровано подання про надання згоди на утримання під вартою підозрюваної судді та клопотання про тимчасове її відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
  • Сьогодні заплановано розгляд зазначених документів на засіданні ВРП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

ДТП (4557) суддя (1612) Івано-Франківська область (1002) Тернопільська область (641) Івано-Франківський район (29) Фрага (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Нічого не порушувала, і навіть буха чи обкурена не була. Пішоходи заплатять за ремонт авто і за стрес судді -вже пишеться ухвала суду іменем України. Якщо не вірите то поцікавтесь як суддя тандир довів що він не вбив нацгвардійця на блокпосту і був абсолютно тверезим.
показати весь коментар
02.11.2025 11:41 Відповісти
+15
Судді в нас недоторкані. Нічого їй не буде. Он іншого суддю, що вбив військового на блокпосту судять вже 4 роки.
показати весь коментар
02.11.2025 11:43 Відповісти
+15
Відмажуть. Суд встановить що пішоходи сами скочилили під судівський лексус. Потім отримає відшкодування і платню за пропущену роботу.
показати весь коментар
02.11.2025 11:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перехід підсвічується - чого судді не хватило
показати весь коментар
02.11.2025 11:37 Відповісти
Їй не вистачило гідності.
показати весь коментар
02.11.2025 11:41 Відповісти
розуміння лохів що їде суддиха і небуде й пр гальмовувати, не те щоб зупинятись.
показати весь коментар
02.11.2025 11:43 Відповісти
Оце вже схоже на обґрунтоване юридичне пояснення для укрсудді
показати весь коментар
02.11.2025 12:21 Відповісти
Нічого не порушувала, і навіть буха чи обкурена не була. Пішоходи заплатять за ремонт авто і за стрес судді -вже пишеться ухвала суду іменем України. Якщо не вірите то поцікавтесь як суддя тандир довів що він не вбив нацгвардійця на блокпосту і був абсолютно тверезим.
показати весь коментар
02.11.2025 11:41 Відповісти
оголошено підозру прокурором інвалідність якого підтверджена Крупою.
показати весь коментар
02.11.2025 12:24 Відповісти
Судді в нас недоторкані. Нічого їй не буде. Он іншого суддю, що вбив військового на блокпосту судять вже 4 роки.
показати весь коментар
02.11.2025 11:43 Відповісти
Но, всё - же, он 4 года находится под стражей. И как пример того, что ничего не будет, не совсем подходит
показати весь коментар
02.11.2025 12:31 Відповісти
Відмажуть. Суд встановить що пішоходи сами скочилили під судівський лексус. Потім отримає відшкодування і платню за пропущену роботу.
показати весь коментар
02.11.2025 11:43 Відповісти
Тільки життя за життя.
показати весь коментар
02.11.2025 11:45 Відповісти
То не буде, доказів за всі роки дуже багато. Але твоя ідея гарна.
показати весь коментар
02.11.2025 11:47 Відповісти
де суддя а де ПДР!!!холопам в загалі не варто ходити там де бояри катаються,і дай Бог справа дійде до суду,нажаль тенденції з правосуддям плачевні,система відірвалася від берегів.Сім'ям постраждалих співчуття та витримки,потерпілому одужання....
показати весь коментар
02.11.2025 11:51 Відповісти
Починається чергове шапіто... Під назвою - правосуддя.
показати весь коментар
02.11.2025 11:52 Відповісти
Нажаль, ,не починається,а продовжується те,що триває давно...А лохи вірили,що воно буде на велосипеді їздити.
показати весь коментар
02.11.2025 12:12 Відповісти
Суддя на очах у багатьох свідків вчинила наїзд на пішоходів в результаті чого загинула людина.Тим не менше вона тільки підозрюється в тому,що вона вчинила наїзд...бо визнати її винною може тільки суд...А суд - це конкретна інша суддя,яка на відміну від свідків нічого не бачила бо на місці ДТП її не було.І тут,коли суддя визначає вину судді коло нашого правосуддя замикається,і правосуддя побіжить вже по тому колу...Воно може бігати навіть рік...поки справа не забудеться чи поки ще там щось...Ось кілька років тому львівський олігарх,власник ФК "Карпати" вбив в ДТП жінку буквально під камери.І тут же втік за кордон.І шо?Ніхто вже не пам"ятає,навіть не знає і взагалі всім пофіг.Так і тут буде...
показати весь коментар
02.11.2025 12:58 Відповісти
Тільки суд присяжних. Ну не можуть судді судити суддів, це як вовк буде правчати іншого вовка, що він з'їв ягня. Це 200% конфлікт інтересів. Тільки суд присяжних.
показати весь коментар
02.11.2025 13:29 Відповісти
Зіткнулись асфальтний каток і Лексус . Іде суд - суддя запитує водія катка - розказуйте - як доганяли - як підрізали
показати весь коментар
02.11.2025 11:55 Відповісти
😁😁
показати весь коментар
02.11.2025 12:23 Відповісти
Н-да... Ну це постраждалі та їх родичі.влетіли.. Прийдеться оплатити покупку нового Лексуса та величезну моральну шкоду тендітній психіці чистої і невинної судді...
показати весь коментар
02.11.2025 12:16 Відповісти
Судівкиня на красненькому лєкСосі???? Нє вінна па-панятіям!
показати весь коментар
02.11.2025 12:24 Відповісти
чим ще займатися суддям
як не давити людей
в вільний від хабарницва час
показати весь коментар
02.11.2025 12:27 Відповісти
Та нормально всё будет. У нас же один парень несколько лет потужную судебную реформу влупил. Лучших из лучших оставил. Я уже аж вижу, как ей 10 лет дают.
показати весь коментар
02.11.2025 12:28 Відповісти
Ну, тут выбор не большой: посадят или того, выжившего или, на крайняк, маляра, который там переход нарисовал.
показати весь коментар
02.11.2025 12:34 Відповісти
Комменты, конечно, супер. Даже находящегося четыре года под стражей судью Тандыра привозят в качестве примера безнаказанности.
показати весь коментар
02.11.2025 12:35 Відповісти
Царство небесне загиблому,співчуття рідним,а пораненому скорішого видужання. А виновниці --покарання.
показати весь коментар
02.11.2025 12:57 Відповісти
"Підозра"...
Тобто ще не факт!
*********...
показати весь коментар
02.11.2025 13:03 Відповісти
Все канонічно- як не суддя, то "слуга народу" або працівник прокуратури.
показати весь коментар
02.11.2025 13:10 Відповісти
Наїзд на пішохода на зебрі має каратися як умисне вбивство - від 15 років до довічного. Вирок має виноситись автоматично з конфіскацією на користь родичів жертв. Вже дожились до "точки" - вчиш дитину переходити на переході і не знаєш чи повернеться додому живою чи якесь ****** чмо її задавить. Якщо таке станеться з кимсь з моїх близьких я знайду придурка і вбю.
показати весь коментар
02.11.2025 13:42 Відповісти
 
 