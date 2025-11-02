2 782 28
Суддя вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті: їй повідомили про підозру. ФОТОрепортаж
За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть пішохода та травмування іншої особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Що вже встановило слідство?
За даними слідства, 31 жовтня 2025 року у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево - Львів" підозрювана, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухаючись у напрямку Львова, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу та скоїла наїзд на двох пішоходів.
Пішохід загинув
Внаслідок ДТП один із них загинув на місці, інший зазнав тілесних ушкоджень.
Дані Офісу генпрокурора
- Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури здійснюють слідчі територіального управління ДБР.
- Наразі до Вищої ради правосуддя скеровано подання про надання згоди на утримання під вартою підозрюваної судді та клопотання про тимчасове її відсторонення від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.
- Сьогодні заплановано розгляд зазначених документів на засіданні ВРП.
