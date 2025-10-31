УКР
4 110 9

Четверо військових загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДБР

Четверо військових загинули у ДТП на Львівщині

Четверо військових однієї з військових частин загинули внаслідок ДТП на Львівщині.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Обставини ДТП

Вчора, 30 жовтня, близько 21:15 біля села Жирівка водій автомобіля "Nissan" з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті.

Читайте також: Поблизу Черкас водій Porsche Cayenne зіткнувся з вантажівкою. ФОТО

Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо.

Жертви

Водій та двоє пасажирів "Nissan", а також пасажир вантажівки – також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу, загинули.

Читайте: Чоловік збив двох військових під час перевірки документів у Тернополі

Наразі слідчі провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з’ясування всіх обставин.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб).

Також дивіться: Смертельна ДТП на блокпосту: вантажівка збила на смерть двох військовослужбовців під Одесою. ВIДЕО

Автор: 

ДТП (4556) військовослужбовці (5006) ДБР (3798) Львівська область (2616) Львівський район (142) Жирівка (1)
Коментувати
Вантажівка на повороті - навіть за межею проїзної частини - небезпечно
31.10.2025 11:31 Відповісти
Небезпечно ганяти і хизуватися водійськими вміннями перед товаришами.
31.10.2025 11:52 Відповісти
Горе-біда...
31.10.2025 11:46 Відповісти
Така доля цих хлопців На фронті не загинули,то в тилу смерть наздогнала їх Царство їм небесне,а рідним співчуття.
31.10.2025 11:49 Відповісти
це ж якою швидкістю він летів по тій сільській дорозі?
однострій від косатої не захист, завжди варто пам'ятати
бережіть себе
31.10.2025 11:53 Відповісти
ТЦКуны? Трезвые, конечно?
31.10.2025 12:10 Відповісти
Ухилянтське гімно ти радий ? Пес продажний
31.10.2025 12:38 Відповісти
Думаю трохи все було не так, бо військові врізались у військових...дуже нетипове співпадіння
31.10.2025 12:12 Відповісти
Мабуть "добові поставки" хотіли дуже вчасно доставити... доставили..
31.10.2025 12:16 Відповісти
 
 