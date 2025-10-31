Четверо військових загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДБР

Четверо військових однієї з військових частин загинули внаслідок ДТП на Львівщині.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Обставини ДТП

Вчора, 30 жовтня, близько 21:15 біля села Жирівка водій автомобіля "Nissan" з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті.

Читайте також: Поблизу Черкас водій Porsche Cayenne зіткнувся з вантажівкою. ФОТО

Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо.

Жертви

Водій та двоє пасажирів "Nissan", а також пасажир вантажівки – також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу, загинули.

Читайте: Чоловік збив двох військових під час перевірки документів у Тернополі

Наразі слідчі провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з’ясування всіх обставин.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб).

Також дивіться: Смертельна ДТП на блокпосту: вантажівка збила на смерть двох військовослужбовців під Одесою. ВIДЕО