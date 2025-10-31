Четверо військових загинули внаслідок ДТП на Львівщині, - ДБР
Четверо військових однієї з військових частин загинули внаслідок ДТП на Львівщині.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Обставини ДТП
Вчора, 30 жовтня, близько 21:15 біля села Жирівка водій автомобіля "Nissan" з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті.
Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо.
Жертви
Водій та двоє пасажирів "Nissan", а також пасажир вантажівки – також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу, загинули.
Наразі слідчі провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з’ясування всіх обставин.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб).
однострій від косатої не захист, завжди варто пам'ятати
бережіть себе