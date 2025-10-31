РУС
Четверо военных погибли в результате ДТП на Львовщине, - ГБР

Четверо военных погибли в ДТП на Львовщине

Четверо военных одной из воинских частей погибли в результате ДТП на Львовщине.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Обстоятельства ДТП

Вчера, 30 октября, около 21:15 возле села Жировка водитель автомобиля "Nissan" с военными номерными знаками не справился с управлением на повороте.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик, который в тот момент стоял неподвижно.

Жертвы

Водитель и двое пассажиров "Nissan", а также пассажир грузовика – также военный, который как раз выходил из кабины транспортного средства, погибли.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и начали комплекс мер для выяснения всех обстоятельств.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц).

ДТП (7757) военнослужащие (6366) ГБР (3268) Львовская область (3068) Львовский район (127) Жировка (1)
Вантажівка на повороті - навіть за межею проїзної частини - небезпечно
31.10.2025 11:31 Ответить
Небезпечно ганяти і хизуватися водійськими вміннями перед товаришами.
31.10.2025 11:52 Ответить
Горе-біда...
31.10.2025 11:46 Ответить
Така доля цих хлопців На фронті не загинули,то в тилу смерть наздогнала їх Царство їм небесне,а рідним співчуття.
31.10.2025 11:49 Ответить
це ж якою швидкістю він летів по тій сільській дорозі?
однострій від косатої не захист, завжди варто пам'ятати
бережіть себе
31.10.2025 11:53 Ответить
ТЦКуны? Трезвые, конечно?
31.10.2025 12:10 Ответить
Думаю трохи все було не так, бо військові врізались у військових...дуже нетипове співпадіння
31.10.2025 12:12 Ответить
Мабуть "добові поставки" хотіли дуже вчасно доставити... доставили..
31.10.2025 12:16 Ответить
 
 