Четверо военных погибли в результате ДТП на Львовщине, - ГБР

Четверо военных одной из воинских частей погибли в результате ДТП на Львовщине.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Обстоятельства ДТП

Вчера, 30 октября, около 21:15 возле села Жировка водитель автомобиля "Nissan" с военными номерными знаками не справился с управлением на повороте.

Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик, который в тот момент стоял неподвижно.

Жертвы

Водитель и двое пассажиров "Nissan", а также пассажир грузовика – также военный, который как раз выходил из кабины транспортного средства, погибли.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и начали комплекс мер для выяснения всех обстоятельств.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц).

