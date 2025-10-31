Четверо военных погибли в результате ДТП на Львовщине, - ГБР
Четверо военных одной из воинских частей погибли в результате ДТП на Львовщине.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Обстоятельства ДТП
Вчера, 30 октября, около 21:15 возле села Жировка водитель автомобиля "Nissan" с военными номерными знаками не справился с управлением на повороте.
Автомобиль выехал за пределы проезжей части и врезался в грузовик, который в тот момент стоял неподвижно.
Жертвы
Водитель и двое пассажиров "Nissan", а также пассажир грузовика – также военный, который как раз выходил из кабины транспортного средства, погибли.
В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и начали комплекс мер для выяснения всех обстоятельств.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц).
однострій від косатої не захист, завжди варто пам'ятати
бережіть себе