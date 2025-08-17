РУС
Вблизи Черкасс водитель Porsche Cayenne столкнулся с грузовиком. ФОТО

Недалеко от села Благодатное Золотоношского района "Porsche Cayenne" столкнулся с грузовиком "DAF".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице полиции Черкасской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 14 августа, около 18:00. Как предварительно установили полицейские, 36-летний водитель "Porsche Cayenne" выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с грузовиком "DAF".

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу доставили водителя легковушки и его 86-летнюю пассажирку.

Следователи по факту дорожно-транспортного происшествия открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и устанавливают полные обстоятельства ДТП.

ДТП под Черкассами
Порш зіткнувся з вантажівкою і наніс її легкі пошкодження
показать весь комментарий
17.08.2025 12:49 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 12:50 Ответить
Ти мабуть гнила людина, якщо тобі смішно з ДТП, де постраждали люди.
показать весь комментарий
17.08.2025 12:55 Ответить
Виїхав на зустрічну смугу? За цього козла постраждала людина і фура,яка могла вести військовий груз..
показать весь комментарий
17.08.2025 13:06 Ответить
Це ДУЖЕ важлива новина!
показать весь комментарий
17.08.2025 12:56 Ответить
Стісняюсь спитать:
Власниця порша - 86 річна пасажирка?
Водій порша - заброньований?
показать весь комментарий
17.08.2025 12:56 Ответить
мамалюбітскорость?
показать весь комментарий
17.08.2025 13:18 Ответить
таких поршивців за час війни розвелось як собак бродячих в лбз.
показать весь комментарий
17.08.2025 13:06 Ответить
 
 