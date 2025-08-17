Вблизи Черкасс водитель Porsche Cayenne столкнулся с грузовиком. ФОТО
Недалеко от села Благодатное Золотоношского района "Porsche Cayenne" столкнулся с грузовиком "DAF".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице полиции Черкасской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 14 августа, около 18:00. Как предварительно установили полицейские, 36-летний водитель "Porsche Cayenne" выехал на встречную полосу. Легковушка столкнулась с грузовиком "DAF".
В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу доставили водителя легковушки и его 86-летнюю пассажирку.
Следователи по факту дорожно-транспортного происшествия открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и устанавливают полные обстоятельства ДТП.
Власниця порша - 86 річна пасажирка?
Водій порша - заброньований?