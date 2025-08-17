Поблизу Черкас водій Porsche Cayenne зіткнувся з вантажівкою. ФОТО

Неподалік села Благодатне Золотоніського району "Porsche Cayenne" зіткнувся з вантажівкою "DAF".

Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 14 серпня, близько 18:00.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 14 серпня, близько 18:00. Як попередньо встановили поліцейські, 36-річний водій "Porsche Cayenne" виїхав на зустрічну смугу. Легковик зіткнувся з вантажівкою "DAF".

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні доставили водія легковика та його 86-річну пасажирку.

Слідчі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України та встановлюють повні обставини ДТП.

