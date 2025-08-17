Поблизу Черкас водій Porsche Cayenne зіткнувся з вантажівкою. ФОТО
Неподалік села Благодатне Золотоніського району "Porsche Cayenne" зіткнувся з вантажівкою "DAF".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції Черкаської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 14 серпня, близько 18:00. Як попередньо встановили поліцейські, 36-річний водій "Porsche Cayenne" виїхав на зустрічну смугу. Легковик зіткнувся з вантажівкою "DAF".
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні доставили водія легковика та його 86-річну пасажирку.
Слідчі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України та встановлюють повні обставини ДТП.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Власниця порша - 86 річна пасажирка?
Водій порша - заброньований?