Поблизу Черкас водій Porsche Cayenne зіткнувся з вантажівкою. ФОТО

Неподалік села Благодатне Золотоніського району "Porsche Cayenne" зіткнувся з вантажівкою "DAF".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції Черкаської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася у четвер, 14 серпня, близько 18:00. Як попередньо встановили поліцейські, 36-річний водій "Porsche Cayenne" виїхав на зустрічну смугу. Легковик зіткнувся з вантажівкою "DAF".

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні доставили водія легковика та його 86-річну пасажирку.

Слідчі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України та встановлюють повні обставини ДТП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру працівниці правоохоронного органу, яка на смерть збила чоловіка у Черкасах, - ДБР. ФОТО

