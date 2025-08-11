УКР
Повідомлено про підозру працівниці правоохоронного органу, яка на смерть збила чоловіка у Черкасах, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії з ДВБ Нацполіції повідомили про підозру старшій інспекторці сектору районного відділу правоохоронного органу на Черкащині, з вини якої сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Як зазначається, у січні 2025 року правоохоронниця за кермом автомобіля їхала Черкасами в темну пору доби з перевищенням дозволеної швидкості. Вона збила місцевого мешканця 1958 року народження, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Згідно з висновками експертів, потерпілий був напідпитку, а от у водійки ознак алкогольного та наркотичного сп’яніння не виявлено.

ДТП у Черкасах
ДТП у Черкасах
ДТП у Черкасах

Фігурантці повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

ДТП (4528) ДБР (3683) Черкаська область (114)


Бухой дідуган навипередки з авто
11.08.2025 11:14 Відповісти
Обережно,🦌на дорозі.
11.08.2025 11:14 Відповісти
переходив дорогу у невстановленому місці Джерело: https://censor.net/ua/p3568038
а на фото тіло лежить біля пішохідного переходу
11.08.2025 11:23 Відповісти
в четвер чи у п,ятницю Чернігів чи Житомир мусора на мотоциклах на зебрі збили дівчинку і ніде не слова,лише про жалоби що люди ледве не розірвали тих покидків
11.08.2025 11:43 Відповісти
 
 