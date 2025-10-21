УКР
3 038 39

Учитель у стані сп’яніння скоїв ДТП на Івано-Франківщині: двоє загиблих і троє травмованих неповнолітніх. ФОТОрепортаж

У селі Красна на Прикарпатті п’яний водій Hyundai Tucson спричинив смертельну ДТП. Загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир, ще троє неповнолітніх госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом смертельної ДТП (ч. 4 ст. 286-1 КК України), що сталася 21 жовтня 2025 року в селі Красна Надвірнянського району.

Учитель напідпитку скоїв ДТП

За даними слідства, 23-річний учитель образотворчого мистецтва одного з навчальних закладів Надвірнянського району, керуючи автомобілем Hyundai Tucson у стані алкогольного сп’яніння (1,38% проміле), не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з бетонною опорою.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир

Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир. Ще троє неповнолітніх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, де їм надають медичну допомогу.

На місці події працює слідчо-оперативна група, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про затримання водія в порядку ст. 208 КПК України.

На Прикарпатті п’яний водій спричинив ДТП: загинули двоє, серед них — неповнолітній
Прокуратура забезпечує процесуальне керівництво, здійснюються заходи для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про оголошення підозр у 178 кримінальних провадженнях щодо ДТП з тяжкими наслідками, розслідування яких тривало понад 3-5 років. Внаслідок цих аварій загинуло 69 людей, з них 3 дитини, та 99 отримали тяжкі травми, включаючи 9 дітей.

Автор: 

Топ коментарі
+5
це категорія бидла, яке не може зрозуміти які наслідки будуть якщо воно сяде п'яним за кермо
показати весь коментар
21.10.2025 20:45 Відповісти
+3
Так. І не вважав це чимось надприродним.
показати весь коментар
21.10.2025 20:44 Відповісти
+3
23 роки хлопу, не вийде. А мізків як у п'ятнадцятирічного...
показати весь коментар
21.10.2025 20:48 Відповісти
Вчитель шо **** дався?
показати весь коментар
21.10.2025 20:42 Відповісти
Так. І не вважав це чимось надприродним.
показати весь коментар
21.10.2025 20:44 Відповісти
будь які професії, у т.ч. вчитель, поліцейський, прокурор, священник і т.д. НЕ гарантують доброчесності.

пора вже нарешті второпати і НЕ вказувати професії в новинах, бо це ознака совка, а не аж ніяк НЕ європейця.

.
показати весь коментар
21.10.2025 21:02 Відповісти
та лише десь 0,5л міцного пойла в'****!
показати весь коментар
21.10.2025 21:01 Відповісти
Хватило - деякі п"ють тільки для запаху а дурості й так хватає
показати весь коментар
21.10.2025 21:07 Відповісти
0,5л міцного алкоголю, то це вже бухий, як сідати за кермо?!
показати весь коментар
21.10.2025 21:14 Відповісти
Я такого не практикую - але знав шоферів які вивалювались з машини - але нікого не вбили за своє життя
показати весь коментар
21.10.2025 21:19 Відповісти
тобто іноді можна накатити 0,5 водки, коньяку, віскаря... і сідати за кермо?
показати весь коментар
21.10.2025 21:21 Відповісти
Де я написав шо можна? - є такі унікуми шо п"яними їздять без аварій
показати весь коментар
21.10.2025 21:26 Відповісти
тоді до чого цей дурацький приклад?
показати весь коментар
21.10.2025 21:29 Відповісти
Написав те шо я бачив і знаю
показати весь коментар
21.10.2025 21:31 Відповісти
так яким боком ті випадки до данної ситуації?
показати весь коментар
21.10.2025 21:35 Відповісти
Ніяким - просто ті люди були шофера і возили кожен день по 20 - 30 людей
показати весь коментар
21.10.2025 21:39 Відповісти
Ще в колгоспі робив один шофер,все говорив: як си вип'ю,то сі й ліпше їде.Його ніде дальше їхати не пускали,гараж-село-поле.Попивав,бо жолудок болів.
показати весь коментар
21.10.2025 21:52 Відповісти
П'яний за кермом - убивця!! Це без варіантів!! Але ж ще і заброньований!!
показати весь коментар
21.10.2025 21:30 Відповісти
Зняти "бронь". В окоп.
показати весь коментар
21.10.2025 20:43 Відповісти
23 роки хлопу, не вийде. А мізків як у п'ятнадцятирічного...
показати весь коментар
21.10.2025 20:48 Відповісти
це категорія бидла, яке не може зрозуміти які наслідки будуть якщо воно сяде п'яним за кермо
показати весь коментар
21.10.2025 20:45 Відповісти
По формі джип, а по факту - банка з під пива.
показати весь коментар
21.10.2025 20:45 Відповісти
Какая скорость была, что так впилился в столб?
показати весь коментар
21.10.2025 20:59 Відповісти
Очевидно вища від рекомендованої. А Ваша яка думка?
показати весь коментар
21.10.2025 21:03 Відповісти
Ну, очень большая.
показати весь коментар
21.10.2025 21:11 Відповісти
Tucson джип? ви жартуєте?! і ви коли небудь розберетесь що таке "Джип"?
показати весь коментар
21.10.2025 21:03 Відповісти
Так говорять люди.
показати весь коментар
21.10.2025 21:04 Відповісти
Когда форма не соответствует содержанию. Вот "уаз" классический "джип" по конструкции.
показати весь коментар
21.10.2025 21:14 Відповісти
Джип -це конкретна марка авто "Jeep", все інше позашляховик, кросовер!
показати весь коментар
21.10.2025 21:16 Відповісти
Я в курсе. Слово просто вошло в обиход ( как "ксерокс"-ом называют все копировальные аппараты) для названия внедорожных авто имеющих раму, полный привод и пониженную передачу.
показати весь коментар
21.10.2025 21:36 Відповісти
а ксерокс це шо? а кравчучка?
показати весь коментар
21.10.2025 21:39 Відповісти
люди багато чого говорять, на заборі написано ..., а там доски!
показати весь коментар
21.10.2025 21:17 Відповісти
Так говорять люди, не обтяжені інтелектом.
показати весь коментар
21.10.2025 21:24 Відповісти
до яких ти себе відносиш? Jeep чи Джип?
показати весь коментар
21.10.2025 21:33 Відповісти
Вже цим освітянам гроші дівати нікуди-отримають свої 4000 $ зарплатні,понапиваються,та ганяють п'яні на джипах.
показати весь коментар
21.10.2025 20:49 Відповісти
Хіба доречний цей жарт?
показати весь коментар
21.10.2025 20:59 Відповісти
дура, прочитай нормально статтю, там не все гаразд... що робили в авто четверо неповнолітніх з бухим водієм-учителем?
показати весь коментар
21.10.2025 21:08 Відповісти
Они все ехали в одной машине? Несовершеннолетние + чел 21 годик + синий учитель? Откуда и куда? Оставшихся в живых на алкоголь проверили?
показати весь коментар
21.10.2025 20:57 Відповісти
так, тут є зашквар!
показати весь коментар
21.10.2025 21:05 Відповісти
Такого вчителя на гіляку іншої мови така мерзота не розуміє.
показати весь коментар
21.10.2025 21:13 Відповісти
Якби шофер був не вчителем а сантехніком, гнівних дописів напевно було б менше. Але ж це нічого не міняє. Значить це маніпуляцію свідомісдю.
показати весь коментар
21.10.2025 21:22 Відповісти
Если бы с пьяным сантехником ехали в машине несовершеннолетние и ещё одно 21-летнее тело, то комментов было бы больше. Некоторые немецкие фильмы приходили бы на ум. Учитель вроде как должен учить детей, а не в свои 23 года без мозгов в пьяном виде по факту убивать своими действиями людей. Пришествия такого рода с людьми определённых профессий действительно имеют больший резонанс, так что вряд ли ли идёт манипуляция.
показати весь коментар
21.10.2025 21:43 Відповісти
 
 