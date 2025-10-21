Учитель у стані сп’яніння скоїв ДТП на Івано-Франківщині: двоє загиблих і троє травмованих неповнолітніх. ФОТОрепортаж

У селі Красна на Прикарпатті п’яний водій Hyundai Tucson спричинив смертельну ДТП. Загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир, ще троє неповнолітніх госпіталізовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом смертельної ДТП (ч. 4 ст. 286-1 КК України), що сталася 21 жовтня 2025 року в селі Красна Надвірнянського району.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть експрокурора, який п’яним збив жінку на смерть у Києві. ФОТОрепортаж

Учитель напідпитку скоїв ДТП

За даними слідства, 23-річний учитель образотворчого мистецтва одного з навчальних закладів Надвірнянського району, керуючи автомобілем Hyundai Tucson у стані алкогольного сп’яніння (1,38% проміле), не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги та зіткнувся з бетонною опорою.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир

Унаслідок аварії загинули 14-річний учень і 21-річний пасажир. Ще троє неповнолітніх із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні, де їм надають медичну допомогу.

На місці події працює слідчо-оперативна група, проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про затримання водія в порядку ст. 208 КПК України.

Читайте також: 17-річного українця зарізали в Ірландії: ймовірного нападника затримали на місці подій









Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць на смерть збив підлітка у Кривому Розі: його затримали, - ДБР. ФОТО

Прокуратура забезпечує процесуальне керівництво, здійснюються заходи для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про оголошення підозр у 178 кримінальних провадженнях щодо ДТП з тяжкими наслідками, розслідування яких тривало понад 3-5 років. Внаслідок цих аварій загинуло 69 людей, з них 3 дитини, та 99 отримали тяжкі травми, включаючи 9 дітей.