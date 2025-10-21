Учитель в состоянии опьянения совершил ДТП в Ивано-Франковской области: двое погибших и трое травмированных несовершеннолетних. ФОТОРЕПОРТАЖ
В селе Красная на Прикарпатье пьяный водитель Hyundai Tucson спровоцировал смертельное ДТП. Погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир, еще трое несовершеннолетних госпитализированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины), произошедшего 21 октября 2025 года в селе Красная Надворнянского района.
Учитель навеселе совершил ДТП
По данным следствия, 23-летний учитель изобразительного искусства одного из учебных заведений Надвирнянского района, управляя автомобилем Hyundai Tucson в состоянии алкогольного опьянения (1,38% промилле), не справился с управлением, выехал за пределы дороги и столкнулся с бетонной опорой.
Погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир
Вследствие аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир. Еще трое несовершеннолетних с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о задержании водителя в порядке ст. 208 УПК Украины.
Прокуратура обеспечивает процессуальное руководство, осуществляются мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.
Напомним, ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об объявлении подозрений в 178 уголовных производствах по ДТП с тяжелыми последствиями, расследование которых длилось более 3-5 лет. В результате этих аварий погибли 69 человек, из них 3 ребенка, и 99 получили тяжелые травмы, включая 9 детей.
