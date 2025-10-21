РУС
Учитель в состоянии опьянения совершил ДТП в Ивано-Франковской области: двое погибших и трое травмированных несовершеннолетних. ФОТОРЕПОРТАЖ

В селе Красная на Прикарпатье пьяный водитель Hyundai Tucson спровоцировал смертельное ДТП. Погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир, еще трое несовершеннолетних госпитализированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Под процессуальным руководством Ивано-Франковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины), произошедшего 21 октября 2025 года в селе Красная Надворнянского района.

Учитель навеселе совершил ДТП

По данным следствия, 23-летний учитель изобразительного искусства одного из учебных заведений Надвирнянского района, управляя автомобилем Hyundai Tucson в состоянии алкогольного опьянения (1,38% промилле), не справился с управлением, выехал за пределы дороги и столкнулся с бетонной опорой.

Погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир

Вследствие аварии погибли 14-летний ученик и 21-летний пассажир. Еще трое несовершеннолетних с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Ивано-Франковскую областную детскую клиническую больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о задержании водителя в порядке ст. 208 УПК Украины.

Прокуратура обеспечивает процессуальное руководство, осуществляются мероприятия для установления всех обстоятельств трагедии.

Напомним, ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об объявлении подозрений в 178 уголовных производствах по ДТП с тяжелыми последствиями, расследование которых длилось более 3-5 лет. В результате этих аварий погибли 69 человек, из них 3 ребенка, и 99 получили тяжелые травмы, включая 9 детей.

це категорія бидла, яке не може зрозуміти які наслідки будуть якщо воно сяде п'яним за кермо
21.10.2025 20:45 Ответить
Так. І не вважав це чимось надприродним.
21.10.2025 20:44 Ответить
23 роки хлопу, не вийде. А мізків як у п'ятнадцятирічного...
21.10.2025 20:48 Ответить
Вчитель шо **** дався?
21.10.2025 20:42 Ответить
Так. І не вважав це чимось надприродним.
показать весь комментарий
21.10.2025 20:44 Ответить
будь які професії, у т.ч. вчитель, поліцейський, прокурор, священник і т.д. НЕ гарантують доброчесності.

пора вже нарешті второпати і НЕ вказувати професії в новинах, бо це ознака совка, а не аж ніяк НЕ європейця.

.
21.10.2025 21:02 Ответить
та лише десь 0,5л міцного пойла в'****!
показать весь комментарий
Хватило - деякі п"ють тільки для запаху а дурості й так хватає
показать весь комментарий
0,5л міцного алкоголю, то це вже бухий, як сідати за кермо?!
показать весь комментарий
Я такого не практикую - але знав шоферів які вивалювались з машини - але нікого не вбили за своє життя
показать весь комментарий
тобто іноді можна накатити 0,5 водки, коньяку, віскаря... і сідати за кермо?
показать весь комментарий
Де я написав шо можна? - є такі унікуми шо п"яними їздять без аварій
показать весь комментарий
тоді до чого цей дурацький приклад?
показать весь комментарий
Написав те шо я бачив і знаю
показать весь комментарий
так яким боком ті випадки до данної ситуації?
показать весь комментарий
Ніяким - просто ті люди були шофера і возили кожен день по 20 - 30 людей
показать весь комментарий
П'яний за кермом - убивця!! Це без варіантів!! Але ж ще і заброньований!!
показать весь комментарий
Зняти "бронь". В окоп.
показать весь комментарий
23 роки хлопу, не вийде. А мізків як у п'ятнадцятирічного...
21.10.2025 20:48 Ответить
це категорія бидла, яке не може зрозуміти які наслідки будуть якщо воно сяде п'яним за кермо
21.10.2025 20:45 Ответить
По формі джип, а по факту - банка з під пива.
21.10.2025 20:45 Ответить
Какая скорость была, что так впилился в столб?
21.10.2025 20:59 Ответить
Очевидно вища від рекомендованої. А Ваша яка думка?
показать весь комментарий
Ну, очень большая.
показать весь комментарий
Tucson джип? ви жартуєте?! і ви коли небудь розберетесь що таке "Джип"?
показать весь комментарий
Так говорять люди.
показать весь комментарий
Когда форма не соответствует содержанию. Вот "уаз" классический "джип" по конструкции.
показать весь комментарий
Джип -це конкретна марка авто "Jeep", все інше позашляховик, кросовер!
показать весь комментарий
Я в курсе. Слово просто вошло в обиход ( как "ксерокс"-ом называют все копировальные аппараты) для названия внедорожных авто имеющих раму, полный привод и пониженную передачу.
показать весь комментарий
а ксерокс це шо? а кравчучка?
показать весь комментарий
люди багато чого говорять, на заборі написано ..., а там доски!
показать весь комментарий
Так говорять люди, не обтяжені інтелектом.
показать весь комментарий
до яких ти себе відносиш? Jeep чи Джип?
показать весь комментарий
Вже цим освітянам гроші дівати нікуди-отримають свої 4000 $ зарплатні,понапиваються,та ганяють п'яні на джипах.
показать весь комментарий
Хіба доречний цей жарт?
показать весь комментарий
дура, прочитай нормально статтю, там не все гаразд... що робили в авто четверо неповнолітніх з бухим водієм-учителем?
показать весь комментарий
Они все ехали в одной машине? Несовершеннолетние + чел 21 годик + синий учитель? Откуда и куда? Оставшихся в живых на алкоголь проверили?
показать весь комментарий
так, тут є зашквар!
показать весь комментарий
Такого вчителя на гіляку іншої мови така мерзота не розуміє.
показать весь комментарий
Якби шофер був не вчителем а сантехніком, гнівних дописів напевно було б менше. Але ж це нічого не міняє. Значить це маніпуляцію свідомісдю.
показать весь комментарий
