ВРП дозволила арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті

Суддя спричинила ДТП на Прикарпатті

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області. Її підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі пішохода та травмування іншої людини на Прикарпатті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За поданням прокурора Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Лелик Ольги Михайлівни. 

Вона підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель пішохода та травмування іншої особи (ч. 2 ст. 286 КК України).

Що передувало

Нагадаємо, 31 жовтня 2025 року у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево - Львів", суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухаючись у напрямку Львова, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу та скоїла наїзд на двох пішоходів. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури судді повідомлено про підозру.

арешт (2559) ДТП (4557) суддя (1612) ВРП Вища рада правосуддя (589)
оце так поворот....цікаво як так суддю швидко злили??що з нею не так???
показати весь коментар
02.11.2025 16:41 Відповісти
Їхня честь не встигла занести...Та й час такий непевний - ти йому сьогодні заніс,а завтра його вже посадили...
показати весь коментар
02.11.2025 17:05 Відповісти
Викрутиться і сидіти не буде, в нас таких не садять а садять за мішок картоплі. Потім згадаєте ці слова.
показати весь коментар
02.11.2025 16:44 Відповісти
Тандира вже третій рік посадити не можуть. І вже затихло щось про нього. Може вже відпустили по тихому.
показати весь коментар
02.11.2025 17:36 Відповісти
Хм...А хіба суддям не дозволено давити "пересічних",якщо вони заважають руху "карети" з богообраним(ою) всередині?Маю надію,що вижившому пішоходу не дуже великий штраф "впаяють".
показати весь коментар
02.11.2025 16:46 Відповісти
Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду . А якщо ця суддя ще й не традиційної сексуальної орієнтації, то необхідно подавати запит у лігу сексуальних меншин? Серйозно....?
показати весь коментар
02.11.2025 16:55 Відповісти
Навіть якщо "не викрутиться" насправді "викрутиться"! бо буде сидіти в спецколонії для державних службовців (Менська) та правоохоронців яка більше нагадує санаторій-профілакторій... Таких колоній в світі не існує - злочин знищує статус і нівелює будь які заслуги. Тому правоохорнці всієї планети бояться потрапити у вязницю бо сидіти їм доведеться з звичайними злочинцями без освіти, статусу і тими хто колись став жертвою їх зарозумілості і зловживання владою. І лише в тоталітарних країнах, зокрема в Україні та **********, номенклатурним злочинцям санаторій...
показати весь коментар
02.11.2025 16:57 Відповісти
Читаю і очам своїм не вірю: ...суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області, керуючи автомобілем Lanos 1.5 MT D5MK550, рухаючись у напрямку Львова... Потім придивився... Показалось...
показати весь коментар
02.11.2025 16:59 Відповісти
Судя по комментам, многие так и не поняли, в какой стране живут. Мадам судья - у себя в Пидгайцах большой человек, а для власти в данный момент - отличный способ показать, что в Украине все равны и никакой коррупции нет. В близкий круг реально значимых людей она не входит (иначе судила бы в другом суде), серьезные вопросы, судя по всему, не решает ну так и за что ее отказывать, теряя рейтинги в ситуации, когда новость приобрела резонанс. Возможно и порешает, если резонанс спадет, а может и будет сидеть годами, как Тандыр. В общем, джентльмен - это тот, кто не попался.
показати весь коментар
02.11.2025 17:46 Відповісти
 
 