ВРП дозволила арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області. Її підозрюють у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі пішохода та травмування іншої людини на Прикарпатті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

За поданням прокурора Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Підгаєцького районного суду Тернопільської області Лелик Ольги Михайлівни.

Вона підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель пішохода та травмування іншої особи (ч. 2 ст. 286 КК України).

Також дивіться: Суддя вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті: їй повідомили про підозру. ФОТОрепортаж

Що передувало

Нагадаємо, 31 жовтня 2025 року у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево - Львів", суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухаючись у напрямку Львова, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу та скоїла наїзд на двох пішоходів. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури судді повідомлено про підозру.

Також дивіться: На Одещині авто з ухилянтами перекинулося дорогою до кордону з Молдовою, - ДПСУ. ФОТОрепортаж