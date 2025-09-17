ВСП отменила решение об увольнении судьи Литвиновой, у которой нашли российское гражданство, - ЦПК

Высший совет правосудия отменил решение об увольнении судьи ликвидированного ОАСК Арины Литвиновой, у которой ранее журналисты нашли гражданство РФ.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что в феврале 2025 года Высший совет правосудия на основании дисциплинарного производства уволил Литвинову.

Однако судья решила обжаловать это решение в Большой палате Верховного Суда.

"Большая палата Верховного Суда удовлетворила ее жалобу. Мол, ВСП не имел права ее увольнять, потому что на тот момент ее уже отчислили из штата ОАСК. Нашелся лишь один судья, который не согласился с этим решением и оставил особое мнение, что судью, все же, стоит наказать за такие вещи.

И вот ВСП, учитывая позицию Верховного Суда, решил отменить собственное же решение о наказании Литвиновой и закрыть дисциплинарное производство в отношении нее. Единогласно", - отметили в ЦПК.

Гражданство РФ у судьи Литвиновой

Ранее журналисты "Схем" (проект Радио Свобода) выяснили, что судья ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова, имеющая действующий статус судьи, является гражданкой Российской Федерации.

Гражданство страны-агрессора Литвинова получила в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт". На тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.

Сама Литвинова отрицала наличие у нее гражданства РФ.

В конце апреля этого года судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова пожаловалась в прокуратуру и Высший совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева, который нашел у нее российский паспорт.

Впоследствии стало известно, что Литвинова собралась в отставку.

