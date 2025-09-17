РУС
Новости гражданство рф у судьи
2 828 38

ВСП отменила решение об увольнении судьи Литвиновой, у которой нашли российское гражданство, - ЦПК

ВСП отменила наказание для судьи Литвиновой

Высший совет правосудия отменил решение об увольнении судьи ликвидированного ОАСК Арины Литвиновой, у которой ранее журналисты нашли гражданство РФ.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Там напомнили, что в феврале 2025 года Высший совет правосудия на основании дисциплинарного производства уволил Литвинову.

Однако судья решила обжаловать это решение в Большой палате Верховного Суда.

"Большая палата Верховного Суда удовлетворила ее жалобу. Мол, ВСП не имел права ее увольнять, потому что на тот момент ее уже отчислили из штата ОАСК. Нашелся лишь один судья, который не согласился с этим решением и оставил особое мнение, что судью, все же, стоит наказать за такие вещи.

И вот ВСП, учитывая позицию Верховного Суда, решил отменить собственное же решение о наказании Литвиновой и закрыть дисциплинарное производство в отношении нее. Единогласно", - отметили в ЦПК.

Судьи ликвидированного ОАСК продолжают получать зарплаты: с момента ликвидации суда им начислено 50,3 млн грн, - ЦПК

Гражданство РФ у судьи Литвиновой

Ранее журналисты "Схем" (проект Радио Свобода) выяснили, что судья ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова, имеющая действующий статус судьи, является гражданкой Российской Федерации.

Гражданство страны-агрессора Литвинова получила в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт". На тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.

Сама Литвинова отрицала наличие у нее гражданства РФ.

В конце апреля этого года судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова пожаловалась в прокуратуру и Высший совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева, который нашел у нее российский паспорт.

Впоследствии стало известно, что Литвинова собралась в отставку.

ВСП остановил рассмотрение вопроса об увольнении судьи ОАСК Литвиновой, у которой нашли российское гражданство

судья (2665) Высший совет правосудия (572) Центр противодействия коррупции (278) Окружной админсуд Киева (399)
Топ комментарии
+15
Пенсію їй 300 тис і хай бідує...
показать весь комментарий
17.09.2025 15:55
+13
Суддів в окоп, під кацапські дрони.
показать весь комментарий
17.09.2025 15:52
+13
показать весь комментарий
17.09.2025 15:58
Суддів в окоп, під кацапські дрони.
показать весь комментарий
17.09.2025 15:52
В неї гендер між ногами не дозволяє
показать весь комментарий
17.09.2025 16:02
зате в неї монетізація проміжності чудово працює.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:18
гандони
показать весь комментарий
17.09.2025 15:53
Мовляв, ВРП не мала права її звільняти, бо на той момент її вже відрахували зі штату ОАСК....
- яке відношення одне має до іншого ?
- яке відношення одне має до іншого ?
показать весь комментарий
17.09.2025 15:55
Ну, начебто неможна бути двічі звільненою за одне й теж саме...
показать весь комментарий
17.09.2025 16:19
В одному випадку - звільнення в зв'язку із ліквідацією суду ОАСК (тобто - в іншому суді вона працювати може), а в іншому - просто звільнення її з лав суддів ... це зовсім різні речі
показать весь комментарий
17.09.2025 17:20
Пенсію їй 300 тис і хай бідує...
показать весь комментарий
17.09.2025 15:55
Мало! Ще компенсація зарплатні за вимушений прогул.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:02
І обов'язково пожиттєве утримання.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:17
Ворон ворону ока не виклює.
(Народна мудрість).
показать весь комментарий
17.09.2025 15:55
ворон, якось по кацапскі
показать весь комментарий
17.09.2025 17:04
Правильне вживання залежить від контексту, адже крук - це назва великого птаха, що є синонімом слова ворон, тоді як ворона - це менший птах, якого ще називають ґавою. Отже, якщо йдеться про великого птаха з клиноподібним хвостом, то крук або ворон є правильним терміном, а для меншого птаха - ворона або ґава.
Ось головні відмінності:

Крук/Ворон(лат. Corvus corax) - це великий чорний птах з клиноподібним хвостом, кудлатим пір'ям під дзьобом та хрипким голосом.
А ось словосполучення, "по кацапські" - це по "каковскі"?
показать весь комментарий
17.09.2025 17:17
своїх не кидаємо - вища рада кривосуддя !
показать весь комментарий
17.09.2025 15:56
Тепер їй ще компенсацію виплатять... з наших грошей!!! Хто дивився останнє інтерв'ю Бігуса, так у нас всі такі судді!!!
показать весь комментарий
17.09.2025 15:57
УСІХ СУДДІВ НА ПОЛІГРАФ
показать весь комментарий
17.09.2025 15:59
НА ПОЛІГРАФОН
показать весь комментарий
17.09.2025 16:41
На палю! Всіх!
показать весь комментарий
17.09.2025 18:05
показать весь комментарий
17.09.2025 15:58
Ой, Соню, ти б подивилась колиі ким та палата і врп призначені.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:20
Знаю що судді - взяточники . Усі
показать весь комментарий
17.09.2025 17:06
А що тут дивного? Ворон ворону око не виклює, ось і вся відповідь.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:01
Коли не діє закон, на жаль настає час Лінчування… Чомусь згадала вчителя з Вінниччини та підлітків, яких він грохнув…
показать весь комментарий
17.09.2025 16:03
Та у даному випадку закон як раз і діє. Бо двічі звільнити неможна.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:21
Тому не звільнили ні разу.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:43
і щуку утопили в річці.В Україні це самий привілейований клас.Довіра до судової гілки влади швидко наближається до нуля.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:03
а тій гілці якось фіолетово на рівень довіри..
показать весь комментарий
17.09.2025 16:08
100% - бо вони чітко знають - яка б не була влада , в Україні , а вони залишаться на своїх місцях !
Тобто - будь які змінти , в Україні , почнуться лише з повної заміги суддівської системи !
показать весь комментарий
17.09.2025 17:23
Ай красотка - як там казав ********** - можна і з переду і з заду. Але не можна - пачпорт рф - рюських фашистів - недоторкана. Країна 3,14дарасів.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:03
Паспорт Росії це привілійний паспорт під час президента Зеленського. Тільки з таким паспортом робити кар'єру !
показать весь комментарий
17.09.2025 16:09
Не смешите меня!!!
У Ермака - папашка - СОТРУДНИК ГЛАВНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО
УКРАВЛЕНИЯ КГБ в отставке
Ну вы же понимаете - бывших гэбэшников не бывает
У всех гэбэшников дети - тоже агенты !!!!!!!!!!!
А вы - про какую - то судью
Она - не первое лицо государства
Не его правая рука!!!!!
Это крайняя степень идиотизма
Не понимать ,что на Банковой во время войны с Россией
Сидят российские коты!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
17.09.2025 16:13
по ходу самої юстиції-правосуддя в Україні не існує.
Потрібний просто прямий вплив інших країн.
Потрібно просто десант судів із Європи і В.Британії.
Щоб вони саме деякий час контролювали висновки суду.
А наші, юні молоді просто були під їхнім навчанням і контролем.
Я хз як іншим методом винищити корупцію в судах України.
Недавно суддю, із під Одеси, який хабарник і визнав те що взяв лям баксів хабарями просто отримав умовне шість років, із відсрочкою на три роки. Гроші не конфіскували, майно не конфіскували.
А завтра він буде знову судити.
Це нонсенс.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:20
Знищені геть державні інституції. Чиновники, судді, прокурори поназначали собі зарплати, пенсії і жирують, щей й корупцією займаються. Презинет теж. А якщо хтось проти, як НАБУ, то скора розправа. На передовій 4 рік хлопці воюють, без права звільнення, відпустки за сміхотворні зарплати.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:31
Після зміни зе-влади в Україні на проукраїнську всі судді з російськими паспортами мають бути позбавлені громадянства України, а із ним - і пожиттєвих виплат суддів у відставці. А їх майно конфісковано.
Судові рішення на користь таких суддів-рашистів потрібно переглянути, а тих їх колег , які прийняли рішення на їхню користь - звільнити без грошового забезпечення.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:37
Путін вважає, що є господарем українських земель, які він навіть не завоював, а вища рада правосуддя Україїни вважає,що українських громадян мають судити російські судді... круто. Нехай потім не жаліються, що їм пропонують пройти до гіляки
показать весь комментарий
17.09.2025 16:37
Все згідно конституції і законодавства. Нічого дивного. Рішення можуть одне одному суперечити і будуть законними. Трьох гілок влади не було і немає. Є одна велика куча лайна. Все згідно конституції і законодавства. Далі розказуйте яка чудова конституція без жодних обов'язків і відповідальностей. І яке чудове законодавство. Рай для корупції, брехні, криміналу, аферистів і любої аморальної навіть поведінки. Все згідно конституції. Мають право мати громадянство країни вбивць. В за це ті кого вбивають зобов'язані ще й довічно утримувати цих монстрів ціною життів інших громадян. Згідно конституції і законодавства. Ха ха ха.
показать весь комментарий
17.09.2025 16:41
При Зеленському найвищі посади в Україні можуть займати, бути суддями або грабувати бюджет держави - лишень громадяни ********** або родичі громадян **********:
- Єрмак
- Баканов
- Сирський
- Міндіч
- Гетьманцев
- Татаров
- Фьодоров
- Князєв
- Львов
- Портнов
Останній був зайвим...
показать весь комментарий
17.09.2025 16:52
... безвладдя.
показать весь комментарий
17.09.2025 17:27 Ответить
 
 