Судья ликвидированного ОАСК Литвинова, у которой нашли российское гражданство, собралась в отставку

Судья ликвидированного Окружного административного суда Киева Арина Литвинова, у которой ранее журналисты нашли гражданство РФ, подала на рассмотрение в Высший совет правосудия заявление об отставке.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на сайт ВСП, где вопрос рассмотрения заявления на увольнение Литвиновой, стоит в повестке дня на 23 июля, информирует Цензор.НЕТ.

Докладчиком по этому делу является член Высшего совета правосудия Татьяна Бондаренко.

Отмечается, что в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", в случае удовлетворения заявления судьи об отставке, она будет получать ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 50 процентов вознаграждения судьи.

Что предшествовало?

Ранее журналисты "Схем" (проект Радио Свобода) выяснили, что судья ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова, которая имеет действующий статус судьи, является гражданкой Российской Федерации.

Гражданство страны-агрессора Литвинова получила в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт". На тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.

Сама Литвинова отрицала наличие у нее гражданства РФ.

В конце апреля этого года судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова пожаловалась в прокуратуру и Высший совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева, который нашел у нее российский паспорт.

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