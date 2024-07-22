Судья ликвидированного ОАСК Литвинова, у которой нашли российское гражданство, собралась в отставку
Судья ликвидированного Окружного административного суда Киева Арина Литвинова, у которой ранее журналисты нашли гражданство РФ, подала на рассмотрение в Высший совет правосудия заявление об отставке.
Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на сайт ВСП, где вопрос рассмотрения заявления на увольнение Литвиновой, стоит в повестке дня на 23 июля, информирует Цензор.НЕТ.
Докладчиком по этому делу является член Высшего совета правосудия Татьяна Бондаренко.
Отмечается, что в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", в случае удовлетворения заявления судьи об отставке, она будет получать ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 50 процентов вознаграждения судьи.
Что предшествовало?
Ранее журналисты "Схем" (проект Радио Свобода) выяснили, что судья ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова, которая имеет действующий статус судьи, является гражданкой Российской Федерации.
Гражданство страны-агрессора Литвинова получила в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт". На тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.
Сама Литвинова отрицала наличие у нее гражданства РФ.
В конце апреля этого года судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова пожаловалась в прокуратуру и Высший совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева, который нашел у нее российский паспорт.
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Це можливо могло би зупиняти хтось такі кричущі нетхування законів та моралі.
Хоча про моральні цінності це не про суддів.
А якже, без отих курсів, до призначення паслицею…
Хіба, що усе це, екс-суддівська особа, пройде в ТУРБОРЕЖИМІ?? За спрощеною процедурою…
Чи погодяться на таке, оті корабельні соски, з ВРУ ???
Це уже точно, Рада доброчесності суддівських…
Виникає просте питання: чому досі ця Літвінова числиться суддею та їй виплачується щомісячна винагорода?
Чому бездіє ВРП? Чи там у кожного другого члена - громадянство рашистської пітьми?
Ні про яке звільнення з посади судді у відставку, що дає право на щедре пожиттеве грошове утримання, не може бути й мови, оскілька ця дама давно, тобто з моменту набуття московитського громадянства, де-юре - ніяка не суддя.
Високий соціальний статус судді має відноситись лише до патріотичних служителів Феміди, які представляють Державу.
А щодо всіх решти суддів, які мають громадянства інших держав, володіють нерухомвстю за кордоном., або ж закордонними рахунками чи є бенефіціарами юридичних осіб - нерезидентів Укрвїни, повинен діяти закон, і вони мають бути негайно звільнені зі своїх посад.