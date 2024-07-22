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Судья ликвидированного ОАСК Литвинова, у которой нашли российское гражданство, собралась в отставку

Суддя ліквідованого ОАСК Літвінова, у якої знайшли російське громадянство, зібралася у відставку

Судья ликвидированного Окружного административного суда Киева Арина Литвинова, у которой ранее журналисты нашли гражданство РФ, подала на рассмотрение в Высший совет правосудия заявление об отставке.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на сайт ВСП, где вопрос рассмотрения заявления на увольнение Литвиновой, стоит в повестке дня на 23 июля, информирует Цензор.НЕТ.

Докладчиком по этому делу является член Высшего совета правосудия Татьяна Бондаренко.

Отмечается, что в соответствии с Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей", в случае удовлетворения заявления судьи об отставке, она будет получать ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 50 процентов вознаграждения судьи.

Что предшествовало?

Ранее журналисты "Схем" (проект Радио Свобода) выяснили, что судья ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова, которая имеет действующий статус судьи, является гражданкой Российской Федерации.

Гражданство страны-агрессора Литвинова получила в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт". На тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.

Сама Литвинова отрицала наличие у нее гражданства РФ.

В конце апреля этого года судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова пожаловалась в прокуратуру и Высший совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева, который нашел у нее российский паспорт.

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отставка (3150) судья (2644) двойное гражданство (161)


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Топ комментарии
+20
З усіма виплатами і суддівською пенсією. Краса...таке тільки в Україні можливо
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22.07.2024 18:21
+9
Пенсія 100 000-150 000 гарантована, потім ще посудиться за надбавки всякі. Тоді ще пару судів в ЕСПЛ і теж компенсацію. При цьому оплати з мордору припинятись не будуть. З судами в Україні треба приймати виключно радикальні рішення під час военного стану.
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22.07.2024 18:33
+8
Мечта, а не работа, работаешь - оклад, взятки... вообще них не делаешь - пол-оклада.
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22.07.2024 18:28
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З усіма виплатами і суддівською пенсією. Краса...таке тільки в Україні можливо
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22.07.2024 18:21 Ответить
Ще й українського громадянства її лишити
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22.07.2024 18:23 Ответить
ЦЯ КОРІВКА ВЖЕ НАПАСЛАСЯ. ШВИДКО З ПОЛЯ НЕ ЖЕНІТЬ, БО ПОЧНЕ ПЕРДІТИ
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22.07.2024 18:26 Ответить
Мечта, а не работа, работаешь - оклад, взятки... вообще них не делаешь - пол-оклада.
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22.07.2024 18:28 Ответить
І це не пенсія 3 тис.грн!!))
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22.07.2024 18:33 Ответить
Да....і не пенсія, "довічне утримання". Тобто - регулюється іншим законом (для себе)
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22.07.2024 19:20 Ответить
Добре попаслась в Україні і далі буде пастися!! Це дурдом!! Ось вам і рівність всіх громадян!!))
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22.07.2024 18:31 Ответить
Ще цієї *""*** нам на шию з її пенсією не вистачало. Невже немає здорового глузду змінити законодавство. Якщо порушили закон або внутрішні регламенти - звільняти без права на привілеї( пожиттєво охорона , захмарні ( для пересічного українця) пенсії ( пожиттєве утримання)

Це можливо могло би зупиняти хтось такі кричущі нетхування законів та моралі.
Хоча про моральні цінності це не про суддів.
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22.07.2024 18:33 Ответить
Пенсія 100 000-150 000 гарантована, потім ще посудиться за надбавки всякі. Тоді ще пару судів в ЕСПЛ і теж компенсацію. При цьому оплати з мордору припинятись не будуть. З судами в Україні треба приймати виключно радикальні рішення під час военного стану.
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22.07.2024 18:33 Ответить
... на хер на московію без утримання.
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22.07.2024 18:35 Ответить
"Гражданкє Рассіі", країни яка кожну хвилину вбиває українську націю, український народ буде платити шалени гроші. А яка в нас Влада, до українськой нації вона належить чи до кацапського сброду ..
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22.07.2024 18:44 Ответить
Тоб то, вішати тварюк не будуть. Мабуть не на часі, да ********?.
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22.07.2024 19:13 Ответить
Аріна... Тут за одне ім'я треба депортувати...
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22.07.2024 19:19 Ответить
Громадянства росії, Ізраїлю, Кіпру, нерухомість в Барселоні і Лондоні, офшорні рахунки Кайманових Островів і Панами, - все для небожителів. А простий Микола має оте все патріотично захищати, бо то його конституційний обов'язок. Я нічого не перепутав?
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22.07.2024 19:21 Ответить
Невже на послицю, кудись таки її прилаштують, оті з ОПУ ??
А якже, без отих курсів, до призначення паслицею…
Хіба, що усе це, екс-суддівська особа, пройде в ТУРБОРЕЖИМІ?? За спрощеною процедурою…
Чи погодяться на таке, оті корабельні соски, з ВРУ ???
Це уже точно, Рада доброчесності суддівських…
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22.07.2024 19:23 Ответить
Хоть би незабули в бухгалтерії, їй усі грошові виплати, вчасно виплатити, до її відходу… Суми там, чималенькі….!!! Усьо ж в судах,па чесному???
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22.07.2024 19:27 Ответить
Квадратно челюстні з ОПи спасають - русскіє сваїх нє брасают. Єдине, що унеможливить таке прохіндєйство-кримінальна відповідальність із стягненням виплаченої зарплати для служивих всіх мастей з часу прийняття присяги.
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22.07.2024 19:37 Ответить
Ще паскуді і пенсію платити? Прислужувала татаровим всіляким, от нехай вони і платять...
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22.07.2024 19:42 Ответить
Замість довічного ув'язнення довічна величезнак пенсія рашистці! Просто вершина соціальної "справедливості"!
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22.07.2024 19:48 Ответить
Легше її пристрелити.
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22.07.2024 19:49 Ответить
егей, набу-шмабу, вакси-шмакси, беби-шмеби і інші дармоїди! ви де?! вам тут роботу знайшли! не прої6іцця в сотий раз!
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22.07.2024 20:48 Ответить
Відповідно до пункту 2 абзацу 7 статті 126 Конституції України повноваження судді припиняються у разі "набуття суддею громадянства іншої держави".
Виникає просте питання: чому досі ця Літвінова числиться суддею та їй виплачується щомісячна винагорода?
Чому бездіє ВРП? Чи там у кожного другого члена - громадянство рашистської пітьми?
Ні про яке звільнення з посади судді у відставку, що дає право на щедре пожиттеве грошове утримання, не може бути й мови, оскілька ця дама давно, тобто з моменту набуття московитського громадянства, де-юре - ніяка не суддя.
Високий соціальний статус судді має відноситись лише до патріотичних служителів Феміди, які представляють Державу.
А щодо всіх решти суддів, які мають громадянства інших держав, володіють нерухомвстю за кордоном., або ж закордонними рахунками чи є бенефіціарами юридичних осіб - нерезидентів Укрвїни, повинен діяти закон, і вони мають бути негайно звільнені зі своїх посад.
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22.07.2024 22:08 Ответить
 
 