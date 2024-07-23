ВРП остановило рассмотрение вопроса об увольнении судьи ОАСК Литвиновой, у которой нашли российское гражданство

23 июля Высший совет правосудия остановил рассмотрение об увольнении в отставку судьи Арины Литвиновой, у которой ранее журналисты нашли гражданство РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

Основание - дисциплинарная жалоба Службы безопасности Украины.

"22 июля получена жалоба от Службы безопасности Украины по поводу фактов о наличии гражданства России", - заявила во время заседания докладчик по этому делу член Высшего совета правосудия Татьяна Бондаренко.

Так, ВСП предложил остановить рассмотрение заявления Литвиновой об увольнении в отставку в соответствии со статьей 55 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" (увольнение судьи с должности по общим обстоятельствам).

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"За" такое решение проголосовали все 14 членов ВСП, которые присутствовали на заседании.

Бондаренко также сообщила, что Высший совет правосудия получил объяснения Литвиновой, которая отрицает факт наличия гражданства РФ.

"В связи с этим Литвинова обращалась в ВСП относительно вмешательства в работу судьи, где получила отказ, а также подавала заявление в прокуратуру", - добавила она.

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Гражданство РФ у судьи Литвиновой

Ранее журналисты "Схем" (проект Радио Свобода) выяснили, что судья ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова, которая имеет действующий статус судьи, является гражданкой Российской Федерации.

Гражданство страны-агрессора Литвинова получила в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт". На тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.

Сама Литвинова отрицала наличие у нее гражданства РФ.

В конце апреля этого года судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова пожаловалась в прокуратуру и Высший совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева, который нашел у нее российский паспорт.

Впоследствии стало известно, что Литвинова собралась в отставку.

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