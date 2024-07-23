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ВРП остановило рассмотрение вопроса об увольнении судьи ОАСК Литвиновой, у которой нашли российское гражданство

суддя,літвінова

23 июля Высший совет правосудия остановил рассмотрение об увольнении в отставку судьи Арины Литвиновой, у которой ранее журналисты нашли гражданство РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

Основание - дисциплинарная жалоба Службы безопасности Украины.

"22 июля получена жалоба от Службы безопасности Украины по поводу фактов о наличии гражданства России", - заявила во время заседания докладчик по этому делу член Высшего совета правосудия Татьяна Бондаренко.

Так, ВСП предложил остановить рассмотрение заявления Литвиновой об увольнении в отставку в соответствии со статьей 55 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" (увольнение судьи с должности по общим обстоятельствам).

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"За" такое решение проголосовали все 14 членов ВСП, которые присутствовали на заседании.

Бондаренко также сообщила, что Высший совет правосудия получил объяснения Литвиновой, которая отрицает факт наличия гражданства РФ.

"В связи с этим Литвинова обращалась в ВСП относительно вмешательства в работу судьи, где получила отказ, а также подавала заявление в прокуратуру", - добавила она.

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Гражданство РФ у судьи Литвиновой

Ранее журналисты "Схем" (проект Радио Свобода) выяснили, что судья ныне ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова, которая имеет действующий статус судьи, является гражданкой Российской Федерации.

Гражданство страны-агрессора Литвинова получила в июле 2002 года в городе Екатеринбург, о чем свидетельствует выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт". На тот момент она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины.

Сама Литвинова отрицала наличие у нее гражданства РФ.

В конце апреля этого года судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева Арина Литвинова пожаловалась в прокуратуру и Высший совет правосудия на журналиста "Схем" Георгия Шабаева, который нашел у нее российский паспорт.

Впоследствии стало известно, что Литвинова собралась в отставку.

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Автор: 

отставка (3150) двойное гражданство (161) Высший совет правосудия (568) Окружной админсуд Киева (398)


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Топ комментарии
+25
Ну осьо фундаментальні причини чому Україна там де вона є
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23.07.2024 14:21
+19
У врп в усіх російські паспорти чи тільки у неї?
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23.07.2024 14:23
+11
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23.07.2024 14:23
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Ну осьо фундаментальні причини чому Україна там де вона є
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23.07.2024 14:21 Ответить
У врп в усіх російські паспорти чи тільки у неї?
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23.07.2024 14:23 Ответить
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23.07.2024 14:26 Ответить
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23.07.2024 14:23 Ответить
була люстрація? ..
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23.07.2024 14:24 Ответить
Татаров люстрований і шо ?...
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23.07.2024 14:34 Ответить
ага..
як і всі .. такі як він..
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23.07.2024 14:47 Ответить
.... совкам треба підтримка з мордору.
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23.07.2024 14:40 Ответить
у особи коси щоб підмітати підлогу, якщо потвору привести до природного стану "ноги зверху, а башка знизу". Бо інакше не зупинемо вивіз сміття до Луганської області з мордору.
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23.07.2024 14:59 Ответить
Що говорити про колоборантів та ждунів коли в нас фактично уся вища ланка суддів - зрадники, хабарники, "гражданє" країни загарбника ї виконавці бажань корумпованой влади котра працює на користь собі але не Україні.
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23.07.2024 15:03 Ответить
Зараз кожний суддя та топ-чиновник зеленського як правило зобов'язан мати російський паспорт.
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23.07.2024 15:10 Ответить
Квартальне кривосуддя, в якому ключову роль відіграють не Закони, а Татаров, від якого залежить доля того чи іншого судді, тому їх тримають у підвішеному стані через компромат, для прийняття потрібного для Банкової рішення, аналогічно, як членів партії опзж у Раді .
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23.07.2024 15:44 Ответить
Відповідно до пункту 2 абзацу 7 статті 126 Конституції України повноваження судді припиняються у разі "набуття суддею громадянства іншої держави".
Тому і виникає просте питання: чому досі ця Літвінова числиться суддею та їй виплачується щомісячна винагорода?
Ні про яке звільнення з посади судді у відставку, що дає право на щедре пожиттеве грошове утримання, не може бути й мови, оскілька ця дама давно, тобто з моменту набуття московитського громадянства, де-юре - ніяка не суддя.
Високий соціальний статус судді має відноситись лише до патріотичних служителів Феміди, які представляють Державу.
А щодо всіх решти суддів, які мають громадянства інших держав, володіють нерухомістю за кордоном., або ж закордонними рахунками чи є бенефіціарами юридичних осіб - нерезидентів України, повинен діяти закон, і вони мають бути негайно звільнені зі своїх посад.
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23.07.2024 16:53 Ответить
Аріна - яке українське ім'я. Тільки за іменем можливо зрозуміти, що це - кацапка. І паспорт виданий в єкатєрінбургє - задвірок вялікой імпєрії з зонами та тюрмами. Мабуть, там її якийсь зек і трахнув, їй сподобалось, і стала вона гражданкой. Але лахудра лахудрою, кікімора якась
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23.07.2024 18:14 Ответить
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23.07.2024 19:56 Ответить
У вищій раді кривосуддя працює онука того судді який виніс останній смертний вирок воїну УПА. У 1989 році. Цей дід- суддя досі отримує пенсію у 210 тис, а онука ним пишається.
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24.07.2024 01:05 Ответить
 
 