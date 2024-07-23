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ВРП зупинила розгляд питання про звільнення судді ОАСК Літвінової, у якої знайшли російське громадянство

суддя,літвінова

23 липня Вища рада правосуддя зупинила розгляд про звільнення у відставку судді Аріни Літвінової, у якої раніше журналісти знайшли громадянство РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Підстава - дисциплінарна скарга Служби безпеки України.

"22 липня отримано скаргу від Служби безпеки України з приводу фактів щодо наявності громадянства Росії", - заявила під час засідання доповідач у цій справі членкиня Вищої ради правосуддя Тетяна Бондаренко.

Так, ВРП запропонувала зупинити розгляд заяви Літвінової про звільнення у відставку відповідно до статті 55 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" (звільнення судді з посади за загальними обставинами).

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"За" таке рішення проголосували усі 14 членів ВРП, які були присутні на засіданні.

Бондаренко також повідомила, що Вища рада правосуддя отримала пояснення Літвінової, яка заперечує факт наявності громадянства РФ.

"У зв’язку з цим Літвінова зверталася до ВРП щодо втручання в роботу судді, де отримала відмову, а також подавала заяву в прокуратуру", – додала вона.

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Громадянство РФ у судді Літвінової

Раніше журналісти "Схем" ( проєкт Радіо Свобода) з'ясували, що суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова, яка має чинний статус судді, є громадянкою Російської Федерації.

Громадянство країни-агресорки Літвінова отримала у липні 2002 року в місті Єкатеринбург, про що свідчить витяг із автоматизованої системи "Роспаспорт". На той момент вона вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України.

Сама Літвінова заперечувала наявність у неї громадянства РФ.

Наприкінці квітня цьогоріч суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова поскаржилася в прокуратуру і Вищу раду правосуддя на журналіста "Схем" Георгія Шабаєва, який знайшов у неї російський паспорт.

Згодом стало відомо, що Літвінова зібралася у відставку.

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Автор: 

відставка (1462) подвійне громадянство (152) Вища рада правосуддя (582) Окружний адмінсуд Києва (539)


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Топ коментарі
+25
Ну осьо фундаментальні причини чому Україна там де вона є
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23.07.2024 14:21
+19
У врп в усіх російські паспорти чи тільки у неї?
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23.07.2024 14:23
+11
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23.07.2024 14:23
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Ну осьо фундаментальні причини чому Україна там де вона є
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23.07.2024 14:21 Відповісти
У врп в усіх російські паспорти чи тільки у неї?
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23.07.2024 14:23 Відповісти
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23.07.2024 14:26 Відповісти
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23.07.2024 14:23 Відповісти
була люстрація? ..
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23.07.2024 14:24 Відповісти
Татаров люстрований і шо ?...
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23.07.2024 14:34 Відповісти
ага..
як і всі .. такі як він..
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23.07.2024 14:47 Відповісти
.... совкам треба підтримка з мордору.
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23.07.2024 14:40 Відповісти
у особи коси щоб підмітати підлогу, якщо потвору привести до природного стану "ноги зверху, а башка знизу". Бо інакше не зупинемо вивіз сміття до Луганської області з мордору.
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23.07.2024 14:59 Відповісти
Що говорити про колоборантів та ждунів коли в нас фактично уся вища ланка суддів - зрадники, хабарники, "гражданє" країни загарбника ї виконавці бажань корумпованой влади котра працює на користь собі але не Україні.
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23.07.2024 15:03 Відповісти
Зараз кожний суддя та топ-чиновник зеленського як правило зобов'язан мати російський паспорт.
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23.07.2024 15:10 Відповісти
Квартальне кривосуддя, в якому ключову роль відіграють не Закони, а Татаров, від якого залежить доля того чи іншого судді, тому їх тримають у підвішеному стані через компромат, для прийняття потрібного для Банкової рішення, аналогічно, як членів партії опзж у Раді .
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23.07.2024 15:44 Відповісти
Відповідно до пункту 2 абзацу 7 статті 126 Конституції України повноваження судді припиняються у разі "набуття суддею громадянства іншої держави".
Тому і виникає просте питання: чому досі ця Літвінова числиться суддею та їй виплачується щомісячна винагорода?
Ні про яке звільнення з посади судді у відставку, що дає право на щедре пожиттеве грошове утримання, не може бути й мови, оскілька ця дама давно, тобто з моменту набуття московитського громадянства, де-юре - ніяка не суддя.
Високий соціальний статус судді має відноситись лише до патріотичних служителів Феміди, які представляють Державу.
А щодо всіх решти суддів, які мають громадянства інших держав, володіють нерухомістю за кордоном., або ж закордонними рахунками чи є бенефіціарами юридичних осіб - нерезидентів України, повинен діяти закон, і вони мають бути негайно звільнені зі своїх посад.
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23.07.2024 16:53 Відповісти
Аріна - яке українське ім'я. Тільки за іменем можливо зрозуміти, що це - кацапка. І паспорт виданий в єкатєрінбургє - задвірок вялікой імпєрії з зонами та тюрмами. Мабуть, там її якийсь зек і трахнув, їй сподобалось, і стала вона гражданкой. Але лахудра лахудрою, кікімора якась
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23.07.2024 18:14 Відповісти
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23.07.2024 19:56 Відповісти
У вищій раді кривосуддя працює онука того судді який виніс останній смертний вирок воїну УПА. У 1989 році. Цей дід- суддя досі отримує пенсію у 210 тис, а онука ним пишається.
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24.07.2024 01:05 Відповісти
 
 