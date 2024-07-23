ВРП зупинила розгляд питання про звільнення судді ОАСК Літвінової, у якої знайшли російське громадянство

23 липня Вища рада правосуддя зупинила розгляд про звільнення у відставку судді Аріни Літвінової, у якої раніше журналісти знайшли громадянство РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

Підстава - дисциплінарна скарга Служби безпеки України.

"22 липня отримано скаргу від Служби безпеки України з приводу фактів щодо наявності громадянства Росії", - заявила під час засідання доповідач у цій справі членкиня Вищої ради правосуддя Тетяна Бондаренко.

Так, ВРП запропонувала зупинити розгляд заяви Літвінової про звільнення у відставку відповідно до статті 55 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" (звільнення судді з посади за загальними обставинами).

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"За" таке рішення проголосували усі 14 членів ВРП, які були присутні на засіданні.

Бондаренко також повідомила, що Вища рада правосуддя отримала пояснення Літвінової, яка заперечує факт наявності громадянства РФ.

"У зв’язку з цим Літвінова зверталася до ВРП щодо втручання в роботу судді, де отримала відмову, а також подавала заяву в прокуратуру", – додала вона.

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Громадянство РФ у судді Літвінової

Раніше журналісти "Схем" ( проєкт Радіо Свобода) з'ясували, що суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова, яка має чинний статус судді, є громадянкою Російської Федерації.

Громадянство країни-агресорки Літвінова отримала у липні 2002 року в місті Єкатеринбург, про що свідчить витяг із автоматизованої системи "Роспаспорт". На той момент вона вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України.

Сама Літвінова заперечувала наявність у неї громадянства РФ.

Наприкінці квітня цьогоріч суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова поскаржилася в прокуратуру і Вищу раду правосуддя на журналіста "Схем" Георгія Шабаєва, який знайшов у неї російський паспорт.

Згодом стало відомо, що Літвінова зібралася у відставку.

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