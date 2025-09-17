ВРП скасувала рішення про звільнення судді Літвінової, в якої знайшли російське громадянство, - ЦПК

Вища рада правосуддя скасувала рішення про звільнення судді ліквідованого ОАСК Аріни Літвінової, у якої раніше журналісти знайшли громадянство РФ.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що у лютому 2025 року Вища рада правосуддя на підставі дисциплінарного провадження звільнила Літвінову.

Проте суддя вирішила оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного Суду.

"Велика палата Верховного Суду задовольнила її скаргу. Мовляв, ВРП не мала права її звільняти, бо на той момент її вже відрахували зі штату ОАСК. Знайшовся лише один суддя, який не погодився з цим рішенням і залишив окрему думку, що суддю все ж варто покарати за такі речі.

І ось ВРП, врахувавши позицію Верховного Суду, вирішила скасувати власне ж рішення про покарання Літвінової та закрити дисциплінарне провадження щодо неї. Одноголосно", - зазначили у ЦПК.

Судді ліквідованого ОАСК продовжують отримувати зарплати: з моменту ліквідації суду їм нараховано 50,3 млн грн, - ЦПК

Громадянство РФ у судді Літвінової

Раніше журналісти "Схем" ( проєкт Радіо Свобода) з'ясували, що суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова, яка має чинний статус судді, є громадянкою Російської Федерації.

Громадянство країни-агресорки Літвінова отримала у липні 2002 року в місті Єкатеринбург, про що свідчить витяг із автоматизованої системи "Роспаспорт". На той момент вона вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України.

Сама Літвінова заперечувала наявність у неї громадянства РФ.

Наприкінці квітня цьогоріч суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова поскаржилася в прокуратуру і Вищу раду правосуддя на журналіста "Схем" Георгія Шабаєва, який знайшов у неї російський паспорт.

Згодом стало відомо, що Літвінова зібралася у відставку.

