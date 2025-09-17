УКР
Громадянство РФ у судді Літвінової
ВРП скасувала рішення про звільнення судді Літвінової, в якої знайшли російське громадянство, - ЦПК

ВРП скасувала покарання для судді Літвінової

Вища рада правосуддя скасувала рішення про звільнення судді ліквідованого ОАСК Аріни Літвінової, у якої раніше журналісти знайшли громадянство РФ.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що у лютому 2025 року Вища рада правосуддя на підставі дисциплінарного провадження звільнила Літвінову.

Проте суддя вирішила оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного Суду.

"Велика палата Верховного Суду задовольнила її скаргу. Мовляв, ВРП не мала права її звільняти, бо на той момент її вже відрахували зі штату ОАСК. Знайшовся лише один суддя, який не погодився з цим рішенням і залишив окрему думку, що суддю все ж варто покарати за такі речі.

І ось ВРП, врахувавши позицію Верховного Суду, вирішила скасувати власне ж рішення про покарання Літвінової та закрити дисциплінарне провадження щодо неї. Одноголосно", - зазначили у ЦПК.

Також читайте: Судді ліквідованого ОАСК продовжують отримувати зарплати: з моменту ліквідації суду їм нараховано 50,3 млн грн, - ЦПК

Громадянство РФ у судді Літвінової

Раніше журналісти "Схем" ( проєкт Радіо Свобода) з'ясували, що суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова, яка має чинний статус судді, є громадянкою Російської Федерації.

Громадянство країни-агресорки Літвінова отримала у липні 2002 року в місті Єкатеринбург, про що свідчить витяг із автоматизованої системи "Роспаспорт". На той момент вона вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України.

Сама Літвінова заперечувала наявність у неї громадянства РФ.

Наприкінці квітня цьогоріч суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова поскаржилася в прокуратуру і Вищу раду правосуддя на журналіста "Схем" Георгія Шабаєва, який знайшов у неї російський паспорт.

Згодом стало відомо, що Літвінова зібралася у відставку.

Читайте: ВРП зупинила розгляд питання про звільнення судді ОАСК Літвінової, у якої знайшли російське громадянство

+10
Пенсію їй 300 тис і хай бідує...
показати весь коментар
17.09.2025 15:55 Відповісти
+6
Суддів в окоп, під кацапські дрони.
показати весь коментар
17.09.2025 15:52 Відповісти
+5
Ворон ворону ока не виклює.
(Народна мудрість).
показати весь коментар
17.09.2025 15:55 Відповісти
Суддів в окоп, під кацапські дрони.
показати весь коментар
17.09.2025 15:52 Відповісти
В неї гендер між ногами не дозволяє
показати весь коментар
17.09.2025 16:02 Відповісти
зате в неї монетізація проміжності чудово працює.
показати весь коментар
17.09.2025 16:18 Відповісти
гандони
показати весь коментар
17.09.2025 15:53 Відповісти
Мовляв, ВРП не мала права її звільняти, бо на той момент її вже відрахували зі штату ОАСК.... Джерело: https://censor.net/ua/n3574621
- яке відношення одне має до іншого ?
показати весь коментар
17.09.2025 15:55 Відповісти
Ну, начебто неможна бути двічі звільненою за одне й теж саме...
показати весь коментар
17.09.2025 16:19 Відповісти
Пенсію їй 300 тис і хай бідує...
показати весь коментар
17.09.2025 15:55 Відповісти
Мало! Ще компенсація зарплатні за вимушений прогул.
показати весь коментар
17.09.2025 16:02 Відповісти
Ворон ворону ока не виклює.
(Народна мудрість).
показати весь коментар
17.09.2025 15:55 Відповісти
своїх не кидаємо - вища рада кривосуддя !
показати весь коментар
17.09.2025 15:56 Відповісти
Тепер їй ще компенсацію виплатять... з наших грошей!!! Хто дивився останнє інтерв'ю Бігуса, так у нас всі такі судді!!!
показати весь коментар
17.09.2025 15:57 Відповісти
УСІХ СУДДІВ НА ПОЛІГРАФ
показати весь коментар
17.09.2025 15:59 Відповісти
показати весь коментар
17.09.2025 15:58 Відповісти
Ой, Соню, ти б подивилась колиі ким та палата і врп призначені.
показати весь коментар
17.09.2025 16:20 Відповісти
А що тут дивного? Ворон ворону око не виклює, ось і вся відповідь.
показати весь коментар
17.09.2025 16:01 Відповісти
Коли не діє закон, на жаль настає час Лінчування… Чомусь згадала вчителя з Вінниччини та підлітків, яких він грохнув…
показати весь коментар
17.09.2025 16:03 Відповісти
Та у даному випадку закон як раз і діє. Бо двічі звільнити неможна.
показати весь коментар
17.09.2025 16:21 Відповісти
і щуку утопили в річці.В Україні це самий привілейований клас.Довіра до судової гілки влади швидко наближається до нуля.
показати весь коментар
17.09.2025 16:03 Відповісти
а тій гілці якось фіолетово на рівень довіри..
показати весь коментар
17.09.2025 16:08 Відповісти
Ай красотка - як там казав ********** - можна і з переду і з заду. Але не можна - пачпорт рф - рюських фашистів - недоторкана. Країна 3,14дарасів.
показати весь коментар
17.09.2025 16:03 Відповісти
Паспорт Росії це привілійний паспорт під час президента Зеленського. Тільки з таким паспортом робити кар'єру !
показати весь коментар
17.09.2025 16:09 Відповісти
Не смешите меня!!!
У Ермака - папашка - СОТРУДНИК ГЛАВНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО
УКРАВЛЕНИЯ КГБ в отставке
Ну вы же понимаете - бывших гэбэшников не бывает
У всех гэбэшников дети - тоже агенты !!!!!!!!!!!
А вы - про какую - то судью
Она - не первое лицо государства
Не его правая рука!!!!!
Это крайняя степень идиотизма
Не понимать ,что на Банковой во время войны с Россией
Сидят российские коты!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
17.09.2025 16:13 Відповісти
по ходу самої юстиції-правосуддя в Україні не існує.
Потрібний просто прямий вплив інших країн.
Потрібно просто десант судів із Європи і В.Британії.
Щоб вони саме деякий час контролювали висновки суду.
А наші, юні молоді просто були під їхнім навчанням і контролем.
Я хз як іншим методом винищити корупцію в судах України.
Недавно суддю, із під Одеси, який хабарник і визнав те що взяв лям баксів хабарями просто отримав умовне шість років, із відсрочкою на три роки. Гроші не конфіскували, майно не конфіскували.
А завтра він буде знову судити.
Це нонсенс.
показати весь коментар
17.09.2025 16:20 Відповісти
Знищені геть державні інституції. Чиновники, судді, прокурори поназначали собі зарплати, пенсії і жирують, щей й корупцією займаються. Презинет теж. А якщо хтось проти, як НАБУ, то скора розправа. На передовій 4 рік хлопці воюють, без права звільнення, відпустки за сміхотворні зарплати.
показати весь коментар
17.09.2025 16:31 Відповісти
Після зміни зе-влади в Україні на проукраїнську всі судді з російськими паспортами мають бути позбавлені громадянства України, а із ним - і пожиттєвих виплат суддів у відставці. А їх майно конфісковано.
Судові рішення на користь таких суддів-рашистів потрібно переглянути, а тих їх колег , які прийняли рішення на їхню користь - звільнити без грошового забезпечення.
показати весь коментар
17.09.2025 16:37 Відповісти
Путін вважає, що є господарем українських земель, які він навіть не завоював, а вища рада правосуддя Україїни вважає,що українських громадян мають судити російські судді... круто. Нехай потім не жаліються, що їм пропонують пройти до гіляки
показати весь коментар
17.09.2025 16:37 Відповісти
 
 