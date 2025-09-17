ВРП скасувала рішення про звільнення судді Літвінової, в якої знайшли російське громадянство, - ЦПК
Вища рада правосуддя скасувала рішення про звільнення судді ліквідованого ОАСК Аріни Літвінової, у якої раніше журналісти знайшли громадянство РФ.
Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Там нагадали, що у лютому 2025 року Вища рада правосуддя на підставі дисциплінарного провадження звільнила Літвінову.
Проте суддя вирішила оскаржити це рішення у Великій палаті Верховного Суду.
"Велика палата Верховного Суду задовольнила її скаргу. Мовляв, ВРП не мала права її звільняти, бо на той момент її вже відрахували зі штату ОАСК. Знайшовся лише один суддя, який не погодився з цим рішенням і залишив окрему думку, що суддю все ж варто покарати за такі речі.
І ось ВРП, врахувавши позицію Верховного Суду, вирішила скасувати власне ж рішення про покарання Літвінової та закрити дисциплінарне провадження щодо неї. Одноголосно", - зазначили у ЦПК.
Громадянство РФ у судді Літвінової
Раніше журналісти "Схем" ( проєкт Радіо Свобода) з'ясували, що суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова, яка має чинний статус судді, є громадянкою Російської Федерації.
Громадянство країни-агресорки Літвінова отримала у липні 2002 року в місті Єкатеринбург, про що свідчить витяг із автоматизованої системи "Роспаспорт". На той момент вона вже три роки працювала у Вищому арбітражному суді України.
Сама Літвінова заперечувала наявність у неї громадянства РФ.
Наприкінці квітня цьогоріч суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва Аріна Літвінова поскаржилася в прокуратуру і Вищу раду правосуддя на журналіста "Схем" Георгія Шабаєва, який знайшов у неї російський паспорт.
Згодом стало відомо, що Літвінова зібралася у відставку.
- яке відношення одне має до іншого ?
(Народна мудрість).
У Ермака - папашка - СОТРУДНИК ГЛАВНОГО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНОГО
УКРАВЛЕНИЯ КГБ в отставке
Ну вы же понимаете - бывших гэбэшников не бывает
У всех гэбэшников дети - тоже агенты !!!!!!!!!!!
А вы - про какую - то судью
Она - не первое лицо государства
Не его правая рука!!!!!
Это крайняя степень идиотизма
Не понимать ,что на Банковой во время войны с Россией
Сидят российские коты!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Потрібний просто прямий вплив інших країн.
Потрібно просто десант судів із Європи і В.Британії.
Щоб вони саме деякий час контролювали висновки суду.
А наші, юні молоді просто були під їхнім навчанням і контролем.
Я хз як іншим методом винищити корупцію в судах України.
Недавно суддю, із під Одеси, який хабарник і визнав те що взяв лям баксів хабарями просто отримав умовне шість років, із відсрочкою на три роки. Гроші не конфіскували, майно не конфіскували.
А завтра він буде знову судити.
Це нонсенс.
Судові рішення на користь таких суддів-рашистів потрібно переглянути, а тих їх колег , які прийняли рішення на їхню користь - звільнити без грошового забезпечення.