Суддю, яка влаштувала смертельну ДТП на Прикарпатті, відправили під варту. Застава - понад 1 млн грн
Судді Підгаєцького райсуду Тернопільщини, яка вчинила смертельну ДТП на Івано-Франківщині, обрали запобіжний захід.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
Так, суддю відправили під варту із заставою у понад 1 млн грн.
Що передувало
Нагадаємо, 31 жовтня 2025 року у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево - Львів", суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухаючись у напрямку Львова, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу та скоїла наїзд на двох пішоходів. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури судді повідомлено про підозру.
Пізніше Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді під вартою.
