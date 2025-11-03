Суддю, яка влаштувала смертельну ДТП на Прикарпатті, відправили під варту. Застава - понад 1 млн грн

Судді Підгаєцького райсуду Тернопільщини, яка вчинила смертельну ДТП на Івано-Франківщині, обрали запобіжний захід.

Так, суддю відправили під варту із заставою у понад 1 млн грн.

Що передувало

Нагадаємо, 31 жовтня 2025 року у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево - Львів", суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухаючись у напрямку Львова, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу та скоїла наїзд на двох пішоходів. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури судді повідомлено про підозру.

Пізніше Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді під вартою.

