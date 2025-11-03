УКР
839 11

Суддю, яка влаштувала смертельну ДТП на Прикарпатті, відправили під варту. Застава - понад 1 млн грн

Суддя спричинила ДТП на Прикарпатті: обрано запобіжний захід

Судді Підгаєцького райсуду Тернопільщини, яка вчинила смертельну ДТП на Івано-Франківщині, обрали запобіжний захід.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Так, суддю відправили під варту із заставою у понад 1 млн грн.

Читайте: ВРП скасувала рішення про звільнення судді Літвінової, в якої знайшли російське громадянство, - ЦПК

Що передувало

Нагадаємо, 31 жовтня 2025 року у селі Фрага Івано-Франківського району на автодорозі "Мукачево - Львів", суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області, керуючи автомобілем Lexus UX 250h, рухаючись у напрямку Львова, не зменшила швидкість під час наближення до нерегульованого пішохідного переходу та скоїла наїзд на двох пішоходів. За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури судді повідомлено про підозру.

Пізніше Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді під вартою.

Читайте: На Львівщині суддя "викупив" у ТЦК двоюрідного брата за 8 тисяч доларів, – Офіс Генпрокурора

Автор: 

ДТП (4559) суддя (1613) запобіжний захід (575)
Топ коментарі
+2
если есть 1 млн, можно случайно убивать
показати весь коментар
03.11.2025 17:24 Відповісти
+2
Тю! Два впровадження і відібье мільон. А там і машинка нова на день народження з"явиться.
показати весь коментар
03.11.2025 17:28 Відповісти
+1
А судья колаборантка Гончарова Алина Александровна пособница российского терроризма! До сих пор гуляет на свободе и терроризирует украинцев…
показати весь коментар
03.11.2025 17:21 Відповісти
https://sud.ua/uk/news/publication/340351-sudyam-neobkhodimo-povysit-razmer-sudeyskogo-voznagrazhdeniya-potomu-chto-inflyatsiya-sedaet-dokhody-sudey-stanislav-kravchenko Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з'їдає» дохід суддів - Станіслав Кравченко
показати весь коментар
03.11.2025 17:31 Відповісти
Только громко об єтом неговори (санитари услишат)
показати весь коментар
03.11.2025 17:40 Відповісти
если есть 1 млн, можно случайно убивать
показати весь коментар
03.11.2025 17:24 Відповісти
і до чого ти оце висрало?
показати весь коментар
03.11.2025 17:43 Відповісти
Тю! Два впровадження і відібье мільон. А там і машинка нова на день народження з"явиться.
показати весь коментар
03.11.2025 17:28 Відповісти
Ще, не час.
показати весь коментар
03.11.2025 17:56 Відповісти
 
 