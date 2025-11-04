Гутцайт раскритиковал гимнаста Ковтуна за смену спортивного гражданства: Предал Украину
Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт раскритиковал гимнаста Илью Ковтуна за решение сменить спортивное гражданство на хорватское.
Об этом он сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Вся Украина болела за него"
"Последний большой пример – это Илья Ковтун, который предал Украину. А как иначе сказать? Я читал его последнее интервью... Это ужасно. Он сказал, что не чувствовал поддержки от Украины и украинцев... Вся Украина болела за него, а теперь вот такое выслушивать. Как только он сменил гражданство, я пытался быть толерантным, относиться к нему с уважением, но сейчас — нет", — пояснил Гутцайт.
Глава НОК заявил, что Ковтун с первых дней полномасштабной войны уехал в Хорватию, однако Украина "помогала ему во всем, в том числе финансово".
"В Украине были героями, там – никто"
"Перед Олимпийскими играми тренер Ковтуна попросила, чтобы в олимпийской деревне находилась не только она, но и ее муж, потому что он тоже помогает. Мы сделали все, чтобы он тоже там был […] Более того, Ковтун получил государственную награду, средства за серебряную медаль Олимпийских игр. Он в Киеве с начала полномасштабного вторжения не был, и ему слова никто не сказал. После всего этого он говорит, что не чувствовал поддержки? Промолчал бы уже, честное слово. Говорить такое, когда в Украине идет война, когда наша страна истекает кровью... Есть и другие спортсмены, которые сменили гражданство. Я считаю, что для них это не к лучшему, потому что здесь они были героями, а там никто", - добавил Гутцайт.
Что предшествовало
- Напомним, в январе 2025 года появилась информация, что украинский гимнаст Илья Ковтун, который на Олимпийских играх-2024 завоевал для Украины серебряную медаль, решил получить гражданство Хорватии.
-
Сейчас он находится на годовом "карантине".
-
Спортсмен объяснил, что приехал в хорватский Осиек после начала большой войны, где продолжил тренировки и получил поддержку местных тренеров.
Больше об Илье Ковтуне
21-летний гимнаст в 2024 году стал серебряным призером Олимпийских игр.
Также он является обладателем бронзы чемпионата мира и Европы по многоборью, призером юниорского чемпионата мира, шестикратным чемпионом Европы среди юниоров, призером чемпионата Европы среди юниоров, многократным чемпионом и призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля.
Ковтун –– заслуженный мастер спорта Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Таке тільки у Совку було і постсовскових країнах. Футбольні клуби утримують самі себе? От і гімнасти, скалолази- водолази також себе повинні утримувати.
А то у Києві, за рахунок киян, Кличко відремонтував на Березняках манєж, але киян туди навіть не пускають.
Там " Спірцмєнів " тренують..
Цікавий спосіб трахати себе в душу
нашу краіну заради грошей , адже саме тут
він став успішним спортсменом , завдяки нашим
тренерам !
Добре , нехай буде так , але звинувачувати украінців в тому ,
що погано вболівали за нього,
це вже занадто 😡