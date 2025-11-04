РУС
2 435 13

Гутцайт раскритиковал гимнаста Ковтуна за смену спортивного гражданства: Предал Украину

Илья Ковтун сменил спортивное гражданство: Гутцайт раскритиковал

Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт раскритиковал гимнаста Илью Ковтуна за решение сменить спортивное гражданство на хорватское.

Об этом он сказал в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Вся Украина болела за него"

"Последний большой пример – это Илья Ковтун, который предал Украину. А как иначе сказать? Я читал его последнее интервью... Это ужасно. Он сказал, что не чувствовал поддержки от Украины и украинцев... Вся Украина болела за него, а теперь вот такое выслушивать. Как только он сменил гражданство, я пытался быть толерантным, относиться к нему с уважением, но сейчас — нет", — пояснил Гутцайт.

Глава НОК заявил, что Ковтун с первых дней полномасштабной войны уехал в Хорватию, однако Украина "помогала ему во всем, в том числе финансово".

"В Украине были героями, там – никто"

"Перед Олимпийскими играми тренер Ковтуна попросила, чтобы в олимпийской деревне находилась не только она, но и ее муж, потому что он тоже помогает. Мы сделали все, чтобы он тоже там был […] Более того, Ковтун получил государственную награду, средства за серебряную медаль Олимпийских игр. Он в Киеве с начала полномасштабного вторжения не был, и ему слова никто не сказал. После всего этого он говорит, что не чувствовал поддержки? Промолчал бы уже, честное слово. Говорить такое, когда в Украине идет война, когда наша страна истекает кровью... Есть и другие спортсмены, которые сменили гражданство. Я считаю, что для них это не к лучшему, потому что здесь они были героями, а там никто"- добавил Гутцайт.

Что предшествовало

  • Напомним, в январе 2025 года появилась информация, что украинский гимнаст Илья Ковтун, который на Олимпийских играх-2024 завоевал для Украины серебряную медаль, решил получить гражданство Хорватии.

  • Сейчас он находится на годовом "карантине".

  • Спортсмен объяснил, что приехал в хорватский Осиек после начала большой войны, где продолжил тренировки и получил поддержку местных тренеров.

Больше об Илье Ковтуне

21-летний гимнаст в 2024 году стал серебряным призером Олимпийских игр.

Также он является обладателем бронзы чемпионата мира и Европы по многоборью, призером юниорского чемпионата мира, шестикратным чемпионом Европы среди юниоров, призером чемпионата Европы среди юниоров, многократным чемпионом и призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Ковтун –– заслуженный мастер спорта Украины.

Автор: 

Топ комментарии
+7
Латентний сепар Гутцайт ще і критикує?
показать весь комментарий
04.11.2025 23:04 Ответить
+4
Усі спортсмени тупі. Треба позбавляти ліцензії у таких випадках.
показать весь комментарий
04.11.2025 22:59 Ответить
+4
В нього все життя вкладали батьки, а не держава. А всякі Гутцаї, Бубки і інші гниди на спортсменах наживалися
показать весь комментарий
04.11.2025 23:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Заборонять виступати в Україні ото санкції? Там ліцензії іменні, тобто мається на увазі іменні ліцензії на Олімпіаду - це квоти для конкретних спортсменів, які вони отримують за спортивні досягнення.Не дивно, що за такими полюють іноземні федерації. а у нас видно не здорова атмосфера у пана Гутцайта.
показать весь комментарий
04.11.2025 23:17 Ответить
А тренерша з чоловіком теж в Хорватії лишились?
показать весь комментарий
04.11.2025 22:59 Ответить
Всіх розігнати. Держва не повинна витрачати кошти на утримання професійних спортсменів.
Таке тільки у Совку було і постсовскових країнах. Футбольні клуби утримують самі себе? От і гімнасти, скалолази- водолази також себе повинні утримувати.
А то у Києві, за рахунок киян, Кличко відремонтував на Березняках манєж, але киян туди навіть не пускають.
Там " Спірцмєнів " тренують..
показать весь комментарий
05.11.2025 00:23 Ответить
Це стікаюча кров'ю Україна мала підтримувати того козла, який з неї втік? Ну нафік такого неадеквата.
показать весь комментарий
04.11.2025 23:11 Ответить
Це його особиста справа.
показать весь комментарий
04.11.2025 23:12 Ответить
Україна все більше нагадує дрімучий совок в агонії.
показать весь комментарий
04.11.2025 23:23 Ответить
Це не так. Нам важко. Але все поступово стає так як має бути - гівно потрапляє в унітаз.
показать весь комментарий
04.11.2025 23:27 Ответить
Я так розумію що по твоєму ознака совка це залишитися з країною у важкий час, а ознака просунутого сапієнса своєчасно зʼєбтися туди, де безпечніше?
Цікавий спосіб трахати себе в душу
показать весь комментарий
05.11.2025 00:18 Ответить
Був Ковтун, в став колтун.
показать весь комментарий
04.11.2025 23:40 Ответить
Соромно за таких спортсменів , які зраджують
нашу краіну заради грошей , адже саме тут
він став успішним спортсменом , завдяки нашим
тренерам !
Добре , нехай буде так , але звинувачувати украінців в тому ,
що погано вболівали за нього,
це вже занадто 😡
показать весь комментарий
05.11.2025 00:20 Ответить
 
 