Гутцайт раскритиковал гимнаста Ковтуна за смену спортивного гражданства: Предал Украину

Президент Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Вадим Гутцайт раскритиковал гимнаста Илью Ковтуна за решение сменить спортивное гражданство на хорватское.

"Вся Украина болела за него"

"Последний большой пример – это Илья Ковтун, который предал Украину. А как иначе сказать? Я читал его последнее интервью... Это ужасно. Он сказал, что не чувствовал поддержки от Украины и украинцев... Вся Украина болела за него, а теперь вот такое выслушивать. Как только он сменил гражданство, я пытался быть толерантным, относиться к нему с уважением, но сейчас — нет", — пояснил Гутцайт.

Глава НОК заявил, что Ковтун с первых дней полномасштабной войны уехал в Хорватию, однако Украина "помогала ему во всем, в том числе финансово".

"В Украине были героями, там – никто"

"Перед Олимпийскими играми тренер Ковтуна попросила, чтобы в олимпийской деревне находилась не только она, но и ее муж, потому что он тоже помогает. Мы сделали все, чтобы он тоже там был […] Более того, Ковтун получил государственную награду, средства за серебряную медаль Олимпийских игр. Он в Киеве с начала полномасштабного вторжения не был, и ему слова никто не сказал. После всего этого он говорит, что не чувствовал поддержки? Промолчал бы уже, честное слово. Говорить такое, когда в Украине идет война, когда наша страна истекает кровью... Есть и другие спортсмены, которые сменили гражданство. Я считаю, что для них это не к лучшему, потому что здесь они были героями, а там никто", - добавил Гутцайт.

Что предшествовало

Напомним, в январе 2025 года появилась информация, что украинский гимнаст Илья Ковтун, который на Олимпийских играх-2024 завоевал для Украины серебряную медаль, решил получить гражданство Хорватии.

Сейчас он находится на годовом "карантине".

Спортсмен объяснил, что приехал в хорватский Осиек после начала большой войны, где продолжил тренировки и получил поддержку местных тренеров.

Больше об Илье Ковтуне

21-летний гимнаст в 2024 году стал серебряным призером Олимпийских игр.

Также он является обладателем бронзы чемпионата мира и Европы по многоборью, призером юниорского чемпионата мира, шестикратным чемпионом Европы среди юниоров, призером чемпионата Европы среди юниоров, многократным чемпионом и призером Европейского юношеского олимпийского фестиваля.

Ковтун –– заслуженный мастер спорта Украины.

