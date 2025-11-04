Гутцайт розкритикував гімнаста Ковтуна за зміну спортивного громадянства: Зрадив Україну

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт розкритикував гімнаста Іллю Ковтуна за рішення змінити спортивне громадянство на хорватське.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Уся Україна вболівала за нього"

"Останній великий приклад — це Ілля Ковтун, який зрадив Україну. А як інакше сказати? Я читав останнє його інтерв’ю… Це жахливо. Він сказав, що не відчував підтримки від України й українців… Уся Україна вболівала за нього, а тепер отаке вислуховувати. Як він тільки змінив громадянство, я намагався бути толерантним, ставитися до нього з повагою, але зараз — ні", - пояснив Гутцайт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Український гімнаст Колодій змінив спортивне громадянство: тепер представлятиме США

Очільник НОК заявив, що Ковтун з перших днів повномасштабної війни поїхав до Хорватії, утім Україна "допомагала йому в усьому, зокрема фінансово".

"В Україні були героями, там – ніхто"

"Перед Олімпійськими іграми тренерка Ковтуна попросила, щоб в олімпійському селищі перебувала не лише вона, а і її чоловік, бо він теж допомагає. Ми зробили все, щоб він теж там був […] Ба більше, Ковтун отримав державну нагороду, кошти за срібну медаль Олімпійських ігор. Він у Києві від початку повномасштабного вторгнення не був, і йому слова ніхто не сказав. Після цього всього він каже, що не відчував підтримки? Промовчав би вже, чесне слово. Говорити таке, коли в Україні триває війна, коли наша країна стікає кров’ю… Є й інші спортсмени, які змінили громадянство. Я вважаю, що для них це не на краще, бо тут вони були героями, а там ніхто", - додав Гутцайт.

Читайте також: Гімнаст Ковтун про зміну спортивного громадянства: Справа не лише у війні в Україні

Що передувало

Нагадаємо, у січні 2025 року з’явилася інформація, що український гімнаст Ілля Ковтун, який на Олімпійських іграх-2024 виборов для України срібну медаль, вирішив отримати громадянство Хорватії.

Нині він перебуває на річному "карантині".

Спортсмен пояснив, що приїхав до хорватського Осієка після початку великої війни, де продовжив тренування та отримав підтримку місцевих тренерів.

Більше про Іллю Ковтуна

21-річний гімнаст у 2024 році став срібним призером Олімпійських ігор.

Також він є володарем бронзи чемпіонату світу та Європи з багатоборства, призером юніорського чемпіонату світу, шестиразовим чемпіоном Європи серед юніорів, призером чемпіонату Європи серед юніорів, багаторазовим чемпіоном та призером Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Ковтун –– заслужений майстер спорту України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ