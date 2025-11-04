УКР
Новини Зміна громадянства
Гутцайт розкритикував гімнаста Ковтуна за зміну спортивного громадянства: Зрадив Україну

Ілля Ковтун змінив спортивне громадянство: Гутцайт розкритикував

Президент Національного олімпійського комітету України (НОК) Вадим Гутцайт розкритикував гімнаста Іллю Ковтуна за рішення змінити спортивне громадянство на хорватське.

Про це він сказав в інтерв’ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Уся Україна вболівала за нього"

"Останній великий приклад — це Ілля Ковтун, який зрадив Україну. А як інакше сказати? Я читав останнє його інтерв’ю… Це жахливо. Він сказав, що не відчував підтримки від України й українців… Уся Україна вболівала за нього, а тепер отаке вислуховувати. Як він тільки змінив громадянство, я намагався бути толерантним, ставитися до нього з повагою, але зараз — ні", - пояснив Гутцайт.

Очільник НОК заявив, що Ковтун з перших днів повномасштабної війни поїхав до Хорватії, утім Україна "допомагала йому в усьому, зокрема фінансово".

"В Україні були героями, там – ніхто"

"Перед Олімпійськими іграми тренерка Ковтуна попросила, щоб в олімпійському селищі перебувала не лише вона, а і її чоловік, бо він теж допомагає. Ми зробили все, щоб він теж там був […] Ба більше, Ковтун отримав державну нагороду, кошти за срібну медаль Олімпійських ігор. Він у Києві від початку повномасштабного вторгнення не був, і йому слова ніхто не сказав. Після цього всього він каже, що не відчував підтримки? Промовчав би вже, чесне слово. Говорити таке, коли в Україні триває війна, коли наша країна стікає кров’ю… Є й інші спортсмени, які змінили громадянство. Я вважаю, що для них це не на краще, бо тут вони були героями, а там ніхто", - додав Гутцайт.

Що передувало

  • Нагадаємо, у січні 2025 року з’явилася інформація, що український гімнаст Ілля Ковтун, який на Олімпійських іграх-2024 виборов для України срібну медаль, вирішив отримати громадянство Хорватії.

  • Нині він перебуває на річному "карантині".

  • Спортсмен пояснив, що приїхав до хорватського Осієка після початку великої війни, де продовжив тренування та отримав підтримку місцевих тренерів.

Більше про Іллю Ковтуна

21-річний гімнаст у 2024 році став срібним призером Олімпійських ігор.

Також він є володарем бронзи чемпіонату світу та Європи з багатоборства, призером юніорського чемпіонату світу, шестиразовим чемпіоном Європи серед юніорів, призером чемпіонату Європи серед юніорів, багаторазовим чемпіоном та призером Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Ковтун –– заслужений майстер спорту України.

громадянство (1116) НОК (87) спорт (1657) Хорватія (316) Гутцайт Вадим (79)
+7
Латентний сепар Гутцайт ще і критикує?
показати весь коментар
04.11.2025 23:04 Відповісти
+4
Усі спортсмени тупі. Треба позбавляти ліцензії у таких випадках.
показати весь коментар
04.11.2025 22:59 Відповісти
+4
В нього все життя вкладали батьки, а не держава. А всякі Гутцаї, Бубки і інші гниди на спортсменах наживалися
показати весь коментар
04.11.2025 23:10 Відповісти
Усі спортсмени тупі. Треба позбавляти ліцензії у таких випадках.
показати весь коментар
04.11.2025 22:59 Відповісти
Заборонять виступати в Україні ото санкції? Там ліцензії іменні, тобто мається на увазі іменні ліцензії на Олімпіаду - це квоти для конкретних спортсменів, які вони отримують за спортивні досягнення.Не дивно, що за такими полюють іноземні федерації. а у нас видно не здорова атмосфера у пана Гутцайта.
показати весь коментар
04.11.2025 23:17 Відповісти
А тренерша з чоловіком теж в Хорватії лишились?
показати весь коментар
04.11.2025 22:59 Відповісти
Латентний сепар Гутцайт ще і критикує?
показати весь коментар
04.11.2025 23:04 Відповісти
В нього все життя вкладали батьки, а не держава. А всякі Гутцаї, Бубки і інші гниди на спортсменах наживалися
показати весь коментар
04.11.2025 23:10 Відповісти
Всіх розігнати. Держва не повинна витрачати кошти на утримання професійних спортсменів.
Таке тільки у Совку було і постсовскових країнах. Футбольні клуби утримують самі себе? От і гімнасти, скалолази- водолази також себе повинні утримувати.
А то у Києві, за рахунок киян, Кличко відремонтував на Березняках манєж, але киян туди навіть не пускають.
Там " Спірцмєнів " тренують..
показати весь коментар
05.11.2025 00:23 Відповісти
Це стікаюча кров'ю Україна мала підтримувати того козла, який з неї втік? Ну нафік такого неадеквата.
показати весь коментар
04.11.2025 23:11 Відповісти
Це його особиста справа.
показати весь коментар
04.11.2025 23:12 Відповісти
Україна все більше нагадує дрімучий совок в агонії.
показати весь коментар
04.11.2025 23:23 Відповісти
Це не так. Нам важко. Але все поступово стає так як має бути - гівно потрапляє в унітаз.
показати весь коментар
04.11.2025 23:27 Відповісти
Я так розумію що по твоєму ознака совка це залишитися з країною у важкий час, а ознака просунутого сапієнса своєчасно зʼєбтися туди, де безпечніше?
Цікавий спосіб трахати себе в душу
показати весь коментар
05.11.2025 00:18 Відповісти
Був Ковтун, в став колтун.
показати весь коментар
04.11.2025 23:40 Відповісти
Соромно за таких спортсменів , які зраджують
нашу краіну заради грошей , адже саме тут
він став успішним спортсменом , завдяки нашим
тренерам !
Добре , нехай буде так , але звинувачувати украінців в тому ,
що погано вболівали за нього,
це вже занадто 😡
показати весь коментар
05.11.2025 00:20 Відповісти
 
 