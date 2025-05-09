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Новини Зміна громадянства
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Український гімнаст Колодій змінив спортивне громадянство: тепер представлятиме США

Гімнаст Пантелій Колодій змінив спортивне громадянство

Ексгімнаст збірної України Пантелей Колодій вирішив змінити спортивне громадянство на американське.

Про це повідомила Міжнародна федерація спортивної гімнастики (FIG), інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про виступи Колодія за збірну США ухвалив Виконавчий комітет FIG на своєму засіданні у мальтійській Каврі, яке відбувалося 7-8 травня. Він зможе дебютувати за США лише за рік — у травні 2026 року.

До цього у січні Федерація гімнастики США повідомила про участь гімнаста у відбірковому турнірі в американську збірну "Winter Cup". У ньому Колодій представляв університет Стенфорда, проте пропустив його, адже не мав громадянства США.

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Колодій виступав за збірну України зі спортивної гімнастики на чемпіонаті Європи та світу, на Універсіаді та змагався на Кубках світового виклику. У вересні 2023 провів останні змагання за Україну на Кубку світового виклику в угорському Сомбатгеї.

Наприкінці грудня 2022 року отримав звання "Майстра спорту України".

Водночас на сайті FIG досі зазначено, що 23-річний спортсмен представляє Україну, хоча і народився у РФ.

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Нагадаємо, раніше гімнаст Ілля Ковтун, який на Олімпіаді-2024 виборов срібну медаль для України, теж вирішив змінити спортивне громадянство.

Автор: 

громадянство (1075) спорт (1622) США (23105) гімнастика (86)


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Топ коментарі
+3
що 23-річний спортсмен

Чукча не читає, чукча пише!
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09.05.2025 15:38
+3
Змінив тай змінив, ні на кацапське жеж. Успіхів йому.
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09.05.2025 15:42
+2
В амерів прямо фарт пішов - рідкоземи з України , свій Папа Римський , а тепер ще й на одного гімнаста побільшало ...
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09.05.2025 15:39
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Ще один "спротсмен" - покідьок призивного віку змився від мобілізації.
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09.05.2025 15:34 Відповісти
Ну якщо ховаються від своїх конституційних обовязків вояки і силові структури,то нічого поганого не бачу в діях цієї людини.Якщо держава кладе на громадян-у громадян є вибір,вони не власність держави
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09.05.2025 15:37 Відповісти
що 23-річний спортсмен

Чукча не читає, чукча пише!
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09.05.2025 15:38 Відповісти
це ж нафронтник ,нічого дивно,зазвичай вони геть тупі
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09.05.2025 15:39 Відповісти
Хряк, а ти оперетивно перереєструвався. Всього годину як забанили.
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09.05.2025 15:55 Відповісти
пане,Вам можу запропонувати пішу прогулянку з еротичним нахилом
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09.05.2025 15:58 Відповісти
Так ти ж там уже сидиш, підстрибуєш і млосно стогнеш.
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09.05.2025 16:08 Відповісти
думаю,що Вам сподобається
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09.05.2025 15:59 Відповісти
18 -24.
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09.05.2025 15:40 Відповісти
Підлягають мобілізації?
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09.05.2025 15:43 Відповісти
Ухилянт нє?
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09.05.2025 15:34 Відповісти
Довеском пошёл, к редкоземельным металлам?
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09.05.2025 15:34 Відповісти
заздрю
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09.05.2025 15:34 Відповісти
Не треба зазтрити,треба діяти. Для початку купи карту і компас.
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09.05.2025 15:37 Відповісти
Карту і компас? Не гантелі і скакалку?
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09.05.2025 15:53 Відповісти
Сумніваюсь,що він заздрить його спортивним досягненням.
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09.05.2025 15:56 Відповісти
"Прошли года, сменил я семь адресов
Я избегал гантелей и утюгов
Все реже, все реже вспоминал я тот инцидент
За это время генерального сменил президент
И я подумал, что исчез навеки этот недуг
Две гантели и один утюг"
/Максим Леонідов/
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09.05.2025 15:58 Відповісти
В амерів прямо фарт пішов - рідкоземи з України , свій Папа Римський , а тепер ще й на одного гімнаста побільшало ...
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09.05.2025 15:39 Відповісти
Ще б Коломойського їм віддати нарешті...
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09.05.2025 16:00 Відповісти
СЩА неліквіди не беруть !
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09.05.2025 16:02 Відповісти
ФБР вже давно на нього "око поклало", але "Зеленський дозволив заарештувати Коломойського СБУ, щоб випередити НАБУ та ФБР США" Джерело: https://censor.net/ua/r3441191
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09.05.2025 16:12 Відповісти
Змінив тай змінив, ні на кацапське жеж. Успіхів йому.
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09.05.2025 15:42 Відповісти
 
 