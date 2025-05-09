Український гімнаст Колодій змінив спортивне громадянство: тепер представлятиме США

Ексгімнаст збірної України Пантелей Колодій вирішив змінити спортивне громадянство на американське.

Про це повідомила Міжнародна федерація спортивної гімнастики (FIG), інформує Цензор.НЕТ.

Рішення про виступи Колодія за збірну США ухвалив Виконавчий комітет FIG на своєму засіданні у мальтійській Каврі, яке відбувалося 7-8 травня. Він зможе дебютувати за США лише за рік — у травні 2026 року.

До цього у січні Федерація гімнастики США повідомила про участь гімнаста у відбірковому турнірі в американську збірну "Winter Cup". У ньому Колодій представляв університет Стенфорда, проте пропустив його, адже не мав громадянства США.

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Колодій виступав за збірну України зі спортивної гімнастики на чемпіонаті Європи та світу, на Універсіаді та змагався на Кубках світового виклику. У вересні 2023 провів останні змагання за Україну на Кубку світового виклику в угорському Сомбатгеї.

Наприкінці грудня 2022 року отримав звання "Майстра спорту України".

Водночас на сайті FIG досі зазначено, що 23-річний спортсмен представляє Україну, хоча і народився у РФ.

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Нагадаємо, раніше гімнаст Ілля Ковтун, який на Олімпіаді-2024 виборов срібну медаль для України, теж вирішив змінити спортивне громадянство.