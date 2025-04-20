Українська гімнастка Онофрійчук відмовилась від фото з росіянкою та білорускою на змаганнях у Баку. ВIДЕО

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук після перемоги на етапі Кубку Світу з художньої гімнастики в Баку відмовилась фотографуватись зі спортсменками, пов'язаними з РФ та Білоруссю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.

Онофрійчук здобула золоту медаль у вправі з обручем, срібло - у мʼячі та стрічці, а також бронзу - у булавах.

На церемонії нагородження вона не стала фотографуватись із "колишньою" росіянкою Вірою Туголуковою (наразі вона представляє Кіпр) та білорусками Анастасією Салос та Аліною Гарнасько.

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