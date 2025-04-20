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Новини Відео Українська гімнастка відмовилась фотографуватись з росіянкою
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Українська гімнастка Онофрійчук відмовилась від фото з росіянкою та білорускою на змаганнях у Баку. ВIДЕО

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук після перемоги на етапі Кубку Світу з художньої гімнастики в Баку відмовилась фотографуватись зі спортсменками, пов'язаними з РФ та Білоруссю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tribuna.com.

Онофрійчук здобула золоту медаль у вправі з обручем, срібло - у мʼячі та стрічці, а також бронзу - у булавах.

На церемонії нагородження вона не стала фотографуватись із "колишньою" росіянкою Вірою Туголуковою (наразі вона представляє Кіпр) та білорусками Анастасією Салос та Аліною Гарнасько.

Також читайте: Гімнаст Ковтун про зміну спортивного громадянства: Справа не лише у війні в Україні

Автор: 

росія (65162) спорт (1621) українці (2539) гімнастика (86)


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Топ коментарі
+54
Молодець, україночко !!! Честь - понад усе.
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20.04.2025 22:55
+42
Характер! Воля! Пишаємося.
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20.04.2025 22:56
+38
Красуня, розумниця.
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20.04.2025 23:03
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Молодець, україночко !!! Честь - понад усе.
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20.04.2025 22:55 Відповісти
Характер! Воля! Пишаємося.
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20.04.2025 22:56 Відповісти
Красуня, розумниця.
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20.04.2025 23:03 Відповісти
які чудові наші діти!
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20.04.2025 23:12 Відповісти
❤️
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21.04.2025 12:24 Відповісти
З гидотними рашистськими мавпами не можна фотографуватися.
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20.04.2025 23:14 Відповісти
Ну, якщо рашистські мавпи з нашийниками з повідками і на пляжі...
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21.04.2025 09:29 Відповісти
За це ми ми і боремося. Пишаємося!
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20.04.2025 23:15 Відповісти
Вона - справжній патріот України! І вона має честь, гідність і самоповагу.!
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20.04.2025 23:15 Відповісти
Perfekt!
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20.04.2025 23:28 Відповісти
Вартий поваги вчинок.
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20.04.2025 23:35 Відповісти
Нормальный ход.Украинцы испытывают к ним только брезгливость.
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20.04.2025 23:47 Відповісти
Кацапи - брудні насєкомі !

.
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20.04.2025 23:59 Відповісти
Достойний крок!
Дякукуємо тобі, Доню! І вітаємо! Ти НАЙКРАЩА! Бо у старого Трампа, одні «ОШИБКИ»…!
Слава Україні!
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20.04.2025 23:59 Відповісти
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21.04.2025 00:08 Відповісти
В теннисе с бывшими руснявыми ручкаются. Зеленский должен точно указать с кем нельзя. А то бардак получается.
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21.04.2025 00:22 Відповісти
Тенісні фанати найбожевільніші психи. Футбольні в порівнянні з ними девачки з консерваторії. Можуть початися проблеми не тільки у тенісисток, а й України. Ніхто не ризикне не тиснути руки навіть представникам Казахстану.
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21.04.2025 09:04 Відповісти
Вони що всі змовились підставляти до українських спортсменім *********** і кацапських дикунів? Таке відчуття що весь цей спорт спеціально підстроєний щоб переможцями виходили іменно українці ********* і кацапоїди лише заради сумісного фото і рукозтискання. Щоб типу дивіться спорт вне палітікі а вайну хочет толька Зеленскій.
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21.04.2025 01:06 Відповісти
Вона й повинна була відмовитись, і подвигом це не являється.
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21.04.2025 01:35 Відповісти
Найкраща, а не ото фсьо...
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21.04.2025 06:47 Відповісти
а знімала і озвучувала кацапка?
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21.04.2025 08:52 Відповісти
Респект Українській Дівчині. Браво.
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21.04.2025 09:06 Відповісти
Звичайна гігієна, будь-яка свідома людина не прагне бажанням фоткатись з купами лайна.
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21.04.2025 09:07 Відповісти
ще й обматюкала на останок🥰
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21.04.2025 16:22 Відповісти
Нехай у них очі повилазять, курво...
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21.04.2025 20:30 Відповісти
 
 