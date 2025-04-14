Гімнаст Ковтун про зміну спортивного громадянства: Справа не лише у війні в Україні

Срібний призер Олімпійських ігор-2024, гімнаст Ілля Ковтун уперше прокоментував своє рішення змінити спортивне громадянство і виступати за збірну Хорватії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю хорватському виданню Glas Slavonije.

За його словами, процес отримання громадянства досі триває, тому він поки що не знає, коли отримає дозвіл виступати під прапором Хорватії. Ковтун припускає, що це станеться вже наступного року.

Водночас спортсмен не назвав конкретного моменту, коли він вирішив змінити громадянство, сказавши лише, що це було "як сніг з гори сходить — спочатку маленькою грудкою, а потім стає більшою".

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"І справа не лише у війні в Україні. Було багато причин, які спонукали мене до такого рішення. […] Тут (у Хорватії — ред.) мене прийняли як рідного — я практично жив у них, спав, тренувався, харчувався у "Соколі". Коли я здобув олімпійську медаль, мені здавалося, що люди тут раділи більше, ніж у мене вдома, в Україні", - розповідає Ковтун.

Він також прокоментував осуд, із яким він зіткнувся після свого рішення. За його словами, в людей в Україні "зараз значно важливіші турботи".

"Мені було трохи сумно в перший день, коли я побачив, що мені написали в Instagram, але потім я сказав: "Ну, пишіть, що хочете". Я вважаю, що це все нормальна реакція. В Україні війна, у людей проблеми більші, і вони через це стали досить агресивними, тому що непросто постійно жити в стресі, коли кожен день можна втратити життя", - сказав спортсмен, водночас додавши, що також отримував і підтримку.

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"У мене є дівчина з Осієка. Мені подобається Осієк, бо я сам приїхав з міста подібного розміру. У цьому місті маю все: спортзал, усе якось під рукою. Родина мене підтримала. Мені 21 рік, і я можу самостійно ухвалювати рішення. Мій тато вже 13 років живе в Польщі, а разом з ним і сестра, вже сім років. Мама весь час війни була в Україні...", - розповів він.

Ковтун додав, що сам з початку повномасштабної війни ще не був в Україні.

Нагадаємо, у січні цього року з’явилася інформація, що український гімнаст Ілля Ковтун, який на Олімпійських іграх-2024 виборов для України срібну медаль, вирішив отримати громадянство Хорватії.

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Що відомо про Іллю Ковтуна

21-річний гімнаст у 2024 році став срібним призером Олімпійських ігор.

Також він є володарем бронзи чемпіонату світу та Європи з багатоборства, призером юніорського чемпіонату світу, шестиразовим чемпіоном Європи серед юніорів, призером чемпіонату Європи серед юніорів, багаторазовим чемпіоном та призером Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Також Ковтун –– заслужений майстер спорту України.