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Новини Зміна громадянства
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Гімнаст Ковтун про зміну спортивного громадянства: Справа не лише у війні в Україні

Ілля Ковтун уперше пояснив рішення про зміну спортивного громадянства

Срібний призер Олімпійських ігор-2024, гімнаст Ілля Ковтун уперше прокоментував своє рішення змінити спортивне громадянство і виступати за збірну Хорватії. 

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю хорватському виданню Glas Slavonije.

За його словами, процес отримання громадянства досі триває, тому він поки що не знає, коли отримає дозвіл виступати під прапором Хорватії. Ковтун припускає, що це станеться вже наступного року.

Водночас спортсмен не назвав конкретного моменту, коли він вирішив змінити громадянство, сказавши лише, що це було "як сніг з гори сходить — спочатку маленькою грудкою, а потім стає більшою".

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"І справа не лише у війні в Україні. Було багато причин, які спонукали мене до такого рішення. […] Тут (у Хорватії — ред.) мене прийняли як рідного — я практично жив у них, спав, тренувався, харчувався у "Соколі". Коли я здобув олімпійську медаль, мені здавалося, що люди тут раділи більше, ніж у мене вдома, в Україні", - розповідає Ковтун.

Він також прокоментував осуд, із яким він зіткнувся після свого рішення. За його словами, в людей в Україні "зараз значно важливіші турботи".

"Мені було трохи сумно в перший день, коли я побачив, що мені написали в Instagram, але потім я сказав: "Ну, пишіть, що хочете". Я вважаю, що це все нормальна реакція. В Україні війна, у людей проблеми більші, і вони через це стали досить агресивними, тому що непросто постійно жити в стресі, коли кожен день можна втратити життя", - сказав спортсмен, водночас додавши, що також отримував і підтримку.

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"У мене є дівчина з Осієка. Мені подобається Осієк, бо я сам приїхав з міста подібного розміру. У цьому місті маю все: спортзал, усе якось під рукою. Родина мене підтримала. Мені 21 рік, і я можу самостійно ухвалювати рішення. Мій тато вже 13 років живе в Польщі, а разом з ним і сестра, вже сім років. Мама весь час війни була в Україні...", - розповів він.

Ковтун додав, що сам з початку повномасштабної війни ще не був в Україні.

Нагадаємо, у січні цього року з’явилася інформація, що український гімнаст Ілля Ковтун, який на Олімпійських іграх-2024 виборов для України срібну медаль, вирішив отримати громадянство Хорватії.

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Що відомо про Іллю Ковтуна

21-річний гімнаст у 2024 році став срібним призером Олімпійських ігор.

Також він є володарем бронзи чемпіонату світу та Європи з багатоборства, призером юніорського чемпіонату світу, шестиразовим чемпіоном Європи серед юніорів, призером чемпіонату Європи серед юніорів, багаторазовим чемпіоном та призером Європейського юнацького олімпійського фестивалю.

Також Ковтун –– заслужений майстер спорту України.

Автор: 

громадянство (1073) спорт (1619) гімнастика (85)


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Топ коментарі
+27
Призер-ватив...
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14.04.2025 15:17
+18
Всі його нагороди ніяк не виправдовують його продажу душонку.
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14.04.2025 15:19
+11
той зрадник і то розуміє, що в Україні війна !

а ти букви дурні пишеш

.
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14.04.2025 15:44
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14.04.2025 15:17 Відповісти
ты cам хотя бы в армии, что осуждаешь парня, п_дар, строчишь тут в каждой ветке
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14.04.2025 16:56 Відповісти
Вірогідніша причина - це країна - мрія від зеленського
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14.04.2025 19:06 Відповісти
Батьківщину теж не кожен день міняють...)
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14.04.2025 15:19 Відповісти
А что?Так можно было?
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14.04.2025 15:19 Відповісти
Всі його нагороди ніяк не виправдовують його продажу душонку.
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14.04.2025 15:19 Відповісти
За що ви його так?
Якщо спитати себе, кому потрібен розвиток спорту в нашій країні?
Спортивним функціонерам?
Владі?
Чи народу, який піднесе тебе сьогодні за здобуток, а завтра затопче в багнюку за помилку?
Відповідь очевидна.
Може вам цікаво спостерігати за українськими спортсменами з-за італійського кордону?
Я хоч і не схвалюю, але можу зрозуміти це рішення. В його спорті, якщо щось станеться, покинуть його влада, всі федерації та фанати на раз-два.
В будь якому випадку, він сам рішення прийняв, а не мама-тато вивезли, як тисячі інших...
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14.04.2025 15:39 Відповісти
той зрадник і то розуміє, що в Україні війна !

а ти букви дурні пишеш

.
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14.04.2025 15:44 Відповісти
Що фсб йому дало то і пише
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14.04.2025 15:48 Відповісти
От тому цей пацан і їде в Хорватію, від таких, як ти і той Алекс.
Ви і вам подібні відразу навішуєте ярлик на любого, чия думка або вчинок вам не подобається.
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14.04.2025 15:55 Відповісти
сцикун втікає, а сміливий б'ється

попутного х..я в спину !

.
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14.04.2025 16:09 Відповісти
тебе, бачу, він неслабо жене!
А мені з вами не по дорозі, мені в інший бік.
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14.04.2025 17:01 Відповісти
Мабуть теж готов злинять, я би зрозумів в любу країну, но в країну ворога, це занадто
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14.04.2025 15:46 Відповісти
"я би зрозумів в любу країну, но в країну ворога"
и когда Хорватия стала врагом?
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14.04.2025 16:31 Відповісти
Його рішення не схвалюю, але він не є ворог. Вороги - це прокурори-інваліди, ківалов офшорники і усі, хто підточує країну зсередини.
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14.04.2025 15:55 Відповісти
той хто накидає на хлопця просто дуже відірваний від реалій професійного спорту в Україні, не знає яка то ганьба! Яке ставлення від спортивних функціонерів чи влади! Переважна більшість перспективних професійних спортсменів тримається за жовто-блакитний прапор стиснувши зуби і маючі численні запрошення від інших держав. І річ не у війні, зовсім. Але вишиватники будуть волати про зраду
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14.04.2025 16:26 Відповісти
Щас обридаємося, нє ну правда, це ж блін щахтори-приходчики, ціною власного життя будують щастя в Країні
Ежикі, плакалі,калоліся, но поодолжали жрать кактус .
Така сташна доля в спацмєнов, так і бєдняжєчкам тяжєло, шо куда там солдатам на пєрєдовой. Їх і в хвост і в гріву, і по мордам, а они, хєрої, з возу не злазять
Чувак, ти так вболіваєш за спацмєнов?

Нема проблем. Збираєтеся такі любаєобільні разом, скидуєтеся грошима і утримуйте собі хоч по одному спарцмєнутна рило.
До чого тут держава?
Держава повинна опікуватися підтримкою здоров'я ВСІХ громадян, будуючи спортивні заклади, підтримуючи розвиток фізкультури у навчальних закладах, спотритивні майданчики, басейни, Манежі із доступом для всіх громадян.
А всіх прфесійних спацмєнов і функціонєров зсадити з шиї держава і фінансуйте їх у приватному порядку хоч до кінця віку.
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14.04.2025 19:59 Відповісти
Це все одрижка совка.
У будь- яких цивілізованих країнах- великий спорт держава може хіба що підтримувати. А фінансують ці видовища громадські асоціації і приватні особи. Подобається тобі гімнастика, ******, стрільба із лука...нїт проблєм- береш і фінансуєш.
І гроші, що повинні були б витрачатися на громадян і підтримання їхнтьго здоров'я викидують " раді прєстіжа" як було в СРСР на подібний мотлох, як цей громадянин світу. Із Ховатії, фінансуючи споцменів чужої країни.
У Києві, за податки киян, на Березняках відремонтували Манєж...
І що, ЖОДЕН ПЕРЕСІЧНИЙ ЖИТЕЛЬ Києва, не має права там займатися спортом. Він навітььувійти тудиине має права.
Це нонсенс, на голову не налазить. Та такого мера. У будь- якому місті у Європі із пір'ями б змішали. А в Україні совки звикли-"влась луччє знаєть, куда деньхі тратіть".
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14.04.2025 19:40 Відповісти
Дивна ненависть до совка. У ті часи до спортивних закладів пускали всіх. Будували заводи, санаторії і дитячі заклади. Зараз від них руїни. Приватизатори з заводських цехів навіть вікна зняли, щоб здати на металобрухт металеву раму.
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14.04.2025 20:22 Відповісти
Синку, тебе тут 02.04.2025 зарєєстрували не для того, щоб ти галіматью різну ніс.
Що ж такого хорошо тобі дідусь про той совок розповідав?
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14.04.2025 20:25 Відповісти
Дідесь розповідав, що спортсмени були патріотами. За багато років втекли за кордон лише двоє фігуристів і один хокеїст. Гімнасти, як цей, не тікали. Перемагали на олімпіадах і повертались з медалями.
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14.04.2025 20:56 Відповісти
Пофік
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14.04.2025 21:01 Відповісти
Простітут
Чому ж Україна виховує стільки зрадників і негідників...
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14.04.2025 15:20 Відповісти
зрадники булі завжди, у будь якій країні.
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14.04.2025 15:36 Відповісти
+💯 👍🏿!

замість того щоб підтримати Гетьмана Мазепу у боротьбі за незалежність України, більшість українських козаків підтримала рашиського і душегуба окупанта петруху

.
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14.04.2025 15:48 Відповісти
Виховують батьки!
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14.04.2025 16:53 Відповісти
І як він зрадив Україну?
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14.04.2025 16:54 Відповісти
Ви "зробили це разом"...
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14.04.2025 15:22 Відповісти
Мабуть за кордоном віднише
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14.04.2025 15:43 Відповісти
не заважай йому дрочити
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14.04.2025 20:43 Відповісти
Продажна тварь.
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14.04.2025 15:22 Відповісти
А міг би Тису переплисти ?
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14.04.2025 15:24 Відповісти
Призвали бы в ВСУ, сейчас бы другие истории рассказывал. Слинял где тепло и комфортно, что уж тут говорить.
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14.04.2025 15:28 Відповісти
"Призвали бы в ВСУ"
ему 21 год, как бы по закону не положено
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14.04.2025 16:40 Відповісти
По закону Зеленского, такт то все военнообязанные с 18(Конституция в помощь).
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14.04.2025 16:45 Відповісти
"Конституция в помощь"
ну призвали, отслужил, и что, перестал быть спортсменом? или год за два и ему сразу 25?
коституцию себе в помощь возьми, страной керует 4-кратный ухилянт с истекшими полномочиями, вот и вспоминай конституцию
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14.04.2025 17:00 Відповісти
Это мне советы раздает такой же здрыстун как "герой" новости). Общение закончено.
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14.04.2025 17:04 Відповісти
"Это мне советы раздает"
так, для пояснения. я уже взорслых внуков воспитываю, и уверен, что ты мне в сыновья годишься. а "здыстнул" я 23 года назад, потому что захотел и посчитал нужным, это мое решение и оно оценки псевдоморалистов вроде тебя не требовало и не требует
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14.04.2025 17:16 Відповісти
Та кому він заливає
- більше грошей
- нема мобілізації
- спокійне життя

ВСЕ...кому він там розказує про високі цінності
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14.04.2025 15:30 Відповісти
зачем про таких писать?
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14.04.2025 15:33 Відповісти
Згоден , але не дивуйтесь , тут навіть пишуть про українську лазерну зброю , навіть відосики недолугі є.
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14.04.2025 15:39 Відповісти
А тобі було би краще щоб о ху.... лостану писали
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14.04.2025 15:42 Відповісти
А ви мабуть з секти адвентистів іграшкового лазера , чи адвентистів потужного марафона ?
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14.04.2025 21:15 Відповісти
Навіщо ви соплі цього лайна друкуєте, він зрадив Україну за гроші, а для ху....лостана ще і реклама. А суть одна зрадник і боягуз. Ви ще напишіть, що він хороший не допомагав фсб, не спалював машини. Тварюка, одним словом, зате скільки тексту про херое. А зараз воно тільки в ху..... лостану виступати і зможе
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14.04.2025 15:41 Відповісти
"А зараз воно тільки в ху..... лостану виступати і зможе"
чукча не читатель, чукча писатель. он за Хорватию выступать будет
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14.04.2025 16:42 Відповісти
Правильне рішення
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14.04.2025 15:49 Відповісти
Та лан, прям то, неприємно , але таке... То загалі то справа кожного, яким грмомадянином бути. Тим паче спортсмени, вони завжди були такими флюгерами, "то там, то сям"...
Мене більше тригерить, що ось спортсмен може змініти громадянство, а простий плебс не може навіть виїхати...
При цьому там на банковій розповідають про "демократію, рівність й братерство, й як косміні кораблі бороздять простори всесвіту"...
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14.04.2025 16:23 Відповісти
РОЗСТРІЛЯТИ
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14.04.2025 16:33 Відповісти
2 рази.
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14.04.2025 16:54 Відповісти
ПІДАРАС.
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14.04.2025 16:52 Відповісти
Ух, скільки злості в коментах. А що він такого поганого зробив? Став громадянином рашки? Ні, то в чому його провина? Хтось може пояснити причину свого осуду?
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14.04.2025 16:56 Відповісти
І тепер він став хорватом майже як бразильці в нашій збірній щирими малоросами, куди не глянь мало-раіський дух смердить.
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14.04.2025 17:28 Відповісти
Хороші спортсмени тут не потрібні. Задарма ніхто карячитись не буде, а різні чиновні курви від спорту розкрадають геть усе. То годі тут вже бздіти своїм "партиотизьмом" різним недоумкам, що ніякого відношення до спорту ніколи не мали.
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14.04.2025 18:15 Відповісти
шоб не призвали....
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14.04.2025 19:54 Відповісти
 
 