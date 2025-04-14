Гімнаст Ковтун про зміну спортивного громадянства: Справа не лише у війні в Україні
Срібний призер Олімпійських ігор-2024, гімнаст Ілля Ковтун уперше прокоментував своє рішення змінити спортивне громадянство і виступати за збірну Хорватії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв’ю хорватському виданню Glas Slavonije.
За його словами, процес отримання громадянства досі триває, тому він поки що не знає, коли отримає дозвіл виступати під прапором Хорватії. Ковтун припускає, що це станеться вже наступного року.
Водночас спортсмен не назвав конкретного моменту, коли він вирішив змінити громадянство, сказавши лише, що це було "як сніг з гори сходить — спочатку маленькою грудкою, а потім стає більшою".
"І справа не лише у війні в Україні. Було багато причин, які спонукали мене до такого рішення. […] Тут (у Хорватії — ред.) мене прийняли як рідного — я практично жив у них, спав, тренувався, харчувався у "Соколі". Коли я здобув олімпійську медаль, мені здавалося, що люди тут раділи більше, ніж у мене вдома, в Україні", - розповідає Ковтун.
Він також прокоментував осуд, із яким він зіткнувся після свого рішення. За його словами, в людей в Україні "зараз значно важливіші турботи".
"Мені було трохи сумно в перший день, коли я побачив, що мені написали в Instagram, але потім я сказав: "Ну, пишіть, що хочете". Я вважаю, що це все нормальна реакція. В Україні війна, у людей проблеми більші, і вони через це стали досить агресивними, тому що непросто постійно жити в стресі, коли кожен день можна втратити життя", - сказав спортсмен, водночас додавши, що також отримував і підтримку.
"У мене є дівчина з Осієка. Мені подобається Осієк, бо я сам приїхав з міста подібного розміру. У цьому місті маю все: спортзал, усе якось під рукою. Родина мене підтримала. Мені 21 рік, і я можу самостійно ухвалювати рішення. Мій тато вже 13 років живе в Польщі, а разом з ним і сестра, вже сім років. Мама весь час війни була в Україні...", - розповів він.
Ковтун додав, що сам з початку повномасштабної війни ще не був в Україні.
Нагадаємо, у січні цього року з’явилася інформація, що український гімнаст Ілля Ковтун, який на Олімпійських іграх-2024 виборов для України срібну медаль, вирішив отримати громадянство Хорватії.
Що відомо про Іллю Ковтуна
21-річний гімнаст у 2024 році став срібним призером Олімпійських ігор.
Також він є володарем бронзи чемпіонату світу та Європи з багатоборства, призером юніорського чемпіонату світу, шестиразовим чемпіоном Європи серед юніорів, призером чемпіонату Європи серед юніорів, багаторазовим чемпіоном та призером Європейського юнацького олімпійського фестивалю.
Також Ковтун –– заслужений майстер спорту України.
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Якщо спитати себе, кому потрібен розвиток спорту в нашій країні?
Спортивним функціонерам?
Владі?
Чи народу, який піднесе тебе сьогодні за здобуток, а завтра затопче в багнюку за помилку?
Відповідь очевидна.
Може вам цікаво спостерігати за українськими спортсменами з-за італійського кордону?
Я хоч і не схвалюю, але можу зрозуміти це рішення. В його спорті, якщо щось станеться, покинуть його влада, всі федерації та фанати на раз-два.
В будь якому випадку, він сам рішення прийняв, а не мама-тато вивезли, як тисячі інших...
а ти букви дурні пишеш
.
Ви і вам подібні відразу навішуєте ярлик на любого, чия думка або вчинок вам не подобається.
попутного х..я в спину !
.
А мені з вами не по дорозі, мені в інший бік.
и когда Хорватия стала врагом?
Ежикі, плакалі,калоліся, но поодолжали жрать кактус .
Така сташна доля в спацмєнов, так і бєдняжєчкам тяжєло, шо куда там солдатам на пєрєдовой. Їх і в хвост і в гріву, і по мордам, а они, хєрої, з возу не злазять
Чувак, ти так вболіваєш за спацмєнов?
Нема проблем. Збираєтеся такі любаєобільні разом, скидуєтеся грошима і утримуйте собі хоч по одному спарцмєнутна рило.
До чого тут держава?
Держава повинна опікуватися підтримкою здоров'я ВСІХ громадян, будуючи спортивні заклади, підтримуючи розвиток фізкультури у навчальних закладах, спотритивні майданчики, басейни, Манежі із доступом для всіх громадян.
А всіх прфесійних спацмєнов і функціонєров зсадити з шиї держава і фінансуйте їх у приватному порядку хоч до кінця віку.
У будь- яких цивілізованих країнах- великий спорт держава може хіба що підтримувати. А фінансують ці видовища громадські асоціації і приватні особи. Подобається тобі гімнастика, ******, стрільба із лука...нїт проблєм- береш і фінансуєш.
І гроші, що повинні були б витрачатися на громадян і підтримання їхнтьго здоров'я викидують " раді прєстіжа" як було в СРСР на подібний мотлох, як цей громадянин світу. Із Ховатії, фінансуючи споцменів чужої країни.
У Києві, за податки киян, на Березняках відремонтували Манєж...
І що, ЖОДЕН ПЕРЕСІЧНИЙ ЖИТЕЛЬ Києва, не має права там займатися спортом. Він навітььувійти тудиине має права.
Це нонсенс, на голову не налазить. Та такого мера. У будь- якому місті у Європі із пір'ями б змішали. А в Україні совки звикли-"влась луччє знаєть, куда деньхі тратіть".
Що ж такого хорошо тобі дідусь про той совок розповідав?
Чому ж Україна виховує стільки зрадників і негідників...
замість того щоб підтримати Гетьмана Мазепу у боротьбі за незалежність України, більшість українських козаків підтримала рашиського і душегуба окупанта петруху
.
ему 21 год, как бы по закону не положено
ну призвали, отслужил, и что, перестал быть спортсменом? или год за два и ему сразу 25?
коституцию себе в помощь возьми, страной керует 4-кратный ухилянт с истекшими полномочиями, вот и вспоминай конституцию
так, для пояснения. я уже взорслых внуков воспитываю, и уверен, что ты мне в сыновья годишься. а "здыстнул" я 23 года назад, потому что захотел и посчитал нужным, это мое решение и оно оценки псевдоморалистов вроде тебя не требовало и не требует
- більше грошей
- нема мобілізації
- спокійне життя
ВСЕ...кому він там розказує про високі цінності
чукча не читатель, чукча писатель. он за Хорватию выступать будет
Мене більше тригерить, що ось спортсмен може змініти громадянство, а простий плебс не може навіть виїхати...
При цьому там на банковій розповідають про "демократію, рівність й братерство, й як косміні кораблі бороздять простори всесвіту"...