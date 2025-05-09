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Новости Смена гражданства
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Украинский гимнаст Колодий сменил спортивное гражданство: теперь будет представлять США

Гимнаст Пантелий Колодий сменил спортивное гражданство

Экс-гимнаст сборной Украины Пантелей Колодий решил сменить спортивное гражданство на американское.

Об этом сообщила Международная федерация спортивной гимнастики (FIG), информирует Цензор.НЕТ.

Решение о выступлениях Колодия за сборную США принял Исполнительный комитет FIG на своем заседании в мальтийской Кавре, которое проходило 7-8 мая. Он сможет дебютировать за США только через год - в мае 2026 года.

До этого в январе Федерация гимнастики США сообщила об участии гимнаста в отборочном турнире в американскую сборную "Winter Cup". В нем Колодий представлял университет Стэнфорда, однако пропустил его, поскольку не имел гражданства США.

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Колодий выступал за сборную Украины по спортивной гимнастике на чемпионате Европы и мира, на Универсиаде и соревновался на Кубках мирового вызова. В сентябре 2023 провел последние соревнования за Украину на Кубке мирового вызова в венгерском Сомбатгее.

В конце декабря 2022 года получил звание "Мастера спорта Украины".

В то же время на сайте FIG до сих пор указано, что 23-летний спортсмен представляет Украину, хотя и родился в РФ.

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Напомним, ранее гимнаст Илья Ковтун, который на Олимпиаде-2024 завоевал серебряную медаль для Украины, тоже решил сменить спортивное гражданство.

Автор: 

гражданство (1314) спорт (2430) США (26889) гимнастика (93)


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Топ комментарии
+8
Змінив тай змінив, ні на кацапське жеж. Успіхів йому.
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09.05.2025 15:42
+7
Ще один "спротсмен" - покідьок призивного віку змився від мобілізації.
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09.05.2025 15:34
+7
Довеском пошёл, к редкоземельным металлам?
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09.05.2025 15:34
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Ще один "спротсмен" - покідьок призивного віку змився від мобілізації.
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09.05.2025 15:34 Ответить
що 23-річний спортсмен

Чукча не читає, чукча пише!
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09.05.2025 15:38 Ответить
18 -24.
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09.05.2025 15:40 Ответить
Підлягають мобілізації?
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09.05.2025 15:43 Ответить
Ухилянт нє?
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09.05.2025 15:34 Ответить
Довеском пошёл, к редкоземельным металлам?
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09.05.2025 15:34 Ответить
заздрю
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09.05.2025 15:34 Ответить
Не треба зазтрити,треба діяти. Для початку купи карту і компас.
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09.05.2025 15:37 Ответить
Карту і компас? Не гантелі і скакалку?
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09.05.2025 15:53 Ответить
Сумніваюсь,що він заздрить його спортивним досягненням.
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09.05.2025 15:56 Ответить
"Прошли года, сменил я семь адресов
Я избегал гантелей и утюгов
Все реже, все реже вспоминал я тот инцидент
За это время генерального сменил президент
И я подумал, что исчез навеки этот недуг
Две гантели и один утюг"
/Максим Леонідов/
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09.05.2025 15:58 Ответить
В амерів прямо фарт пішов - рідкоземи з України , свій Папа Римський , а тепер ще й на одного гімнаста побільшало ...
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09.05.2025 15:39 Ответить
Ще б Коломойського їм віддати нарешті...
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09.05.2025 16:00 Ответить
СЩА неліквіди не беруть !
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09.05.2025 16:02 Ответить
ФБР вже давно на нього "око поклало", але "Зеленський дозволив заарештувати Коломойського СБУ, щоб випередити НАБУ та ФБР США" Джерело: https://censor.net/ua/r3441191
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09.05.2025 16:12 Ответить
Змінив тай змінив, ні на кацапське жеж. Успіхів йому.
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09.05.2025 15:42 Ответить
Всё верно, не важно что люди бегут из страны, важно куда.💯
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09.05.2025 16:17 Ответить
А шо не по польски ми зрозумієм хоч и мутний!
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09.05.2025 17:15 Ответить
Статья на русском, на нём и комментирую.
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09.05.2025 17:18 Ответить
Так в росію і пиши з Советами ,а Українці переключають на укр.зверху є функція щоб писати і щелепу не треба мучити .
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09.05.2025 17:23 Ответить
Цензору пиши предъявы, мне это не интересно.
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09.05.2025 17:39 Ответить
Ну ей богу не смеши товарищ "канадский балабайка" сам то продался тоже не от избитка тульских пряников в карманах.
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09.05.2025 17:12 Ответить
не переживaй зa меня.
вaм еще в Укрaине при втором сроке Зеленского жить до следующей войны.
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09.05.2025 17:15 Ответить
Хде я переживал,я расследованием лицемера с канадской пропиской занимался.
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09.05.2025 17:26 Ответить
А можна зняти з нього бронь і в ТЦК ? Я вважаю те , що він зробив - державною зрадою .
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09.05.2025 18:19 Ответить
Не зайшла йому реальність в Країні мрій Зеленского.
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09.05.2025 18:41 Ответить
 
 