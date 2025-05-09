Украинский гимнаст Колодий сменил спортивное гражданство: теперь будет представлять США
Экс-гимнаст сборной Украины Пантелей Колодий решил сменить спортивное гражданство на американское.
Об этом сообщила Международная федерация спортивной гимнастики (FIG), информирует Цензор.НЕТ.
Решение о выступлениях Колодия за сборную США принял Исполнительный комитет FIG на своем заседании в мальтийской Кавре, которое проходило 7-8 мая. Он сможет дебютировать за США только через год - в мае 2026 года.
До этого в январе Федерация гимнастики США сообщила об участии гимнаста в отборочном турнире в американскую сборную "Winter Cup". В нем Колодий представлял университет Стэнфорда, однако пропустил его, поскольку не имел гражданства США.
Колодий выступал за сборную Украины по спортивной гимнастике на чемпионате Европы и мира, на Универсиаде и соревновался на Кубках мирового вызова. В сентябре 2023 провел последние соревнования за Украину на Кубке мирового вызова в венгерском Сомбатгее.
В конце декабря 2022 года получил звание "Мастера спорта Украины".
В то же время на сайте FIG до сих пор указано, что 23-летний спортсмен представляет Украину, хотя и родился в РФ.
Напомним, ранее гимнаст Илья Ковтун, который на Олимпиаде-2024 завоевал серебряную медаль для Украины, тоже решил сменить спортивное гражданство.
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Я избегал гантелей и утюгов
Все реже, все реже вспоминал я тот инцидент
За это время генерального сменил президент
И я подумал, что исчез навеки этот недуг
Две гантели и один утюг"
/Максим Леонідов/
вaм еще в Укрaине при втором сроке Зеленского жить
до следующей войны.