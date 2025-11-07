Украл более 13 млн грн и скрывался на Ривненщине в лесу: полицейский Рыбянский получил подозрение. ФОТОрепортаж

В Киеве полицейскому Юрию Рыбянскому, который исчез вместе с вещественными доказательствами по делу на сумму более 13 миллионов гривен, сообщено о подозрении. Он скрывался в лесу в Ривненской области, где обустроил временное жилье.

Исчез с рабочего места

По данным следствия, служащий, вопреки требованиям законодательства, хранил в своем рабочем кабинете вещественные доказательства – деньги в различной валюте. Средства были ранее изъяты его подчиненными во время досудебного расследования и должны были быть переданы на ответственное хранение в банковское учреждение.

3 ноября 2025 года правоохранитель не вышел на работу, а в его рабочем кабинете отсутствовали упомянутые выше средства.

Скрывался в лесу

Через три дня - 6 ноября, сотрудники ГБР и полиции установили местонахождение мужчины - он скрывался в лесу в Ривненской области, где обустроил временное жилье. Для этого приобрел микроавтобус, палатку, зарядную станцию, значительное количество продуктов и разнообразное снаряжение для длительного пребывания в лесу.

Во время проведения обысков автомобиля и "тайника" правоохранителя было обнаружено и изъято более 12,6 миллиона гривен в иностранной валюте.

Задержание и подозрение

Правоохранитель задержан. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, а также принимаются меры по установлению местонахождения остальной части денег.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией.





Что предшествовало?

6 ноября правоохранители сообщили о розыске начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.