Украл более 13 млн грн и скрывался на Ривненщине в лесу: полицейский Рыбянский получил подозрение. ФОТОрепортаж
В Киеве полицейскому Юрию Рыбянскому, который исчез вместе с вещественными доказательствами по делу на сумму более 13 миллионов гривен, сообщено о подозрении. Он скрывался в лесу в Ривненской области, где обустроил временное жилье.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР и Офис генпрокурора.
Исчез с рабочего места
По данным следствия, служащий, вопреки требованиям законодательства, хранил в своем рабочем кабинете вещественные доказательства – деньги в различной валюте. Средства были ранее изъяты его подчиненными во время досудебного расследования и должны были быть переданы на ответственное хранение в банковское учреждение.
3 ноября 2025 года правоохранитель не вышел на работу, а в его рабочем кабинете отсутствовали упомянутые выше средства.
Скрывался в лесу
Через три дня - 6 ноября, сотрудники ГБР и полиции установили местонахождение мужчины - он скрывался в лесу в Ривненской области, где обустроил временное жилье. Для этого приобрел микроавтобус, палатку, зарядную станцию, значительное количество продуктов и разнообразное снаряжение для длительного пребывания в лесу.
Во время проведения обысков автомобиля и "тайника" правоохранителя было обнаружено и изъято более 12,6 миллиона гривен в иностранной валюте.
Задержание и подозрение
Правоохранитель задержан. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, а также принимаются меры по установлению местонахождения остальной части денег.
Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
- Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.
- Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией.
Что предшествовало?
6 ноября правоохранители сообщили о розыске начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.
- ну , з ким не буває ... не втримався
поліцейський генерал - ідіот !
явище поширене в наш час.
це ж яким треба було бути кретином, щоб жити в лісі в наметі, нє прівлєкая вніманія мєстних... під час війни ?
а бути поліцейським генералом з хабарами та перспективою гарної пенсії, а потім вкрасти та втекти, то вибачайте вже чисто наше, хохляцько-малороське.
.
Робота така за сутністю
МОже ще пропив частину (я б саме так і зробив, бо шо там ще в лісі робити?).
передбачливий ...
такій прибутковій посаді, красти та красти, а він *начебто* вирішив втікти....чергові казочки.. може далі щось журналісти накопають
В мене дві версії:
- здала тьоща
- хтось з ДБР переховувався неподалік
Не дочекався рішення суду, що можна сплатити і потім із дому піти в ліс...
Жлоб, хотів і тут зекономити
3 мільйони поділи
Абсолютно тупий персонаж ))