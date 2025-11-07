РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8941 посетитель онлайн
Новости Розыск полицейского Рыбянского
3 540 49

Украл более 13 млн грн и скрывался на Ривненщине в лесу: полицейский Рыбянский получил подозрение. ФОТОрепортаж

В Киеве полицейскому Юрию Рыбянскому, который исчез вместе с вещественными доказательствами по делу на сумму более 13 миллионов гривен, сообщено о подозрении. Он скрывался в лесу в Ривненской области, где обустроил временное жилье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГБР и Офис генпрокурора.

Исчез с рабочего места

По данным следствия, служащий, вопреки требованиям законодательства, хранил в своем рабочем кабинете вещественные доказательства – деньги в различной валюте. Средства были ранее изъяты его подчиненными во время досудебного расследования и должны были быть переданы на ответственное хранение в банковское учреждение.

3 ноября 2025 года правоохранитель не вышел на работу, а в его рабочем кабинете отсутствовали упомянутые выше средства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Привлек четырех бойцов к ремонту в собственной квартире: будут судить командира воинской части в Одесской области, - ГБР

Киевский полицейский Рыбянский получил подозрение за кражу

Скрывался в лесу

Через три дня - 6 ноября, сотрудники ГБР и полиции установили местонахождение мужчины - он скрывался в лесу в Ривненской области, где обустроил временное жилье. Для этого приобрел микроавтобус, палатку, зарядную станцию, значительное количество продуктов и разнообразное снаряжение для длительного пребывания в лесу.

Во время проведения обысков автомобиля и "тайника" правоохранителя было обнаружено и изъято более 12,6 миллиона гривен в иностранной валюте.

Читайте также: ГБР разоблачает предателей: открыто более 2,8 тыс. дел. ИНФОГРАФИКА

Киевский полицейский Рыбянский получил подозрение за кражу
Киевский полицейский Рыбянский получил подозрение за кражу
Киевский полицейский Рыбянский получил подозрение за кражу

Задержание и подозрение

Правоохранитель задержан. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, а также принимаются меры по установлению местонахождения остальной части денег.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

  • Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины — завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.
  • Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией.

Киевский полицейский Рыбянский получил подозрение за кражу
Киевский полицейский Рыбянский получил подозрение за кражу

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейский Рыбянский, которого разыскивали, исчез с рабочего места с более чем 16 млн грн, - ГБР

Что предшествовало?

6 ноября правоохранители сообщили о розыске начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.

Автор: 

Киев (26335) Нацполиция (16919) правоохранительные органы (2975) ГБР (3279) подозрение (588) Офис Генпрокурора (2758)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Три мільйони вже по дорозі самоліквідувалися.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:36 Ответить
+7
12,6 мільйона гривень в іноземній валюті
- ну , з ким не буває ... не втримався
показать весь комментарий
07.11.2025 17:30 Ответить
+6
Це все тому, що реального відбору кандидатів на службу до МВС не проводиться,що прийшло, те і взяли, чому дивуватися?
показать весь комментарий
07.11.2025 17:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
12,6 мільйона гривень в іноземній валюті
- ну , з ким не буває ... не втримався
показать весь комментарий
07.11.2025 17:30 Ответить
намет тільки розгорнули на ньому навіть листя немає, отже мент жив десь на хаті але взяти його вирішили ніби в лісі ніби він там жив
показать весь комментарий
07.11.2025 18:30 Ответить
лихий попутав.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:37 Ответить
Дурню втирають.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:35 Ответить
не дурню ! щира правда !

поліцейський генерал - ідіот !
явище поширене в наш час.
це ж яким треба було бути кретином, щоб жити в лісі в наметі, нє прівлєкая вніманія мєстних... під час війни ?

а бути поліцейським генералом з хабарами та перспективою гарної пенсії, а потім вкрасти та втекти, то вибачайте вже чисто наше, хохляцько-малороське.

.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:46 Ответить
Вже показав, де закопав?
показать весь комментарий
07.11.2025 17:35 Ответить
Ага, бачу... Що вже...
показать весь комментарий
07.11.2025 17:37 Ответить
Це все тому, що реального відбору кандидатів на службу до МВС не проводиться,що прийшло, те і взяли, чому дивуватися?
показать весь комментарий
07.11.2025 17:36 Ответить
А як же, пам'ятаємо... "Робити я невмію, а красти я боюсь..."
показать весь комментарий
07.11.2025 17:39 Ответить
Не у відборі справа.
Робота така за сутністю
показать весь комментарий
07.11.2025 17:48 Ответить
Три мільйони вже по дорозі самоліквідувалися.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:36 Ответить
"Для цього придбав мікроавтобус, намет, зарядну станцію, значну кількість харчів та різноманітне спорядження для тривалого перебування в лісі. Джерело: https://censor.net/ua/p3583857
МОже ще пропив частину (я б саме так і зробив, бо шо там ще в лісі робити?).
показать весь комментарий
07.11.2025 17:38 Ответить
Або просто ничканув в іншому місці
передбачливий ...
показать весь комментарий
07.11.2025 17:41 Ответить
А ще може коли зловили, то при перерахунку речових доказів подув сильний вітер і частина банкнотів того... з повітряними потоками...
показать весь комментарий
07.11.2025 17:48 Ответить
Нічого дивного, він не розумів що коїв, й розпалював багаття грошима.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:11 Ответить
+++
показать весь комментарий
07.11.2025 18:04 Ответить
а ще писали про 400 тис.доларів.. ...ніколи не повірю, що за копійки (38 тис.дол), при
такій прибутковій посаді, красти та красти, а він *начебто* вирішив втікти....чергові казочки.. може далі щось журналісти накопають
показать весь комментарий
07.11.2025 17:49 Ответить
Витрати на VIP пошуки.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:08 Ответить
Зеленый фургон. "Просю выдать во временное пользование..."
показать весь комментарий
07.11.2025 18:18 Ответить
Цікаво як його посеред лісу знайшли?
В мене дві версії:
- здала тьоща
- хтось з ДБР переховувався неподалік
показать весь комментарий
07.11.2025 17:37 Ответить
А я стісняюсь спитать, скільки у тому лісі переховується ворожих ДРГ " в мікроавтобусах, наметах, із зарядними станціями, із значною кількістю харчів..." Джерело: https://censor.net/ua/p3583857
показать весь комментарий
07.11.2025 17:42 Ответить
поліціянти гриби шукали під час чергування і випадково натрапили....
показать весь комментарий
07.11.2025 17:46 Ответить
жертва комфорту та технічної безграмотності )) він мобілу, точно, не виключав, бо з рук її не випуска, судячи з фото )))
показать весь комментарий
07.11.2025 17:51 Ответить
Блін, невже він кінофільм "Бумєр" не дивився? Де мабіла підвела чотирьох чотких пацанів під монастир.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:01 Ответить
Ну лишити бус на дорозі, а самому намет поставити біля тої ж дороги й палити вогонь - це він трохи дав маху. Взагалі дивна історія, сидів би в своєму кріслі до пенсії. Якісь видно в нього були додаткові мотиви тікати.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:52 Ответить
100%. Схоже крадіжка грошей не причина, а наслідок.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:12 Ответить
По камерам микроавтобус наверно проследили. Не думаю, что он настолько туп, чтобы не сменить симку и аппарат. Интересен еще вопрос, чего он хотел добиться сидением в лесу. Помню, с Беларуси мент с баблом бежал при таких же обстоятельствах - так он через Украину в Румынию - хоть какая-то логика.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:02 Ответить
Я б скоріш поставив на те, шо такі настільки ідіот. Сумніваюся шо менти шось там по камерам можуть відслідкувати. Я вже давно "нє в тємє", но раніше навіть камери розкидані по Києву нічого не записували. Якшо не побачив буса на телевізорі, як він проїзжає, то привіт.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:09 Ответить
"Пішов в ліс" сам...
Не дочекався рішення суду, що можна сплатити і потім із дому піти в ліс...
Жлоб, хотів і тут зекономити
показать весь комментарий
07.11.2025 17:37 Ответить
https://youtu.be/vagg9Ud4D4s?t=29 Біл піратом жадним Біллі...
показать весь комментарий
07.11.2025 18:02 Ответить
Пацан до успіху йшов... І де він там у лісі їх витрачати збирався?
показать весь комментарий
07.11.2025 17:40 Ответить
Зараз ці гроші спи...дить другий мент. Потім третій. Четвертий. і т. д.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:42 Ответить
$330 000, €35 000 і понад 600 000 гривень = 16 210 000 000 гривень вкрадено. Знайдено 12,6.
3 мільйони поділи

показать весь комментарий
07.11.2025 17:42 Ответить
Мабуть, мусорський інвалід, на мавіки «збирав» для Сил Оборони, а потім, у цій палатці закрутився, забув! Акакаяразніца??.. Шурмі, з потікавшими служками та ригоАНАЛЬНИМ можна, а йому, і на хлібчик з водою та Мівіною, вистачить!! За комуналку ж не платив, завадив усе навколо палатки!!! Скільки ж тисяч таких істот з кривоОхоронних портновських ховається від Захисту України!! А попавши під окупацію **********, йдуть САМІ катувати своїх сусідів, щоб вислужитися перед ***********??!?!?
показать весь комментарий
07.11.2025 17:45 Ответить
Під покровськ, ПІДЕРА.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:46 Ответить
Просто до грошей потрібно відноситись як до бумаги , - де відкарбовані грошові знаки. Дурак не квадратний а настоящий круглий.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:47 Ответить
придбав мікроавтобус, щоб жити в наметі ))) надивився в ютубі "бушкрафтерів" ))) хоча з 3 дні він так все біля намету засрав, що в бусику він би зміг це зробити всього за день )))
показать весь комментарий
07.11.2025 17:47 Ответить
Так вчора ж писали, що 16 лімонів сКиздив Де ще три?! Хто три лімона захамив?
показать весь комментарий
07.11.2025 17:48 Ответить
3 лімони грн зникли по дорозі - мабуть використав на ж/д і не знав, що 3000 км можна не оплачувати!
показать весь комментарий
07.11.2025 17:48 Ответить
Ой, дебил! И такие дегенераты занимают должности в полиции. Что тогда говорить о уровне интеллекта рядовых сотрудников.
показать весь комментарий
07.11.2025 17:51 Ответить
Ідіот. А вирахували ж стопудово по телефону та банкомату в селі поруч з тим лісом..
Абсолютно тупий персонаж ))
показать весь комментарий
07.11.2025 17:53 Ответить
А на антідроновий пласчь болоньєвий пожалкувало, *****?
показать весь комментарий
07.11.2025 17:56 Ответить
А ще цікаве питання, а шо з тими уродами-підлеглими, які замість в банк на зберігання, бабло в кабінет начальника зносили?
показать весь комментарий
07.11.2025 18:07 Ответить
якось усе так тупо.. по-зеленські..
показать весь комментарий
07.11.2025 18:09 Ответить
Якийсь їбанько . Ховатися в місті краще . Доставка харчів є . Всі умови тобі . А то в лісі . Теперішній ліс наскрізь світиться , в ньому вже звірам нема де сховатися
показать весь комментарий
07.11.2025 18:10 Ответить
... він подивився ,що навколо його колеги теж живуть на широку ногу ,ось і сам вирішив попробувати...
показать весь комментарий
07.11.2025 18:16 Ответить
Люди гибнут на фронте, а это хмырь прячет денюжки в лесу. Теперь долго и нудно будут разбираться. Зачем это всё в такой обстановке? Пристрелить его нахер прямо там лесу, да и всё.
показать весь комментарий
07.11.2025 18:32 Ответить
В сам тихенько пішов у ліс. Десь вже такий рецепт був
показать весь комментарий
07.11.2025 18:34 Ответить
На ментовський общак замахнувся,мент паганий.
показать весь комментарий
07.11.2025 19:08 Ответить
 
 