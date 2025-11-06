Полицейский Рыбянский, которого разыскивали, исчез с рабочего места с более чем 16 млн грн, - ГБР
Столичный правоохранитель Юрий Рыбянский, задержанный в Ровенской области, исчез с рабочего места с суммой более 16 млн грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян
По ее словам, в настоящее время Бюро собирает информацию, чтобы проинформировать общество.
"Могу подтвердить, что ГБР будет заниматься расследованием по факту превышения служебных полномочий одним из руководителей следственного отдела Дарницкого управления полиции", - отметила Сапьян.
Сколько денег пропало?
Она рассказала, что правоохранитель исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственным.
"Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования. Но ориентировочно речь идет о более чем 16 миллионах гривен. Преимущественно эта сумма была в долларах", - добавила она.
Что предшествовало?
Правоохранители сообщили о розыске начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.
Мужчина не вышел на службу. С ним также не было связи. Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ГВБ обнаружили исчезновение арестованных средств.
Впоследствии он был задержан в Ровенской области.
Ще й сховатись розуму не вистачило!
Хто його в поліцію взяв служити?
Хоча...
Мертвечука, як і йому подібних та їх майно, і по сьогодні охороняють купа усіляких фірм охоронних!?!?! І усі «ахаронці» ригоАНАЛІВ та їх накраденого в Україні майна, - заброньовані!!
Стипанишина з умеровим, можуть і відзвітувати у ВРУ та перед ******, про ці результати охорони!!
І хлопець хоч куди козак
Як привид зник цей поц проворний
Ще й прихопив чужий общак ...
якби мільярди - поділився би з зельоними гнидами та навіть в ЗМІ не написали би
20кг.веса!!