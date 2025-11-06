Полицейский Рыбянский, которого разыскивали, исчез с рабочего места с более чем 16 млн грн, - ГБР

Столичный правоохранитель Юрий Рыбянский, задержанный в Ровенской области, исчез с рабочего места с суммой более 16 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян

По ее словам, в настоящее время Бюро собирает информацию, чтобы проинформировать общество.

"Могу подтвердить, что ГБР будет заниматься расследованием по факту превышения служебных полномочий одним из руководителей следственного отдела Дарницкого управления полиции", - отметила Сапьян.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сколько денег пропало?

Она рассказала, что правоохранитель исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственным.

"Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования. Но ориентировочно речь идет о более чем 16 миллионах гривен. Преимущественно эта сумма была в долларах", - добавила она.

Читайте: Дезертир организовал в Запорожье канал незаконной переправки военных за границу, - ГБР. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Правоохранители сообщили о розыске начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.

Мужчина не вышел на службу. С ним также не было связи. Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ГВБ обнаружили исчезновение арестованных средств.

Впоследствии он был задержан в Ровенской области.

Читайте также: В поезде "Киев – Бухарест" задержали мужчину с поддельными документами о командировке. ФОТОрепортаж