Полицейский Рыбянский, которого разыскивали, исчез с рабочего места с более чем 16 млн грн, - ГБР

Разыскивается полицейский Рыбянского. Сколько денег пропало?

Столичный правоохранитель Юрий Рыбянский, задержанный в Ровенской области, исчез с рабочего места с суммой более 16 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян

По ее словам, в настоящее время Бюро собирает информацию, чтобы проинформировать общество.

"Могу подтвердить, что ГБР будет заниматься расследованием по факту превышения служебных полномочий одним из руководителей следственного отдела Дарницкого управления полиции", - отметила Сапьян.

Сколько денег пропало?

Она рассказала, что правоохранитель исчез с рабочего места с суммой, за которую был ответственным.

"Точная сумма еще будет устанавливаться в ходе досудебного расследования. Но ориентировочно речь идет о более чем 16 миллионах гривен. Преимущественно эта сумма была в долларах", - добавила она.

Что предшествовало?

Правоохранители сообщили о розыске начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.

Мужчина не вышел на службу. С ним также не было связи. Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ГВБ обнаружили исчезновение арестованных средств.

Впоследствии он был задержан в Ровенской области.

Топ комментарии
+16
Типовий мусор, яких переважна більшість там. Непотріб і нероби
06.11.2025 15:27 Ответить
+8
Той коп був парубок моторний
І хлопець хоч куди козак
Як привид зник цей поц проворний
Ще й прихопив чужий общак ...
06.11.2025 15:35 Ответить
+6
Колись році в 10-11 мій кум там працював слідаком. Я зайшов в гості, Він каже дивись - в сейфі лежить кіло герича. Мають відвезти в крематорій на утилізацію. Але, звичайно, невдовзі весь хмурий потрапив у роздріб.
06.11.2025 15:26 Ответить
Красава.
06.11.2025 15:23 Ответить
в былые времена был его коллегой.по профессии.помню,как то занесли две бутылки коньяка.я их оставил,но трясся полгода.такие были времена.сейчас даже рассказать-никто не поверит.кстати,ушел,когда брать стали открыто.я понял-это не мое.ушел и не пожалел.честно заработал куда больше.а вот война медным тазом накрыла бизнес.ладно.не самое страшное.
06.11.2025 16:26 Ответить
Піймався той шо кусався - рішив побалувати себе любимого 16 -ма лямами
06.11.2025 15:25 Ответить
Колись році в 10-11 мій кум там працював слідаком. Я зайшов в гості, Він каже дивись - в сейфі лежить кіло герича. Мають відвезти в крематорій на утилізацію. Але, звичайно, невдовзі весь хмурий потрапив у роздріб.
06.11.2025 15:26 Ответить
Це ж історія про кокс в ОП з коментарів.
06.11.2025 15:38 Ответить
Це близько 480000 баксів. Нєхіло чувак затарився.
06.11.2025 15:26 Ответить
380000, що теж непогано...
06.11.2025 16:02 Ответить
Типовий мусор, яких переважна більшість там. Непотріб і нероби
06.11.2025 15:27 Ответить
.. общак .. ментовский .. криса . ..
06.11.2025 15:27 Ответить
Перекреслив все попереднє життя за ці копійки?!
Ще й сховатись розуму не вистачило!
Хто його в поліцію взяв служити?
Хоча...
06.11.2025 15:28 Ответить
хлопак йшов до успіху
06.11.2025 15:30 Ответить
Та ні, він просто повіз ці гроші у Київ, не трудно догадатись кому
06.11.2025 15:31 Ответить
Який Київ якщо він звідти зник?
показать весь комментарий
06.11.2025 15:39 Ответить
спецоперація міліції-"Як стирити 16 млн гривень в доларах"
06.11.2025 15:31 Ответить
Мабуть, пішов будівельником, на оті маєтки в Козині????
Мертвечука, як і йому подібних та їх майно, і по сьогодні охороняють купа усіляких фірм охоронних!?!?! І усі «ахаронці» ригоАНАЛІВ та їх накраденого в Україні майна, - заброньовані!!
Стипанишина з умеровим, можуть і відзвітувати у ВРУ та перед ******, про ці результати охорони!!
06.11.2025 15:32 Ответить
Можливо й є користь в тому що вони не навчені ховатися?
06.11.2025 15:34 Ответить
Він собі міг цілком "легально" таку суму намити. Що за ідіотизм?
06.11.2025 15:35 Ответить
Схоже чувака зїли колеги. Якого біса він робив на рівненщині замість втекти до Молдови?
06.11.2025 15:39 Ответить
Той коп був парубок моторний
І хлопець хоч куди козак
Як привид зник цей поц проворний
Ще й прихопив чужий общак ...
06.11.2025 15:35 Ответить
06.11.2025 16:22 Ответить
мало вкрав - спіймають і осудять )

якби мільярди - поділився би з зельоними гнидами та навіть в ЗМІ не написали би
06.11.2025 15:36 Ответить
Мало! Якби 16 мільярдів або хоча б мільйонів доларів - то його б супроводили до кордону і прослідкували щоб безпечно виїхав в Монако.
06.11.2025 15:38 Ответить
Реформа поліції в дії. Невже відбір у поліцію йде за грою в карти? Одні втекли з Донбасу, другі втекли з Херсону, треті перешли на сторону ворога.
06.11.2025 15:40 Ответить
Дрібний злодюжка!
06.11.2025 15:41 Ответить
Вес одного миллиона гривен зависит от номинала купюр и варьируется от приблизительно 1,2 кг до 9,5 кг. Самый лёгкий вес достигается при использовании купюр самого крупного номинала (\(1000\) грн), которые весят около \(1,2-1,4\) кг, а самый тяжёлый вариант - при использовании банкнот по \(100\) грн, что составит около \(9,5\) кг.
20кг.веса!!
06.11.2025 15:42 Ответить
"Якщо довго дивитися в безодню, то безодня подивиться в тебе", як казав Ніцше. Відпустіть поліцейського - навколо всі беруть, то й в нього в голові замакітрилося, не втримався, зламався. Людина ж не з каменю.
06.11.2025 15:45 Ответить
а что говорить за кагал- которому отсыпают миллиарды н войну, они что, заинтересованы войну закончить
06.11.2025 15:56 Ответить
Даже якщо знайдуть то максимум що дадуть йому це нічний домашній арешт і застава в 5% від вкраденого. То чому б і не грабувати пересічних
06.11.2025 15:56 Ответить
Не вкрасти не покараулити...нікчема..
06.11.2025 16:14 Ответить
Нічний домашній арешт - звучить як прийняти душ і наїстися вареників у мами
06.11.2025 16:18 Ответить
Це ті що воювати не навчені ?
06.11.2025 16:20 Ответить
100% гроші не знайдуть, а чуваку дадуть умовно. За 5 млн купить і мусорів з прокурорами і судю
06.11.2025 16:29 Ответить
"Правоохоронець" в наші дні - слово лайливе, тому прохатиму в нашій компанії його не застосовувати! 😂
06.11.2025 16:38 Ответить
Начальство за долей пришло, а тут непонятки?
06.11.2025 16:47 Ответить
 
 