Правоохранители разыскивают начальника Дарницкого управления полиции Рыбянского
Правоохранители разыскивают начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Киева, передает Цензор.НЕТ.
Причина
Отмечается, что мужчина не вышел на службу и не выходит на связь.
"Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший").
Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств", - говорится в сообщении.
В настоящее время начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований.
.
Все одне, спочатку треба інфу отримати.
Нормально виглядають.
100% це ніяк не пов'язано між собою.
Або як варіант миші спочатку викрали кошти а потім відповідальну особу яка прийшла перевіряти наявність арештованих коштів.
Так склались зорі, нічого не зробиш.
цікаво, як мвс буде захищати?
кого почнуть кошмарити?
Як бачимо навпаки
А, я про безлад говорила теж.
По "хворобі" вийде на пенсію.
Скільки хоть коштів миші з'їли?
А яким боком тут умисне вбивство і зникнення?
Він ще і вбив когось? Чи його хотіли?
Тут без комісара Мегре не розібратись...