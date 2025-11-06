РУС
6 944 63

Правоохранители разыскивают начальника Дарницкого управления полиции Рыбянского

Правоохранители разыскивают начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Причина

Отмечается, что мужчина не вышел на службу и не выходит на связь.

"Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший").

Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств", - говорится в сообщении.

В настоящее время начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований.

Читайте: СБУ объявила в розыск народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Христенко

+18
На фронт мабуть пішов добровольцем.
06.11.2025 11:50 Ответить
+10
достроку вийшов на пенсію??чекаємо сторіз з Мальдівів....
06.11.2025 11:51 Ответить
+8
і головне,поліція для мене втратила свою цінність та авторитет з довірою ще у лютому 2022,коли люди самі ловили мародерів та захищали майно,поки відкормлені упирі сиділи в тилу,і остаточно коли вже не ховаючись пішли проти народу після лютого......так що хай пливе сміття як не на яхті та по каналізаційних трубах ,без різниці
06.11.2025 12:22 Ответить
06.11.2025 11:50 Ответить
«Стыдно ему стало, - писал отец Федор, - и он ушел от меня прочь - в публичный дом, должно быть…» (с)
06.11.2025 12:25 Ответить
Бєс попутно служивого
06.11.2025 12:49 Ответить
еге ж, "сняли с лыжни" аж у на Рівненщині

.
06.11.2025 12:41 Ответить
ну так скільки ж він вкрав?
06.11.2025 11:50 Ответить
думаю багато,бо меньше йому і так заносять...
06.11.2025 11:52 Ответить
Мабуть, багато вкрав
06.11.2025 11:55 Ответить
06.11.2025 11:51 Ответить
Перед тим, як іржати, треба знати все, про ситуацію. Дарницьке управління з мажорами стрітрейсерами розбиралось кілька-вісім разів. Може обіжєнкі були.

Все одне, спочатку треба інфу отримати.
06.11.2025 11:57 Ответить
а до чого тут цей персоннаж та гроші з сейфа??викрали з відділення з сейфом??якби сам пропав я б ще мав сумнів а так лише те що сказав..
06.11.2025 12:12 Ответить
Майже 17 000 000 гривень зникли з камери схову речових доказів
06.11.2025 12:14 Ответить
Спочатку уявіть собі, як виглядають 17 лямів. Може потім мізки включаться.
06.11.2025 12:17 Ответить
В крипті?
Нормально виглядають.
06.11.2025 12:23 Ответить
Де про крипту написано? В очі довбитесь?
06.11.2025 12:29 Ответить
в у.є??малий пакетик з маркету,чи є дурні що зберігають в гривні???🤣🤣🤣
06.11.2025 12:24 Ответить
Угу серед речдоказів. Вірту охороняв.
06.11.2025 12:30 Ответить
170кіло.(1000)
06.11.2025 12:43 Ответить
😯😯😯
06.11.2025 12:24 Ответить
06.11.2025 12:22 Ответить
Ну то - яких шукали, таких й здибали
06.11.2025 12:27 Ответить
🤣🤣🤣це на них раптом вибори в 2019 подіяли,як і на прокуратуру,суди та і всіх інших,мабуть скаженим вірусом заразили,усіх і раптово зломали моральноетичні якості переробивши в виродків
06.11.2025 12:31 Ответить
Це я про вас.
06.11.2025 12:32 Ответить
мені пофіг на вашу суб'єктивну думку....
06.11.2025 12:36 Ответить
кажуть собака з поліцією спіймали,майже на кордоні,мабуть мажорів здоганяв.....🤣🤣🤣
06.11.2025 12:37 Ответить
Шукайте на якихось островах.
06.11.2025 11:52 Ответить
Мальдивах
06.11.2025 11:59 Ответить
Почитав коментарі на Цензорі, зрозумів що справді не можна чекати, доки буряти поженуть на Варшаву з іржавою мосінкою, і вирішив діяти вже зараз.
06.11.2025 11:54 Ответить
06.11.2025 11:57 Ответить
в зимувальну яму риб'янський пішов і там заліг, в мул зарившись ))
06.11.2025 11:56 Ответить
Сума, очевидно, немаленька, раз мусорок став на лижі...
06.11.2025 11:57 Ответить
Презик страны и окружающие ВОРЫ в законе то что говорить!они такие мелкие идут по пути их!
06.11.2025 11:58 Ответить
всі крадуть,він що не людина??
06.11.2025 12:33 Ответить
Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.
06.11.2025 11:58 Ответить
⚡️Майже 17 000 000 гривень зникли з камери схову речових доказів
06.11.2025 12:00 Ответить
404761 $
06.11.2025 12:03 Ответить
Спочатку було зникнення арештованих коштів в потім було зникнення відповідальної особи.
100% це ніяк не пов'язано між собою.
Або як варіант миші спочатку викрали кошти а потім відповідальну особу яка прийшла перевіряти наявність арештованих коштів.
Так склались зорі, нічого не зробиш.
06.11.2025 12:03 Ответить
06.11.2025 12:29 Ответить
Та хлоп просто достроково вийшов на пенсію.
06.11.2025 12:05 Ответить
А туди часом Анджеліна Джолі не заїзжала до вбиральні ?
06.11.2025 12:08 Ответить
06.11.2025 12:10 Ответить
Його ТЦК затримав по дорозі на роботу,зараз проходе влк.
06.11.2025 12:15 Ответить
а так, як дврз засекречено, то і не можуть знайти!
06.11.2025 12:19 Ответить
Чоловік, якого 5 листопада під час супроводу Анджеліни Джолі на Миколаївщині зупинило ТЦК, виявився тренером із бойового самбо з Кропивницького
06.11.2025 12:17 Ответить
У війську прямо скажемо зайвим би не був...
показать весь комментарий
Тренер під прикриттям- невже не ясно що це ГУР
06.11.2025 12:50 Ответить
Татарова теж з таких же мистецтв і теж з тих країв,
06.11.2025 12:50 Ответить
як сбу захищає міндіча та своїх зажратих генералів ми бачимо.
цікаво, як мвс буде захищати?
кого почнуть кошмарити?
06.11.2025 12:18 Ответить
Де ті ідіоти що верещать що без поліції буде безлад на вулицях?
Як бачимо навпаки
06.11.2025 12:19 Ответить
Та ладна. Он заголовок новини суперечить тексту. Посада - начальник управління й начальник відділення управління.

А, я про безлад говорила теж.
06.11.2025 12:26 Ответить
Замахался чувак служить за зарплату где-то на островах искать надо, среди пальм прячется...
06.11.2025 12:26 Ответить
Пам'ятаєте, на початку війни, говорили, що зник начальник штабу прикордоного загону? Тепер така ж сама петрушка з цим потєряшкой, а по факту всі винирюють або за бугром, або в кацапії.
06.11.2025 12:27 Ответить
Певно він переслідував викрадачів арештованих коштів.
По "хворобі" вийде на пенсію.
Скільки хоть коштів миші з'їли?
06.11.2025 12:40 Ответить
Виходить, вгодований начрайвідділу живим і здоровим затриманий.
А яким боком тут умисне вбивство і зникнення?
Він ще і вбив когось? Чи його хотіли?
Тут без комісара Мегре не розібратись...
06.11.2025 12:42 Ответить
По очах бачу - дуже чесний чолов"яга.
06.11.2025 12:43 Ответить
Пока был в бегах, все деньги забрали при нападении неизвестные, они были в полумасках и на конях
06.11.2025 12:43 Ответить
Тримався тримався з останіх сил - тай рішив собі до національного пирога пристаканитись - не з пустими ж руками на Захід рвати когті
06.11.2025 12:43 Ответить
Типовий "поліціянт". Нічого дивного.
06.11.2025 12:49 Ответить
Відгодована морда, друге підборіддя - це ж ікона ********* начальника поліції.
06.11.2025 12:50 Ответить
Давіть його!
06.11.2025 12:55 Ответить
 
 