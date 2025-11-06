Правоохранители разыскивают начальника Дарницкого управления полиции Рыбянского

Правоохранители разыскивают начальника отделения Дарницкого управления полиции Киева Юрия Рыбянского.

Причина

Отмечается, что мужчина не вышел на службу и не выходит на связь.

"Сотрудники Департамента внутренней безопасности немедленно начали поиски полицейского в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство с пометкой "без вести пропавший").

Он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу. Во время проверки правоохранители ДВБ обнаружили исчезновение арестованных средств", - говорится в сообщении.

В настоящее время начато уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины, расследование которого будет осуществлять Государственное бюро расследований.

