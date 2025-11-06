Правоохоронці розшукували начальника Дарницького управління поліції Рибянського: його затримали

Правоохоронці розшукують начальника відділення Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Причина

Зазначається, що чоловік не вийшов на службу та не виходить на зв’язок.

"Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий").

Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів", - йдеться в повідомленні.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Згодом у поліції повідомили про затримання Рибянського.

Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР.

Київ Нацполіція Правоохоронні органи розшук
+34
На фронт мабуть пішов добровольцем.
06.11.2025 11:50 Відповісти
+22
і головне,поліція для мене втратила свою цінність та авторитет з довірою ще у лютому 2022,коли люди самі ловили мародерів та захищали майно,поки відкормлені упирі сиділи в тилу,і остаточно коли вже не ховаючись пішли проти народу після лютого......так що хай пливе сміття як не на яхті та по каналізаційних трубах ,без різниці
06.11.2025 12:22 Відповісти
+17
достроку вийшов на пенсію??чекаємо сторіз з Мальдівів....
06.11.2025 11:51 Відповісти
ті і не в таких розмірах виносять.....там зовсім інші важковіси
06.11.2025 13:15 Відповісти
Плохо бегает, лишний вес однако а счастье было так близко...
06.11.2025 13:23 Відповісти
Не встиг чувак добігти до канадського кордону. Мабуть 400к баксів, які прихопив з речдоків виявилися непосильною ношею.
06.11.2025 13:26 Відповісти
рибов будуть саджати, чи тільки показувати?
06.11.2025 13:28 Відповісти
Поділять по братськи та й на тому.
06.11.2025 13:34 Відповісти
Пацан к успеху шел, но план оказался так себе
06.11.2025 13:34 Відповісти
Затримали на Рівненщині? Так він значить на фронт проривався. А в ТЦК не пішов, бо заброньований, то дуже хотів але не брали (багатьом місцевим берсеркам знайоме це відчуття). А гроші взяв на дрони. Вам би ото тільки когось обгидити, кляті ждуни й ухилянти.
06.11.2025 13:57 Відповісти
06.11.2025 14:00 Відповісти
06.11.2025 14:03 Відповісти
06.11.2025 17:06 Відповісти
Ну і рожа))) Абсолютно чесна))) Типове лице поліціянта Мусорня і є мусорня))
06.11.2025 14:46 Відповісти
-Цьоцю, у вас в селі злодії є?
-Ні,люди самі беруть!
Старий колгоспний анекдот.
06.11.2025 15:34 Відповісти
Які поліцаї, такі й прокурвори та судді.
06.11.2025 19:02 Відповісти
Аваковські рехворми
06.11.2025 19:37 Відповісти
цоього хам'яка швидко вполювали, а то я чув до австрії добравшись - то все - нічого не поробиш - втік
06.11.2025 20:07 Відповісти
Події в Україні вказують, що поліцаї є бандитами і злодіями, яким ще надали державне прикриття і створюють соціальну небезпеку.
07.11.2025 09:29 Відповісти
