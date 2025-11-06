Правоохоронці розшукували начальника Дарницького управління поліції Рибянського: його затримали

Правоохоронці розшукують начальника відділення Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції Києва, передає Цензор.НЕТ.

Причина

Зазначається, що чоловік не вийшов на службу та не виходить на зв’язок.

"Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий").

Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів", - йдеться в повідомленні.

Наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 КК України, розслідування якого здійснюватиме Державне бюро розслідувань.

Згодом у поліції повідомили про затримання Рибянського.

Поліцейського розшукали на Рівненщині. Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Подальше розслідування проводитиме ДБР.

