Поліцейський Рибянський, якого розшукували, зник з робочого місця із понад 16 млн грн, - ДБР

Розшук поліцейського Рибянського. Скільки грошей зникло?

Столичний правоохоронець Юрій Рибянський, якого затримали на Рівненщині, зник з робочого місця із сумою понад 16 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

За її словами, наразі Бюро збирає інформацію, щоб поінформувати суспільство.

"Можу підтвердити, що ДБР займатиметься розслідуванням за фактом перевищення службових повноважень одним із керівників слідчого відділу Дарницького управління поліції", - зазначила Сап'ян.

Скільки грошей зникло?

Вона розповіла, що правоохоронець зник з робочого місця із сумою, за яку був відповідальним.

"Точна сума ще встановлюватиметься в ході досудового розслідування. Але орієнтовно йдеться про понад 16 мільйонів гривень. Переважно ця сума була в доларах", - додала вона.

Що передувало?

Правоохоронці повідомили про розшук начальника відділення Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського

Чоловік не вийшов на службу. Із ним також не було зв'язку. Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.

Згодом його було затримано на Рівненщині.

Типовий мусор, яких переважна більшість там. Непотріб і нероби
06.11.2025 15:27 Відповісти
Той коп був парубок моторний
І хлопець хоч куди козак
Як привид зник цей поц проворний
Ще й прихопив чужий общак ...
06.11.2025 15:35 Відповісти
Колись році в 10-11 мій кум там працював слідаком. Я зайшов в гості, Він каже дивись - в сейфі лежить кіло герича. Мають відвезти в крематорій на утилізацію. Але, звичайно, невдовзі весь хмурий потрапив у роздріб.
06.11.2025 15:26 Відповісти
Красава.
06.11.2025 15:23 Відповісти
в былые времена был его коллегой.по профессии.помню,как то занесли две бутылки коньяка.я их оставил,но трясся полгода.такие были времена.сейчас даже рассказать-никто не поверит.кстати,ушел,когда брать стали открыто.я понял-это не мое.ушел и не пожалел.честно заработал куда больше.а вот война медным тазом накрыла бизнес.ладно.не самое страшное.
06.11.2025 16:26 Відповісти
Піймався той шо кусався - рішив побалувати себе любимого 16 -ма лямами
06.11.2025 15:25 Відповісти
06.11.2025 15:26 Відповісти
Це ж історія про кокс в ОП з коментарів.
06.11.2025 15:38 Відповісти
Це близько 480000 баксів. Нєхіло чувак затарився.
06.11.2025 15:26 Відповісти
380000, що теж непогано...
06.11.2025 16:02 Відповісти
Все вірно. То я на телефоні не туди тикнув
06.11.2025 18:40 Відповісти
Вже порахували і нова цифра 17 млн.грн. Питання чому ловили? Оце дивно...
06.11.2025 23:47 Відповісти
так він ще і тупий - якби звалив в суботу, то до понеділка, поки помітили б його зникнення, був би вже далеко
06.11.2025 18:31 Відповісти
У Дарницькому інших не тримають.
06.11.2025 18:50 Відповісти
.. общак .. ментовский .. криса . ..
06.11.2025 15:27 Відповісти
Общак одного відділення одного районого управління мусарні. А скільки тих відділень та управліннь щурячого царства
06.11.2025 18:06 Відповісти
Перекреслив все попереднє життя за ці копійки?!
Ще й сховатись розуму не вистачило!
Хто його в поліцію взяв служити?
Хоча...
06.11.2025 15:28 Відповісти
хлопак йшов до успіху
06.11.2025 15:30 Відповісти
Та ні, він просто повіз ці гроші у Київ, не трудно догадатись кому
06.11.2025 15:31 Відповісти
Який Київ якщо він звідти зник?
06.11.2025 15:39 Відповісти
спецоперація міліції-"Як стирити 16 млн гривень в доларах"
06.11.2025 15:31 Відповісти
Мабуть, пішов будівельником, на оті маєтки в Козині????
Мертвечука, як і йому подібних та їх майно, і по сьогодні охороняють купа усіляких фірм охоронних!?!?! І усі «ахаронці» ригоАНАЛІВ та їх накраденого в Україні майна, - заброньовані!!
Стипанишина з умеровим, можуть і відзвітувати у ВРУ та перед ******, про ці результати охорони!!
06.11.2025 15:32 Відповісти
Можливо й є користь в тому що вони не навчені ховатися?
06.11.2025 15:34 Відповісти
Він собі міг цілком "легально" таку суму намити. Що за ідіотизм?
06.11.2025 15:35 Відповісти
Схоже чувака зїли колеги. Якого біса він робив на рівненщині замість втекти до Молдови?
06.11.2025 15:39 Відповісти
06.11.2025 16:22 Відповісти
Мало! Якби 16 мільярдів або хоча б мільйонів доларів - то його б супроводили до кордону і прослідкували щоб безпечно виїхав в Монако.
06.11.2025 15:38 Відповісти
Реформа поліції в дії. Невже відбір у поліцію йде за грою в карти? Одні втекли з Донбасу, другі втекли з Херсону, треті перешли на сторону ворога.
06.11.2025 15:40 Відповісти
Дрібний злодюжка!
06.11.2025 15:41 Відповісти
Вес одного миллиона гривен зависит от номинала купюр и варьируется от приблизительно 1,2 кг до 9,5 кг. Самый лёгкий вес достигается при использовании купюр самого крупного номинала (\(1000\) грн), которые весят около \(1,2-1,4\) кг, а самый тяжёлый вариант - при использовании банкнот по \(100\) грн, что составит около \(9,5\) кг.
20кг.веса!!
06.11.2025 15:42 Відповісти
"Якщо довго дивитися в безодню, то безодня подивиться в тебе", як казав Ніцше. Відпустіть поліцейського - навколо всі беруть, то й в нього в голові замакітрилося, не втримався, зламався. Людина ж не з каменю.
06.11.2025 15:45 Відповісти
Даже якщо знайдуть то максимум що дадуть йому це нічний домашній арешт і застава в 5% від вкраденого. То чому б і не грабувати пересічних
06.11.2025 15:56 Відповісти
Не вкрасти не покараулити...нікчема..
06.11.2025 16:14 Відповісти
Нічний домашній арешт - звучить як прийняти душ і наїстися вареників у мами
06.11.2025 16:18 Відповісти
Це ті що воювати не навчені ?
06.11.2025 16:20 Відповісти
100% гроші не знайдуть, а чуваку дадуть умовно. За 5 млн купить і мусорів з прокурорами і судю
06.11.2025 16:29 Відповісти
Ну мусорів це можлива, а от прокурори і судді на дрібниці не кинуться, цих грошей і для одного буде мало.
06.11.2025 17:29 Відповісти
"Правоохоронець" в наші дні - слово лайливе, тому прохатиму в нашій компанії його не застосовувати! 😂
06.11.2025 16:38 Відповісти
Начальство за долей пришло, а тут непонятки?
06.11.2025 16:47 Відповісти
Це ще раз доказує: мусорів відправляти на фронт-наші воїни уже "вимотані" до неможливості, а це мусорбидло-просто обнагліло
06.11.2025 16:52 Відповісти
Нічого чужий общак брати, ось відразу і сприймали, якби таку суму вкрав не з общака то ніхто би не шукав
06.11.2025 17:24 Відповісти
,, Ні ума , ні фантазії ":-- так колись говорили .
06.11.2025 17:38 Відповісти
Юрій Рибянський це тепер такий собі портрет всієї системи МВС. Є в цій системі нормальні, адекватні та достойні люди. Але напривеликий жаль їм там ой як важко із такими Рибянськими.
06.11.2025 17:58 Відповісти
Є в цій системі нормальні, адекватні та достойні люди. дякую що повеселили, файний анекдот
06.11.2025 18:11 Відповісти
Вкрасти то тільки половина справи.
06.11.2025 18:03 Відповісти
+++
Стивенсон "Остров сокровищ". Самые разборки у пиратов начались после того как отрыли клад.
06.11.2025 22:09 Відповісти
... нічого дивного, він бачить, що всюди крадуть, тому і сам украв, та він ще й мєнт.
Але, Велика повага справжнім поліцейським ,які вірно служать Вітчизні у цей важкий час для України.
06.11.2025 18:46 Відповісти
Що Дарницький розшук з ворюгами, які вступу шиють справи, що Дарницький суд з головою-комунякою, яка ненавидить Україну, що Дарницька прокурватура із тупоголовими пацюками. Пороблено.
06.11.2025 18:54 Відповісти
 
 