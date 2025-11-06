Поліцейський Рибянський, якого розшукували, зник з робочого місця із понад 16 млн грн, - ДБР
Столичний правоохоронець Юрій Рибянський, якого затримали на Рівненщині, зник з робочого місця із сумою понад 16 млн грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.
За її словами, наразі Бюро збирає інформацію, щоб поінформувати суспільство.
"Можу підтвердити, що ДБР займатиметься розслідуванням за фактом перевищення службових повноважень одним із керівників слідчого відділу Дарницького управління поліції", - зазначила Сап'ян.
Скільки грошей зникло?
Вона розповіла, що правоохоронець зник з робочого місця із сумою, за яку був відповідальним.
"Точна сума ще встановлюватиметься в ході досудового розслідування. Але орієнтовно йдеться про понад 16 мільйонів гривень. Переважно ця сума була в доларах", - додала вона.
Що передувало?
Правоохоронці повідомили про розшук начальника відділення Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського.
Чоловік не вийшов на службу. Із ним також не було зв'язку. Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.
Згодом його було затримано на Рівненщині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще й сховатись розуму не вистачило!
Хто його в поліцію взяв служити?
Хоча...
Мертвечука, як і йому подібних та їх майно, і по сьогодні охороняють купа усіляких фірм охоронних!?!?! І усі «ахаронці» ригоАНАЛІВ та їх накраденого в Україні майна, - заброньовані!!
Стипанишина з умеровим, можуть і відзвітувати у ВРУ та перед ******, про ці результати охорони!!
І хлопець хоч куди козак
Як привид зник цей поц проворний
Ще й прихопив чужий общак ...
20кг.веса!!
Стивенсон "Остров сокровищ". Самые разборки у пиратов начались после того как отрыли клад.
Але, Велика повага справжнім поліцейським ,які вірно служать Вітчизні у цей важкий час для України.