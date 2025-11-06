Поліцейський Рибянський, якого розшукували, зник з робочого місця із понад 16 млн грн, - ДБР

Столичний правоохоронець Юрій Рибянський, якого затримали на Рівненщині, зник з робочого місця із сумою понад 16 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян.

За її словами, наразі Бюро збирає інформацію, щоб поінформувати суспільство.

"Можу підтвердити, що ДБР займатиметься розслідуванням за фактом перевищення службових повноважень одним із керівників слідчого відділу Дарницького управління поліції", - зазначила Сап'ян.

Скільки грошей зникло?

Вона розповіла, що правоохоронець зник з робочого місця із сумою, за яку був відповідальним.

"Точна сума ще встановлюватиметься в ході досудового розслідування. Але орієнтовно йдеться про понад 16 мільйонів гривень. Переважно ця сума була в доларах", - додала вона.

Що передувало?

Правоохоронці повідомили про розшук начальника відділення Дарницького управління поліції Києва Юрія Рибянського.

Чоловік не вийшов на службу. Із ним також не було зв'язку. Він був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів.

Згодом його було затримано на Рівненщині.

