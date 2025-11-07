РУС
Новости Коррупция в силовых структурах
Привлек четырех бойцов к ремонту в своей квартире: будут судить командира воинской части на Одесщине, - ГБР

Завершено досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей в Одесской области, который привлек четырех подчиненных к ремонту в своей квартире, бойцы якобы добровольно помогали руководителю в "свободное время" во время объявления воздушной тревоги. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

В начале 2025 года чиновник направил четырех военнослужащих ремонтировать собственную квартиру в городе Подольске, формально оформленную на тещу. В течение января – марта бойцы, вместо выполнения боевых задач, занимались ремонтом в жилище руководителя: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и т.д.

Отмечается, что несмотря на отсутствие на службе, солдаты получали боевые выплаты. Только материальный ущерб государству составляет почти миллион гривен, не учитывая составляющую безопасности.

Задержание командира

В апреле 2025 года сотрудники ГБР задержали фигуранта непосредственно в квартире во время проверки выполненных работ.

Признавать вину и возмещать ущерб государству командир отказывался. Якобы бойцы ремонтировали его жилье добровольно во время воздушных тревог.

Для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба будет заявлен гражданский иск.

Сейчас полковник обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Одесская область (3940) военнослужащие (6389) ГБР (3279)
Як покарають цього пана?? Співпраця зі слідством, якщо віддасть гроші вкрадені в захисників України суддям.. Скільки таких панів у нас?? його будівельники якщо бойові мають то і УБД.. Скільки "сиріток" з УБД сьогодні в Україні???За надання фальшивих посвідчень і користування їми потрібно суворе покарання ..Це глум над тими, хто віддає життя своє за захист України..а ці тварюки купили разом і інвалідність і сидять байки розповідають діткам
показать весь комментарий
07.11.2025 12:48 Ответить
Як таке можливо? За цих кідарів гинуть тисячі людей тому що немає ротації й посилення підрозділів на фронті.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:49 Ответить
"Тихо піде в ліс" - він же командир...
В нього є юрист-консульт штатний, бабло є (нач.фін) і є "судова перспектива"!!!
Але зачекає черговий зашквар чергового командира, а потім ще держава буде компенсувати йому "моральні збитки"
показать весь комментарий
07.11.2025 12:52 Ответить
Так підлеглі не тільки добровільно робили ремонт, а ще й доплачували командиру, щоб попасти в ремонтну бригаду, а не на фронт.
показать весь комментарий
07.11.2025 12:54 Ответить
Позивний "Прораб"
показать весь комментарий
07.11.2025 12:58 Ответить
 
 