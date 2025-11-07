Привлек четырех бойцов к ремонту в своей квартире: будут судить командира воинской части на Одесщине, - ГБР
Завершено досудебное расследование в отношении командира одной из воинских частей в Одесской области, который привлек четырех подчиненных к ремонту в своей квартире, бойцы якобы добровольно помогали руководителю в "свободное время" во время объявления воздушной тревоги. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
В начале 2025 года чиновник направил четырех военнослужащих ремонтировать собственную квартиру в городе Подольске, формально оформленную на тещу. В течение января – марта бойцы, вместо выполнения боевых задач, занимались ремонтом в жилище руководителя: клали плитку, шпаклевали стены, устанавливали сантехнику и т.д.
Отмечается, что несмотря на отсутствие на службе, солдаты получали боевые выплаты. Только материальный ущерб государству составляет почти миллион гривен, не учитывая составляющую безопасности.
Задержание командира
В апреле 2025 года сотрудники ГБР задержали фигуранта непосредственно в квартире во время проверки выполненных работ.
Признавать вину и возмещать ущерб государству командир отказывался. Якобы бойцы ремонтировали его жилье добровольно во время воздушных тревог.
Для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба будет заявлен гражданский иск.
Сейчас полковник обвиняется в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
В нього є юрист-консульт штатний, бабло є (нач.фін) і є "судова перспектива"!!!
Але зачекає черговий зашквар чергового командира, а потім ще держава буде компенсувати йому "моральні збитки"