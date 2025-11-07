Залучив чотирьох бійців до ремонту у власній квартирі: судитимуть командира військової частини на Одещині, - ДБР

Завершено досудове розслідування стосовно командира однієї з військових частин на Одещині, який залучив чотирьох підлеглих до ремонту у власній квартирі, бійці нібито добровільно допомагали керівнику у "вільний час" під час оголошення повітряних тривог. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Державне бюро розслідувань

На початку 2025 року посадовець направив чотирьох військовослужбовців ремонтувати власну квартиру в місті Подільськ, формально оформлену на тещу. Протягом січня – березня бійці, замість виконання бойових завдань, займалися ремонтом у помешканні керівника: клали плитку, шпаклювали стіни, встановлювали сантехніку тощо.

Зазначається, що попри відсутність на службі, солдати отримували бойові виплати. Тільки матеріальні збитки державі становлять майже мільйон гривень, не враховуючи безпекової складової.

Затримання командира

У квітні 2025 року працівники ДБР затримали фігуранта безпосередньо у квартирі під час перевірки виконаних робіт.

Визнавати провину та відшкодовувати збитки державі командир відмовлявся. Нібито бійці ремонтували його житло добровільно під час повітряних тривог.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків буде заявлено цивільний позов.

Наразі полковник обвинувачується у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Як покарають цього пана?? Співпраця зі слідством, якщо віддасть гроші вкрадені в захисників України суддям.. Скільки таких панів у нас?? його будівельники якщо бойові мають то і УБД.. Скільки "сиріток" з УБД сьогодні в Україні???За надання фальшивих посвідчень і користування їми потрібно суворе покарання ..Це глум над тими, хто віддає життя своє за захист України..а ці тварюки купили разом і інвалідність і сидять байки розповідають діткам
07.11.2025 12:48 Відповісти
Як таке можливо? За цих кідарів гинуть тисячі людей тому що немає ротації й посилення підрозділів на фронті.
07.11.2025 12:49 Відповісти
"Тихо піде в ліс" - він же командир...
В нього є юрист-консульт штатний, бабло є (нач.фін) і є "судова перспектива"!!!
Але зачекає черговий зашквар чергового командира, а потім ще держава буде компенсувати йому "моральні збитки"
07.11.2025 12:52 Відповісти
Так підлеглі не тільки добровільно робили ремонт, а ще й доплачували командиру, щоб попасти в ремонтну бригаду, а не на фронт.
07.11.2025 12:54 Відповісти
Позивний "Прораб"
07.11.2025 12:58 Відповісти
А такий собі "занепокоєний" Ігор Луценко, попереднім у стрічці постом, питає-повідомляє про "СЗЧ"-шників: "Аяяй-ойойой!!!"
Ото розуйте очі, місцямі шановні панове!
Резерв для поповнення рядів - оті ******* командири-начальнички. Накладіть стягнення -"позбавленя військового звання" (передбачено Дисциплінарним статутом ЗСУ) - і у окоп!!!
07.11.2025 12:59 Відповісти
 
 