Заступник командира в/ч відправляв військових класти бруківку на Львівщині та встановлювати пам’ятники на могилах, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань викрили заступника командира однієї з військових частин на Львівщині, який відправляв військовослужбовців виконувати приватні роботи - замість служби вони клали бруківку, робили ремонт у його будинку та навіть встановлювали пам’ятники на могилах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

За даними слідства, заступник командира "допомагав" знайомому підприємцю, який скаржився, що немає робітників для укладання бруківки. За його проханням командир "виділив" кількох військових, які фактично працювали на підприємця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крутили шаурму у "сімейному бізнесі" командира замість служби: у ДБР кажуть, що військові погодились добровільно

Корупціонер з військової частини на Львівщині

Що про махінації відомо?

"Упродовж березня – вересня 2025 року ці військові, отримуючи грошове забезпечення у частині, укладали бруківку на кількох об’єктах у межах Львівської області. Роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори", - пояснили в ДБР.

Сума завданої шкоди державному бюджетові через відсутність військових на службі наразі встановлюється судово-економічними експертизами.

Також встановлено, що під час своєї відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині, також вони встановлювали пам’ятники на могилах його батьків.

Крім того, за попередньою інформацією, посадовець перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій, підбурюючи його до самовільного залишення частини.

Читайте: Їжу продавали в Покровському районі: судитимуть посадовця в/ч та двох військових, яких той відправив крутити шаурму замість служби, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що заступнику командира загрожує?

Заступнику командира повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 1 млн грн. Його також відсторонено від посади", - додали в ДБР.

І це тільки верхівка айсбергу, мабуть і бойові виплачували.
показати весь коментар
13.10.2025 14:22 Відповісти
У цього військового поважна причина, він вагітний))
показати весь коментар
13.10.2025 14:24 Відповісти
І там не відкритий, а закритий перелом!
Там, схоже, двійня....
показати весь коментар
13.10.2025 14:26 Відповісти
І це лише заступник командира частини. А що вже виробляв сам командир, який не міг не знати про діяння свого підлеглого офіцера !!! Обох слід притягти до відповідальності, командира - як мінімум, за приховування злочину.
показати весь коментар
13.10.2025 14:27 Відповісти
Як кажуть: в таких випадках командир завжди і "в курсі", і "в долі"! Питання в тому - Яка була його доля ? 50 на 50 чи ...?
показати весь коментар
13.10.2025 14:30 Відповісти
Направить туда Касьянова на усиление, в целях повышения образованности как живет армия. Хотя с его опытом и здоровьем, вскоре будет списание со службы...
показати весь коментар
13.10.2025 14:33 Відповісти
Хлопци пішли в наряд.в нас би черга туди була. бойовий дух такий що поголовно можна записувати в "агенти фсб", один псих навіть шефрон такий замовив)
показати весь коментар
13.10.2025 14:40 Відповісти
я все розумію-тільки одного не можу зрозуміть-чому офіцери з пузами такими що і в вагітних не часто зустрінеш--зразу видно що в окопи не забігає до солдат покалякать--тільки по кабаках і жирує та віскі хлебче літрами
показати весь коментар
13.10.2025 14:45 Відповісти
В НАТО так само *********
показати весь коментар
13.10.2025 15:58 Відповісти
 
 