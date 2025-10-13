Заступник командира в/ч відправляв військових класти бруківку на Львівщині та встановлювати пам’ятники на могилах, - ДБР. ФОТО

Працівники Державного бюро розслідувань викрили заступника командира однієї з військових частин на Львівщині, який відправляв військовослужбовців виконувати приватні роботи - замість служби вони клали бруківку, робили ремонт у його будинку та навіть встановлювали пам’ятники на могилах.

За даними слідства, заступник командира "допомагав" знайомому підприємцю, який скаржився, що немає робітників для укладання бруківки. За його проханням командир "виділив" кількох військових, які фактично працювали на підприємця.

Що про махінації відомо?

"Упродовж березня – вересня 2025 року ці військові, отримуючи грошове забезпечення у частині, укладали бруківку на кількох об’єктах у межах Львівської області. Роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори", - пояснили в ДБР.

Сума завданої шкоди державному бюджетові через відсутність військових на службі наразі встановлюється судово-економічними експертизами.

Також встановлено, що під час своєї відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині, також вони встановлювали пам’ятники на могилах його батьків.

Крім того, за попередньою інформацією, посадовець перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій, підбурюючи його до самовільного залишення частини.

Що заступнику командира загрожує?

Заступнику командира повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України - перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

"Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 1 млн грн. Його також відсторонено від посади", - додали в ДБР.

