3 570 37

Їжу продавали в Покровському районі: судитимуть посадовця в/ч та двох військових, яких той відправив крутити шаурму замість служби, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо посадовця однієї з військових частин Донеччини, який відправив підлеглих працювати на його родину. Зокрема бійці продавали вуличну їжу в Покровському районі Донеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт скеровано до суду.

За даними слідства, упродовж майже двох років заступник начальника підрозділу змушував двох військовослужбовців виконувати будівельні та господарські роботи у своєму домогосподарстві. Окрім того, вони звели та обслуговували кіоск із продажу шаурми, який належав дружині офіцера. Жінка фактично керувала їхньою "службою" - розподіляла обов’язки та контролювала заробіток.

Також читайте: Розкрадання бюджетних коштів та зловживання владою і службовим становищем: На Київщині повідомили про підозру 42 особам, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

"Замість виконання бойових завдань солдати готували та продавали їжу, при цьому щомісяця отримуючи повне грошове забезпечення, у тому числі виплати за нібито участь у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

Через це державі завдано збитків на понад 4 млн гривень.

Офіцеру інкримінують зловживання службовим становищем та пособництво в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України).

Також читайте: Допомагав родичам та знайомим уникнути мобілізації: судитимуть військового ТЦК у Дніпрі

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

За даними ДБР, окремо до суду скеровано обвинувальні акти щодо двох військовослужбовців, які виконували незаконні вказівки свого командира. Вони обвинувачуються в ухиленні від несення військової служби шляхом обману (ч. 4 ст. 409 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Автор: 

Донецька область (9757) військовослужбовці (4955) зловживання (86) ДБР (3761) Покровський район (1068)
