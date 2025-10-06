Допомагав родичам та знайомим уникнути мобілізації: судитимуть військового ТЦК у Дніпрі

У Дніпрі військовослужбовець ТЦК безпідставно з військового обліку придатних до служби родичів та знайомих.

Про це повідомила пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Так, він використовував власний електронний цифровий підпис, заходив до спеціалізованого реєстру військовозобов’язаних "Оберіг" та прописував потрібним чоловікам, що рішенням ВЛК вони визнані непридатними до служби.

Його дії дозволили уникнути призову 17 особам, які не проходили жодної комісії.

"Одним з "клієнтів" працівника ТЦК був його рідний брат, решта - його знайомі. Кілька осіб, після використання цієї схеми виїхали за межі України", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовця обвинувачують у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинена особою, яка має право доступу до неї, вчиненій повторно та перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період (ч. 1, 3 ст. 362 та ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Обвинувальний акт наразі скеровано до суду.

