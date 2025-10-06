РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11363 посетителя онлайн
Новости Незаконные действия ТЦК
785 5

Помогал родственникам и знакомым избежать мобилизации: будут судить военного ТЦК в Днепре

Военный ТЦК в Днепре помогал родственникам избежать мобилизации

В Днепре военнослужащий ТЦК безосновательно снял с воинского учета годных к службе родственников и знакомых.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Так, он использовал собственную электронную цифровую подпись, заходил в специализированный реестр военнообязанных "Оберіг" и прописывал нужным мужчинам, что решением ВВК они признаны непригодными к службе.

Его действия позволили избежать призыва 17 лицам, которые не проходили никакой комиссии.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Одним из "клиентов" работника ТЦК был его родной брат, остальные - его знакомые. Несколько человек, после использования этой схемы выехали за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Военнослужащего обвиняют в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, совершенном повторно и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1, 3 ст. 362 и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Обвинительный акт сейчас направлен в суд.

Читайте: Киевский ТЦК опроверг распространенную в сети информацию о якобы похищении кота своими военнослужащими. ВИДЕО

Автор: 

Днепр (4514) ГБР (3231) ТЦК (768) Днепропетровская область (4533) Днепровский район (176)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Політруки в розгубленості... О, знаю - "почни з себе!")
показать весь комментарий
06.10.2025 12:37 Ответить
І що тут дивного? От наприклад істота, що зараз грає у нас роль президента, всіх своїх родичів/товаришів/знайомих/парикмахерів/фотографів прилаштував до державного корита (під гаслом "ніякого кумівства", звісно). То чому ж рядовому громадянину не брати з нього приклад?
показать весь комментарий
06.10.2025 12:39 Ответить
Так це військовий тцк чи працівник тцк? Я розгубився, воно вже хто?
показать весь комментарий
06.10.2025 12:46 Ответить
"Йому загрожує до 8 років позбавлення волі" - чудово, а коли свій строк нарешті отримає сволота Борисов? Він скільком ухилянтам "допоміг"?
показать весь комментарий
06.10.2025 13:09 Ответить
Може я сліпий, але жодного разу не бачив серед осіб ТЦК інваліда. Всі дебелі дядьки, що аж пашать здоров'ям та під охороною поліції, бо ловити простих громадян безпечніше, чим на фронті демонструвати військовий вишкіл. Гарна служба - пільги, виплати, кар'єрний рост, нагороди і захищеність від Закону.
показать весь комментарий
06.10.2025 13:14 Ответить
 
 