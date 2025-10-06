Помогал родственникам и знакомым избежать мобилизации: будут судить военного ТЦК в Днепре

В Днепре военнослужащий ТЦК безосновательно снял с воинского учета годных к службе родственников и знакомых.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

Так, он использовал собственную электронную цифровую подпись, заходил в специализированный реестр военнообязанных "Оберіг" и прописывал нужным мужчинам, что решением ВВК они признаны непригодными к службе.

Его действия позволили избежать призыва 17 лицам, которые не проходили никакой комиссии.

"Одним из "клиентов" работника ТЦК был его родной брат, остальные - его знакомые. Несколько человек, после использования этой схемы выехали за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Военнослужащего обвиняют в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенное лицом, имеющим право доступа к ней, совершенном повторно и препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1, 3 ст. 362 и ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Обвинительный акт сейчас направлен в суд.

