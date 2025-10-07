Еду продавали в Покровском районе: будут судить чиновника в/ч и двух военных, которых тот отправил крутить шаурму вместо службы, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении должностного лица одной из воинских частей Донецкой области, который отправил подчиненных работать на его семью. В частности, бойцы продавали уличную еду в Покровском районе Донецкой области.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.







По данным следствия, в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве. Кроме того, они построили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, который принадлежал жене офицера. Женщина фактически руководила их "службой" - распределяла обязанности и контролировала заработок.

"Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное обеспечение, в том числе - выплаты за якобы участие в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Из-за этого государству нанесен ущерб на более 4 млн гривен.

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По данным ГБР, отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, которые выполняли незаконные указания своего командира. Они обвиняются в уклонении от несения военной службы путем обмана (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

