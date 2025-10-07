РУС
Еду продавали в Покровском районе: будут судить чиновника в/ч и двух военных, которых тот отправил крутить шаурму вместо службы, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении должностного лица одной из воинских частей Донецкой области, который отправил подчиненных работать на его семью. В частности, бойцы продавали уличную еду в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

военные вместо службы крутили шаурму
военные вместо службы крутили шаурму
военные вместо службы крутили шаурму

По данным следствия, в течение почти двух лет заместитель начальника подразделения заставлял двух военнослужащих выполнять строительные и хозяйственные работы в своем домохозяйстве. Кроме того, они построили и обслуживали киоск по продаже шаурмы, который принадлежал жене офицера. Женщина фактически руководила их "службой" - распределяла обязанности и контролировала заработок.

"Вместо выполнения боевых задач солдаты готовили и продавали еду, при этом ежемесячно получая полное денежное обеспечение, в том числе - выплаты за якобы участие в боевых действиях", - говорится в сообщении.

Из-за этого государству нанесен ущерб на более 4 млн гривен.

Офицеру инкриминируют злоупотребление служебным положением и пособничество в уклонении военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По данным ГБР, отдельно в суд направлены обвинительные акты в отношении двух военнослужащих, которые выполняли незаконные указания своего командира. Они обвиняются в уклонении от несения военной службы путем обмана (ч. 4 ст. 409 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Автор: 

Донецкая область (10931) военнослужащие (6317) злоупотребление (97) ГБР (3234) Покровский район (1057)
Топ комментарии
+6
дядька вагітний ,не чіпайте його
07.10.2025 10:29 Ответить
+3
Ну припустим, цей мішок з лайном нікого не змушував. Всіх все влаштовувало.
07.10.2025 10:31 Ответить
+2
Зараз прийдуть натхненні політруки... а ні, не прийдуть.
07.10.2025 10:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нескінченний кругообіг бабла в природі
07.10.2025 10:28 Ответить
"Люди як люди" - дивітся на світ по-українські, із почуттям шершавого українського гумору
"Там де українець пройшов, єврею немає чого робити" -
цікаво, чи приторговують бійці ЦАХАЛУ мацою ?

а тих курв таки дійсно треба самих перекрутити на шаурму замість отих донецьких псів.
07.10.2025 10:42 Ответить
Найдикіше - це чути в цій країні на крадіжки "я не здивований"
07.10.2025 11:01 Ответить
За роки нічого не змінилось. Ми у свій час на зборах студентів військової кафедри теж буд.матеріали тягали у маєтку заступника командира частини. Відпетляли лише ті, хто ротному два блоки цигарок приніс
07.10.2025 10:46 Ответить
Конфіскація бабла по максимуму. Чи приходиться дивуватися, що мацква захватиа Донеччину.
А у солдатів був вибір ???
07.10.2025 10:29 Ответить
у людини завжди є вибір - часом поганий або дуже поганий, але таки є.

.
07.10.2025 10:43 Ответить
одразу многодєтний атєц, незабаром

.
07.10.2025 10:45 Ответить
Оце дядько натинькував живота шаурмою !!! Нічого, у в"язнці виправить фігуру.
07.10.2025 10:29 Ответить
Ви не любите шаурму, улюблене блюдо преЗЄдента ?
07.10.2025 10:52 Ответить
кому війна, а кому й мати рідна
07.10.2025 10:29 Ответить
Хотел выругаться. Потом передумал. Николая Васильевича Гоголя бы сюда.
07.10.2025 10:30 Ответить
Всех трёх на ноль "норы" копать для козаков
07.10.2025 10:31 Ответить
Ну що ж , квартал95 рулить, який поп такий і приход.
07.10.2025 10:35 Ответить
оце ті два раба? а чого ж не кацапята а свої??
07.10.2025 10:35 Ответить
Дно
07.10.2025 10:35 Ответить
Конкуренти злили
07.10.2025 10:36 Ответить
Все як і казав самий головний із головних, готувались до шашликів.
07.10.2025 10:36 Ответить
А вони в не проти, краще шавуху крутити ніж життям ризикувати.
07.10.2025 10:37 Ответить
Запхайте цю шаурму їм у сраки а потім виташить її та нагодуйте їх начальника.
07.10.2025 10:39 Ответить
Дебееру треба ж чимось займатись окрім вилучення клістронів перед "повномасштабкою". От шаурмою зайнялись. Ну щоби на Шурмі ОП не спалити.
07.10.2025 10:39 Ответить
Наче й війна-але чому у нас офіцери з такими пузами? -даже Трамп вигнав офіцерів з пузами з армії сша-а в нас через одного такі
07.10.2025 10:42 Ответить
коли ви, падли, нажретеся????
07.10.2025 10:42 Ответить
Потужний бізнесмен
07.10.2025 10:53 Ответить
ефективний підрозділ..., мабуть, ага, а що, батьки-командири? не в курсі були? чи їх все влаштовувало? коли вони від тієї шаурми відривались та виходили з лазні. вони віддавали наказ - відновити втрачені позиції й знов до лазні...
07.10.2025 10:55 Ответить
 
 