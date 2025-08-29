Хищение бюджетных средств и злоупотребление властью и служебным положением: в Киевской области сообщили о подозрении 42 лицам, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокуроры Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении 42 лицам, среди которых депутаты, должностные лица органов местной власти, руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядных организаций.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, общие убытки составляют более 468 млн грн. Еще 176 тысяч грн - неправомерная выгода.

За злоупотребление властью и служебным положением подозрение сообщено:

одному из руководителей ГСП "ЧАЭС", который безосновательно начислял премии себе и другим работникам, что нанесло ущерб в 5,2 млн грн;

начальнику одного из управлений исполнительного комитета Броварского городского совета и директору частной компании - подозреваются в злоупотреблении служебным положением и подделке отчетов о стоимости земельных участков при их продаже. Убытки - 1,5 млн грн;

директору государственного предприятия института НААН в злоупотреблении служебным положением для отчуждения служебной квартиры. Убытки на сумму более 1 млн грн;

директору, главному бухгалтеру, заведующему инсультным отделением и медицинскому директору одной из Обуховских больниц - в ежемесячных отчетах отмечали данные о предоставлении услуг по программе финансирования от НСЗУ, которые в реальности не предоставлялись. Убытки государственному бюджету на более 6,2 млн грн;

заместителю начальника Гостомельской поселковой военной администрации, начальнику отдела и экс-начальнику отдела Гостомельской СВА, члену комиссии по фактам злоупотребления служебным положением при выделении компенсации за уничтоженное в результате боевых действий жилье, а эксперту - за содействие в этом преступлении. Суть в том, что объект, по которому согласовали выплату компенсации, не только не был разрушен, но и не подпадал под действие программы по компенсации, поскольку является нежилым. Сумма убытков - более 7,8 млн грн;

главному бухгалтеру государственного учреждения - злоупотребление служебным положением при закупках повлекло убытки в сумме более 2,2 млн грн;

главному врачу (на момент преступления - заместитель главного врача) государственного учреждения - злоупотребление при закупках: победителем тендера на поставку фармацевтической продукции определял "нужную" компанию, которая поставляла товар по завышенным ценам. Убытки на более 1,2 млн грн;

государственному кадастровому регистратору ГУ Госгеокадастр в Киевской области - злоупотребляя служебным положением, внес неправомерные изменения в поземельные книги относительно координат границ земельных участков, чем вызвал убытки в сумме более 1,1 млн грн;

бывшему начальнику ГУ ГСЧС в Киевской области, который злоупотребляя служебным положением внес ложные сведения в акты выполненных работ по строительству пожарного депо, что привело к растрате бюджетных средств в сумме более 3,6 млн грн.

За растрату бюджетных средств на несуществующие укрытия и махинации с питанием в школах привлечены к уголовной ответственности:

директора лицея Белоцерковского городского совета, который подозревается в подписании актов принятия укрытия гражданской защиты ненадлежащего качества, что привело к убыткам на более 5,1 млн грн;

депутата Белоцерковского городского совета, который одновременно является директором коммунального лицея-гимназии, как и выше указанный подозреваемый, принял укрытие гражданской защиты ненадлежащего качества. Сумма убытков - более 5 млн грн;

аналогичная ситуация и в случае с главным специалистом Управления образования и науки Белоцерковского городского совета, уполномоченным за осуществление закупок, - злоупотребление служебным положением при закупке укрытия. Нанесенный городскому совету ущерб - 4 млн грн;

руководителя подрядной организации, который получил подозрение в незаконном обогащении за счет бюджетных средств, выделенных для обустройства укрытия в детском саду. Убытки - почти полмиллиона грн;

депутата Белоцерковского городского совета, он же начальник Управления образования этого же совета, и поставщика. Подозреваются в растрате 2 млн грн местного бюджета при закупке продуктов питания для учреждений образования Белоцерковского горсовета. Чиновник с поставщиком организовали схему, благодаря которой поставили не те продукты, которые предусматривались договором;

секретаря Гатненского сельского совета Фастовского района. Получил подозрение за пособничество в покушении на завладение 800 тыс. грн при заключении договора на поставку оборудования для пищеблока лицея по завышенной цене;

директора жилищно-коммунального производственного предприятия Маловильшанского сельского совета Белоцерковского района, директора подрядной компании и инженер по техническому надзору подозреваются в растрате бюджетных средств при закупке стройматериалов для строительства сетей водоснабжения по завышенным ценам. Убытки 2,2 млн грн.

За махинации с имуществом, землей и причинение вреда окружающей среде подозрения получили:

бывший Дударковский сельский голова получил подозрение за бесплатную передачу коммунальных земель в частную собственность, чем вызвал убытки в сумме 907 тыс. грн;

государственный регистратор подозревается во внесении недостоверных сведений в реестр прав на недвижимое имущество, в результате чего земли рекреационного назначения были неправомерно изъяты из коммунальной собственности. Убытки на сумму более 20,7 млн грн;

вручено подозрение по факту завладения физическим лицом обманным путем с использованием поддельного государственного акта, земельного участка. Убытки - 186 млн грн;

председатель общественной организации, который на момент совершения преступления был депутатом Великодимерского поселкового совета, под видом строительства пожарного водоема на земельных участках 4,88 га на территории села Залесье Киевской области, используя служебное положение организовал незаконную добычу супеси в объеме 41,573 тысяч куб.м. Разрешений он не имел. Причиненный ущерб - 66,5 млн грн;

директор предприятия получил подозрение за самовольное занятие земельного участка 13,5 га в охранных зонах заповедника. Нанесенный ущерб - более 13 млн грн;

директор еще одной компании подозревается в незаконной порубке деревьев на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, чем нанес ущерб на 77,5 млн грн;

3 человека подозреваются в подделке официальных документов и дальнейшем их использовании для завладения участком в 7,276 га земель водного фонда коммунальной формы собственности. Убытки, нанесенные Украинскому городскому совету - 50,4 млн грн;

инженер лесхоза филиала "Дымерское лесное хозяйство" ГП "Леса Украины" своей служебной халатностью привел к незаконной вырубке 137 сосен, чем государству нанесен ущерб на сумму 1,12 млн грн.

инспектор по охране природно-заповедного фонда НПП "Белоозерский" допустил незаконную вырубку дубов в парке. Убытки - 4, 023 млн грн.

Кроме этого, за получение неправомерной выгоды сообщено о подозрении бывшему первому заместителю Мироновского городского головы - ныне депутат Обуховского районного совета и еще трем лицам за злоупотребление влиянием и получение неправомерной выгоды в более 160 тысяч грн. Чиновник организовал схему и систематически требовал у подчиненных средства за начисление им премии в 250% к должностному окладу. Также его подозревают в растрате бюджетных средств на производстве видеоролика для туристического продвижения города. Оплата в 50 тысяч грн была осуществлена, но ролик так и не изготовили.

Сообщается, что действия подозреваемых квалифицированы по статьям 28, 191, 197-1, 240, 246, 358, 362, 364, 366, 368, 369, 369-2 УК Украины.

Прокуроры подготовили ходатайство об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемых от занимаемых должностей.







