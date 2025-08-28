РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9994 посетителя онлайн
Новости Борьба с коррупцией
800 35

Противодействие коррупции и хищению бюджетных средств - еще один приоритет, над которым должны совместно работать все правоохранительные органы, - Кравченко

https://t.me/pgo_gov_ua/32175

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов отметил положительные сдвиги в разоблачении коррупционных проявлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В то же время он отметил, что в отдельных регионах большинство из расследуемых производств этой категории - по малозначительным фактам.

Давайте кардинально менять подходы в работе, нужно отойти от количественных показателей и красивой статистики. Основной показатель - это реальный результат", - подчеркнул Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не ждите от прокуратуры толерантности к коррупции, - Кравченко относительно заявлений чиновников о "давлении прокуратуры" и "политических преследованиях"

По словам Генерального прокурора речь идет, прежде всего, о привлечении к ответственности тех, кто разворовывает военное имущество и бюджетные средства, в частности - выделенные на нужды безопасности и обороны, в том числе - восстановление разрушенной или поврежденной инфраструктуры, выявление коррупционных схем для уклонения от мобилизации и незаконной переправки лиц через государственную границу, и сделок, приводящих к противоправному отчуждению земель государственной и коммунальной собственности.

Особое внимание он обратил на необходимость в реальном возмещении нанесенного ущерба.

"Эти вопросы должны находиться на постоянном контроле, в частности - совершение таких преступлений в организованных формах", - сказал Генеральный прокурор.

Также читайте: Еврокомиссар Кос встретилась с руководителями НАБУ и САП: Борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС

Автор: 

коррупция (8626) Кравченко Руслан (85) хищения (146)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Пчёлы против мёда.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:50 Ответить
+7
Брехлива погань.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:54 Ответить
+5
****** політбюро
показать весь комментарий
28.08.2025 19:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пчёлы против мёда.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:50 Ответить
показать весь комментарий
28.08.2025 22:10 Ответить
Й відпустив корупціонеру ще з часів Яника ( правда при ньому зростав у Севастополі молодим профі) Стефанишину сховатися послом ДЕ? у найважливішій країні для України зараз .
За неї особисто вже в судах ПРи Єрамковладі клопотав ПОРТНОВ .. Мабуть великі плани на неї, Портнов вже неіззанється - татаров порішав?
показать весь комментарий
28.08.2025 19:53 Ответить
В один день Зеленський підписав - Стефанишину й делегацію в особі Єрмака з перекладачем умЄЄЄровим до США для чого?Для перемовин з сами ВІТКОФФОМ -ПРо що?
показать весь комментарий
28.08.2025 19:55 Ответить
Брехлива погань.
показать весь комментарий
28.08.2025 19:54 Ответить
воно після закінчення вузу Києва стало одразу спеціалістом з швидким підвищенням у Севастополі при військовій прокуратурі - часів Яника.

Потім був наглядачем за озброжєнням у військовій прокуратурі ЗАХІДНОГО регіону . А потім Єрмак посадив на найвищу під собою як президент асоціації керівників місцевих органів держвлади - посадив у Київ нєрви робить Кличку . Й усьо - він нарешті генпрокурор досі таки молоденький ...
показать весь комментарий
28.08.2025 20:02 Ответить
****** політбюро
показать весь комментарий
28.08.2025 19:55 Ответить
Прокуратура і мусора за все хороше проти всього поганого!Це-ж було вже!!!
показать весь комментарий
28.08.2025 19:56 Ответить
Та да
показать весь комментарий
28.08.2025 19:57 Ответить
Красіво рече! От лише насправді більшість правоохоронних органів протидіє не корупції, а опозиції і пріоритет для них - усунути всіх можливих конкурентів Зєлєнского. Кравченко вдає дурного, чи вважає дурнями всіх інших?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:00 Ответить
За словами Генерального прокурора йдеться насамперед про притягнення до відповідальності тих, хто розкрадає військове майно та бюджетні кошти, зокрема виділені на потреби безпеки і оборони, "всю зелену рать.на чолі із "зелідором" спокійно можна відправляти на державний харч,шити рукавиці ,з конфіскацією майна
показать весь комментарий
28.08.2025 20:01 Ответить
ВОНІ УСІ РАТЬ ЯНИКА - послиця у США зараз їхня
показать весь комментарий
28.08.2025 20:27 Ответить
Головне, шо у всіх депутатів, високих чинів і генералів є якесь таємниче і магічне бачення вирішення всіх наших насущних проблем. Це дуже круто і інтригуюче, але чомусь нічого не відбувається. Може ми, пересічні громадяни, затуркані і до кінця не розуміємо величних цілей наших керманичів?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:01 Ответить
А дє же всє еті органи тада харчєвацца будут???...
показать весь комментарий
28.08.2025 20:05 Ответить
З грошей простога наріду, що за пайку пости строчить. 😁
показать весь комментарий
28.08.2025 20:06 Ответить
Де пайки? Мені ніхто навіть не проповував.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:12 Ответить
Самий чесний у доску свій для головних корупціонерів борцун.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:05 Ответить
Кравченко - це зелена гнида, готова на все заради збереження.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:07 Ответить
Ну так чого чекаєш?
ВПЕРЕД - арештовуй Зеленського та його 5-6 менеджерів!
показать весь комментарий
28.08.2025 20:09 Ответить
Maximum level trolling 😄
показать весь комментарий
28.08.2025 20:09 Ответить
Що це за позашлюбний син корупції та мародерства?
показать весь комментарий
28.08.2025 21:59 Ответить
Скільки вже вас було за часи незалежності і всі протидіяли корупції.Чи може корупція протидіяла проти генеральних прокурорів?Всі генпрокурори,кожен "не був толерантним до корупції, а вона все процвітала.Для початку займись Охвісом президента.Це і її Охвіс - корупції.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:11 Ответить
Для мародерів сцяти в очі то святе. А ви тут не вірете, шмарафон не дивитесь чи що?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:11 Ответить
мусора проти корупції...
спитайте будь-кого
вам колись допомогли мусора?

мені- ні
2 рази намагались посадити за самозахист
хабарів дав 15 тис
нервів....

умовно 2 рази...
тіко тому що я програміст
я вирішу будь-яку задачу 😎
показать весь комментарий
28.08.2025 20:12 Ответить
розкрадання бюджетних коштів - ще один пріоритет, над яким мають спільно працювати всі правоохоронні органи - Кравченко
показать весь комментарий
28.08.2025 20:13 Ответить
Шоб не дати розкрадати кому попало
показать весь комментарий
28.08.2025 20:19 Ответить
Важай на членів свої сімї не вийди таких , як ЗЕ і Єрмак
показать весь комментарий
28.08.2025 20:21 Ответить
***...дь, які зелені уроди цинічні. Як *****. Корупціонер сидить на корупціонрі і всі разом бурються із корупцією.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:24 Ответить
На сьомому році "царювання" найвеличнішого, черговий "на 100500% свій прокурвор" АНОНСУЄ початок боротьби з корупцією! А до цього що було?
"Де відрубані руки" (с) стадіон
"Скільки вам ще треба, щоб нажертись?" (с) стадіон

Мене дивує лише одне: усі ці "борцуни" при "клятому папєрєдніку-баризі" у всьому звинувачували саме Президента (навіть в ціні 7грн на цибулю). Зате при нинішньому "півшостому" ті ж самі "борцуни" звинувачують кого завгодно, але не Президента! Хоча при Пороху була парламентсько-президентська форма правління (без повного контролю влади), а при найвеличнішому є дєрьмаківська форма правління (при повному контролю законодавчої та виконавчої влади). Ще й зачищений медіапростір під контолем ОПи.
ЧОМУ ж у цих "борцунів" так змінилася думка? Гаманець став товщий?
Я вже навіть не згадую "снєсунів", яки репетували, що "знесуть, якщо щось піде не так".
показать весь комментарий
28.08.2025 20:27 Ответить
Трошки попрацював і зразу відмічає позитивні зміни в своїй роботі. Але жодних драконівських змін в законодавство не внесено. Вся ця показова "боротьба" з корупцією - до дупи. Маючи законодавчу ініціативу має негайно внести проекти законів щодо конфіскацій і родичів фігурантів справ. Але де там....
показать весь комментарий
28.08.2025 20:29 Ответить
Кравченко ти долбойоб?
показать весь комментарий
28.08.2025 20:38 Ответить
10500 коло порожніх обіцянок замість реальних дій.
показать весь комментарий
28.08.2025 20:53 Ответить
Який молодець! Постанови на арешт корупційно-мародерської банди Зеленського - Єрмака, Міндича, Чернишова та інших манагерів розкрадання з бюджету в особливо великих розмірах під час війни сьогодні надрукуєш чи вже завтра?
показать весь комментарий
28.08.2025 22:05 Ответить
 
 