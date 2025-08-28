Противодействие коррупции и хищению бюджетных средств - еще один приоритет, над которым должны совместно работать все правоохранительные органы, - Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов отметил положительные сдвиги в разоблачении коррупционных проявлений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

В то же время он отметил, что в отдельных регионах большинство из расследуемых производств этой категории - по малозначительным фактам.

Давайте кардинально менять подходы в работе, нужно отойти от количественных показателей и красивой статистики. Основной показатель - это реальный результат", - подчеркнул Кравченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не ждите от прокуратуры толерантности к коррупции, - Кравченко относительно заявлений чиновников о "давлении прокуратуры" и "политических преследованиях"

По словам Генерального прокурора речь идет, прежде всего, о привлечении к ответственности тех, кто разворовывает военное имущество и бюджетные средства, в частности - выделенные на нужды безопасности и обороны, в том числе - восстановление разрушенной или поврежденной инфраструктуры, выявление коррупционных схем для уклонения от мобилизации и незаконной переправки лиц через государственную границу, и сделок, приводящих к противоправному отчуждению земель государственной и коммунальной собственности.

Особое внимание он обратил на необходимость в реальном возмещении нанесенного ущерба.

"Эти вопросы должны находиться на постоянном контроле, в частности - совершение таких преступлений в организованных формах", - сказал Генеральный прокурор.

Также читайте: Еврокомиссар Кос встретилась с руководителями НАБУ и САП: Борьба с коррупцией имеет решающее значение для вступления Украины в ЕС