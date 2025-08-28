Противодействие коррупции и хищению бюджетных средств - еще один приоритет, над которым должны совместно работать все правоохранительные органы, - Кравченко
Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов отметил положительные сдвиги в разоблачении коррупционных проявлений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
В то же время он отметил, что в отдельных регионах большинство из расследуемых производств этой категории - по малозначительным фактам.
Давайте кардинально менять подходы в работе, нужно отойти от количественных показателей и красивой статистики. Основной показатель - это реальный результат", - подчеркнул Кравченко.
По словам Генерального прокурора речь идет, прежде всего, о привлечении к ответственности тех, кто разворовывает военное имущество и бюджетные средства, в частности - выделенные на нужды безопасности и обороны, в том числе - восстановление разрушенной или поврежденной инфраструктуры, выявление коррупционных схем для уклонения от мобилизации и незаконной переправки лиц через государственную границу, и сделок, приводящих к противоправному отчуждению земель государственной и коммунальной собственности.
Особое внимание он обратил на необходимость в реальном возмещении нанесенного ущерба.
"Эти вопросы должны находиться на постоянном контроле, в частности - совершение таких преступлений в организованных формах", - сказал Генеральный прокурор.
За неї особисто вже в судах ПРи Єрамковладі клопотав ПОРТНОВ .. Мабуть великі плани на неї, Портнов вже неіззанється - татаров порішав?
Потім був наглядачем за озброжєнням у військовій прокуратурі ЗАХІДНОГО регіону . А потім Єрмак посадив на найвищу під собою як президент асоціації керівників місцевих органів держвлади - посадив у Київ нєрви робить Кличку . Й усьо - він нарешті генпрокурор досі таки молоденький ...
ВПЕРЕД - арештовуй Зеленського та його 5-6 менеджерів!
спитайте будь-кого
вам колись допомогли мусора?
мені- ні
2 рази намагались посадити за самозахист
хабарів дав 15 тис
нервів....
умовно 2 рази...
тіко тому що я програміст
я вирішу будь-яку задачу 😎
"Де відрубані руки" (с) стадіон
"Скільки вам ще треба, щоб нажертись?" (с) стадіон
Мене дивує лише одне: усі ці "борцуни" при "клятому папєрєдніку-баризі" у всьому звинувачували саме Президента (навіть в ціні 7грн на цибулю). Зате при нинішньому "півшостому" ті ж самі "борцуни" звинувачують кого завгодно, але не Президента! Хоча при Пороху була парламентсько-президентська форма правління (без повного контролю влади), а при найвеличнішому є дєрьмаківська форма правління (при повному контролю законодавчої та виконавчої влади). Ще й зачищений медіапростір під контолем ОПи.
ЧОМУ ж у цих "борцунів" так змінилася думка? Гаманець став товщий?
Я вже навіть не згадую "снєсунів", яки репетували, що "знесуть, якщо щось піде не так".