Более 248 млн грн убытков: Прокуроры сообщили о подозрениях по делам о злоупотреблениях в сфере обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение двух последних недель прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны Офиса Генерального прокурора осуществляли процессуальное руководство досудебными расследованиями, по которым установлены факты нанесения государству ущерба на сотни миллионов гривен. За это время прокуроры сообщили о подозрении 16 военным должностным лицам и направили в суд обвинительные акты в отношении 12 человек.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Кому сообщили о подозрении
Среди подозреваемых: бывший руководитель Департамента закупок Минобороны, командиры воинских частей, начальники служб и руководители частных предприятий. Они действовали в разных регионах и различных сферах обеспечения армии, однако последствия их действий был одинаковым - миллионные убытки для государства и угроза для надлежащего обеспечения военнослужащих. Общие убытки для государства превышают 248 миллионов гривен.
Установлены факты:
- поставки Вооруженным Силам Украины некачественного обмундирования;
- приобретение некачественного программного обеспечения;
- незаконного списания и хищения дизельного топлива;
- мошенничества с продовольствием для военных;
- незаконных выплат вознаграждений.
Первый из установленных фактов касается закупок Министерства обороны. Бывшему руководителю Департамента закупок сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины. По данным следствия, из-за ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей военнослужащим Вооруженных Сил Украины было поставлено обмундирование ненадлежащего качества на общую сумму более 230 миллионов гривен.
Другое уголовное производство связано с цифровыми технологиями. Командиру одной из воинских частей инкриминируют служебную халатность, которая привела к закупке программного обеспечения, непригодного для использования в военных целях.
Убытки составили 1,8 миллиона гривен. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 425 УК Украины.
Еще одно уголовное производство касается незаконного списания и хищения дизельного топлива на сумму 1,7 млн грн.
Прокуроры сообщили о подозрении командиру воинской части, заместителю начальника тыла и командиру роты обеспечения, которые организовали незаконное списание и хищение дизельного топлива на сумму более 1,7 миллиона гривен. Действия этих лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 4 ст. 410 УК Украины.
Существенные нарушения зафиксированы и в сфере продовольственного обеспечения. Директор частного предприятия, по данным следствия, завладела 8 миллионами гривен бюджетных средств, поставляя военным продукты ненадлежащего качества. Ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.
Отдельно завершено досудебное расследование в отношении начальника штаба воинской части. Он допустил незаконную выплату почти 5 миллионов гривен дополнительного вознаграждения военнослужащим, которые не принимали участия в боевых действиях.
Обвинительный акт по ч. 4 ст. 425 УК Украины направлен в суд.
Каждый, независимо от занимаемой должности или звания, понесет предусмотренную законом ответственность, что гарантирует соблюдение законности в сфере обороны и формирует доверие к государственным институтам.
навіть, як що уявити, що постачальник щирий чесний патріотичний українець, то процедура прописана так, що підозра вилітає будь кому.
тому, нікого стороннього ви ніколи не побачите в цих схемах!
виключно свої.
умеров і ко, ну дуже вмовляла фозі груп стати постачальником харчування.
нема дурних......
И сколько там по закону... занесут кому надо и даже если сядут, то на минимальный срок в лучшие апартаменты тюрьмы, потом по досрочному за хорошее поведение, и вот через 2-3 года на свободе и миллионер, жизнь удалась. При такой системе наказаний и поощрений воровства, и это в во время войны, как можно удержатся...