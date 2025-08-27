Более 248 млн грн убытков: Прокуроры сообщили о подозрениях по делам о злоупотреблениях в сфере обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение двух последних недель прокуроры специализированных прокуратур в сфере обороны Офиса Генерального прокурора осуществляли процессуальное руководство досудебными расследованиями, по которым установлены факты нанесения государству ущерба на сотни миллионов гривен. За это время прокуроры сообщили о подозрении 16 военным должностным лицам и направили в суд обвинительные акты в отношении 12 человек.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Кому сообщили о подозрении

Среди подозреваемых: бывший руководитель Департамента закупок Минобороны, командиры воинских частей, начальники служб и руководители частных предприятий. Они действовали в разных регионах и различных сферах обеспечения армии, однако последствия их действий был одинаковым - миллионные убытки для государства и угроза для надлежащего обеспечения военнослужащих. Общие убытки для государства превышают 248 миллионов гривен.





Установлены факты:

поставки Вооруженным Силам Украины некачественного обмундирования;

приобретение некачественного программного обеспечения;

незаконного списания и хищения дизельного топлива;

мошенничества с продовольствием для военных;

незаконных выплат вознаграждений.

Первый из установленных фактов касается закупок Министерства обороны. Бывшему руководителю Департамента закупок сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 УК Украины. По данным следствия, из-за ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей военнослужащим Вооруженных Сил Украины было поставлено обмундирование ненадлежащего качества на общую сумму более 230 миллионов гривен.

Другое уголовное производство связано с цифровыми технологиями. Командиру одной из воинских частей инкриминируют служебную халатность, которая привела к закупке программного обеспечения, непригодного для использования в военных целях.

Убытки составили 1,8 миллиона гривен. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 425 УК Украины.

Еще одно уголовное производство касается незаконного списания и хищения дизельного топлива на сумму 1,7 млн грн.

Прокуроры сообщили о подозрении командиру воинской части, заместителю начальника тыла и командиру роты обеспечения, которые организовали незаконное списание и хищение дизельного топлива на сумму более 1,7 миллиона гривен. Действия этих лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 и ч. 4 ст. 410 УК Украины.

Существенные нарушения зафиксированы и в сфере продовольственного обеспечения. Директор частного предприятия, по данным следствия, завладела 8 миллионами гривен бюджетных средств, поставляя военным продукты ненадлежащего качества. Ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Отдельно завершено досудебное расследование в отношении начальника штаба воинской части. Он допустил незаконную выплату почти 5 миллионов гривен дополнительного вознаграждения военнослужащим, которые не принимали участия в боевых действиях.







Обвинительный акт по ч. 4 ст. 425 УК Украины направлен в суд.

Каждый, независимо от занимаемой должности или звания, понесет предусмотренную законом ответственность, что гарантирует соблюдение законности в сфере обороны и формирует доверие к государственным институтам.