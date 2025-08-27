Понад 248 млн грн збитків: Прокурори повідомили про підозри у справах щодо зловживань у сфері оборони. ФОТОрепортаж

Упродовж двох останніх тижнів прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснювали процесуальне керівництво досудовими розслідуваннями, за якими встановлено факти завдання державі збитків на сотні мільйонів гривень. За цей час прокурори повідомили про підозру 16 військовим службовим особам та скерували до суду обвинувальні акти стосовно 12 осіб.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Кому повідомили про підозру

Серед підозрюваних: колишній керівник Департаменту закупівель Міноборони, командири військових частин, начальники служб та керівники приватних підприємств. Вони діяли в різних регіонах і різних сферах забезпечення армії, проте наслідки їхніх дій був однаковим – мільйонні збитки для держави та загроза для належного забезпечення військовослужбовців. Загальні збитки для держави перевищують 248 мільйонів гривень.





Встановлено факти:

постачання Збройним Силам України неякісного обмундирування;

придбання неякісного програмного забезпечення;

незаконного списання та викрадення дизельного пального;

шахрайства з продовольством для військових;

незаконних виплат винагород.

Перший із встановлених фактів стосується закупівель Міністерства оборони. Колишньому керівнику Департаменту закупівель повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України. За даними слідства, через неналежне виконання ним службових обов’язків військовослужбовцям Збройних Сил України було поставлено обмундирування неналежної якості на загальну суму понад 230 мільйонів гривень.

Інше кримінальне провадження пов’язане із цифровими технологіями. Командиру однієї з військових частин інкримінують службову недбалість, яка призвела до закупівлі програмного забезпечення, непридатного для використання у військових цілях.

Збитки склали 1,8 мільйона гривень. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 425 КК України.

Ще одне кримінальне провадження стосується незаконного списання та викрадення дизельного пального на суму 1,7 млн грн.

Прокурори повідомили про підозру командиру військової частини, заступнику начальника тилу та командиру роти забезпечення, які організували незаконне списання та викрадення дизельного пального на суму понад 1,7 мільйона гривень. Дії цих осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 та ч. 4 ст. 410 КК України.

Суттєві порушення зафіксовано і у сфері продовольчого забезпечення. Директор приватного підприємства, за даними слідства, заволоділа 8 мільйонами гривень бюджетних коштів, поставляючи військовим продукти неналежної якості. Їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Окремо завершено досудове розслідування щодо начальника штабу військової частини. Він допустив незаконну виплату майже 5 мільйонів гривень додаткової винагороди військовослужбовцям, які не брали участі в бойових діях.







Обвинувальний акт за ч. 4 ст. 425 КК України скеровано до суду.

Кожен, незалежно від займаної посади чи звання, понесе передбачену законом відповідальність, що гарантує дотримання законності у сфері оборони та формує довіру до державних інституцій.