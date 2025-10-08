Крутили шаурму у "сімейному бізнесі" командира замість служби: у ДБР кажуть, що військові погодились добровільно

Військовослужбовці, яких викрили на тому, що вони замість служби у Силах оборони крутили шаурму за наказом командира, зробили це добровільно.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, розслідування встановило, що військових ніхто не примушував до такої роботи - вони самі погоджувались брати участь у "сімейному бізнесі" командира. Водночас це розцінюється як ухилення від служби шляхом обману, за що передбачене покарання до 10 років позбавлення волі.

Сап’ян уточнила, що військові не лише продавали шаурму в кіоску, який юридично належав дружині командира, а й будували для нього будинок та доглядали за ним.

Речниця наголосила, що відповідальність понесуть і командир, який перетворив військову службу на бізнес, і підлеглі, що виконували незаконні накази.

Детективи дізналися про схему завдяки оперативній роботі, однак, за словами Сап’ян, повідомити про подібні випадки можуть як військові, так і цивільні громадяни.

