1 917 21

Крутили шаурму у "сімейному бізнесі" командира замість служби: у ДБР кажуть, що військові погодились добровільно

Військові крутили шаурму добровільно

Військовослужбовці, яких викрили на тому, що вони замість служби у Силах оборони крутили шаурму за наказом командира, зробили це добровільно.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, розслідування встановило, що військових ніхто не примушував до такої роботи - вони самі погоджувались брати участь у "сімейному бізнесі" командира. Водночас це розцінюється як ухилення від служби шляхом обману, за що передбачене покарання до 10 років позбавлення волі.

Сап’ян уточнила, що військові не лише продавали шаурму в кіоску, який юридично належав дружині командира, а й будували для нього будинок та доглядали за ним.

Речниця наголосила, що відповідальність понесуть і командир, який перетворив військову службу на бізнес, і підлеглі, що виконували незаконні накази.

Детективи дізналися про схему завдяки оперативній роботі, однак, за словами Сап’ян, повідомити про подібні випадки можуть як військові, так і цивільні громадяни.

військовослужбовці (4958) зловживання (86) ДБР (3765)
Топ коментарі
+15
ага, добровільно. в армії, добровільно. точно. в армії можна робити що хочеш добровільно.
показати весь коментар
08.10.2025 17:12 Відповісти
+9
Ну, на зарплатню в 120 000 шаурму крутити- тут навіть форумні мамині квіточки не проти були б!
показати весь коментар
08.10.2025 17:12 Відповісти
+5
Блін, знайшли крайніх! Ця гнила наша влада країну привела до біди, а винні не вони, а люди!
показати весь коментар
08.10.2025 17:12 Відповісти
Ну вибір у них можливо і був... Так як мене свого часу. Або в наряд на кухню фігачити, або командиру роти паркан пофарбувати. Так там і хавчик пристойний дали і ще й по чарці налили...
показати весь коментар
08.10.2025 17:26 Відповісти
Ну так Козловський Вакарчук повоювали місяць і звільнилися по бажанню, я думаю теж так можна і простим українцям, можна же?
показати весь коментар
08.10.2025 18:29 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2025 17:24 Відповісти
Судячи з коментаря, ти сам би не погодився на таку роботу за 120 тисяч...більше б захотів.
показати весь коментар
08.10.2025 17:36 Відповісти
він просто мріє всіх загнати у гівно. ала це марно. нічого в нього не вийде.
показати весь коментар
08.10.2025 17:42 Відповісти
В моєму житті був період, коли я отримував по 120 000. Робота була по забою тушок для фаршу.
показати весь коментар
08.10.2025 18:26 Відповісти
А що ще вони можуть сказати, як не це? Все інше - збільшення терміну...
показати весь коментар
08.10.2025 17:21 Відповісти
так вони тоді ще і ухилянти
показати весь коментар
08.10.2025 17:22 Відповісти
Шашель дорогий нинче ..Але за шашлики можна простить
показати весь коментар
08.10.2025 17:23 Відповісти
В Десні пам'ятаю в пятнадцятому році з казарми виходиш а там ларьочків по всьому військовому містечку штук з тридцять, не знаю як зараз, але кожна шаурмячна на військовому оберті навряд належала місцевій армянський діаспорі.
показати весь коментар
08.10.2025 17:24 Відповісти
Аж від душі відлягло.
А то вже подумав що в нас таке рабовласницьке командування. А воно, командування, діяло за обопільною згодою сторін. Так що ніякого криміналу там немає.
показати весь коментар
08.10.2025 17:28 Відповісти
Здається, Тетяна Сап'ян вважає українців не просто лохами, а ідіотами.
показати весь коментар
08.10.2025 17:32 Відповісти
неідіоти не оберуть у владу банду крадіїв та не будуть її над собою терпіти.
показати весь коментар
08.10.2025 17:43 Відповісти
Виправдають! зеленський, шуаурму любить...
показати весь коментар
08.10.2025 17:40 Відповісти
Крутили шаурму - до 10 років позбавлення волі.
Накрутив мільярди на постачанні ЗСУ - оплески у ВР (Рєзніков)
показати весь коментар
08.10.2025 17:44 Відповісти
Крутити м'ясо - не йти на м'ясо,вибір зрозумілий.
показати весь коментар
08.10.2025 17:50 Відповісти
Дякую кеп. А то усі мабуть думали що вони рвалися ризикувати життям в окоп на лбз, але через свою надмірну дисциплінованість не змогли піти проти наказу.
показати весь коментар
08.10.2025 18:00 Відповісти
Добровольно желающие крутить шаурму, согласно приказу- Я!
Добровольно желающие быть спикером ГБР, согласно приказа- Я!
А сроки разные...
показати весь коментар
08.10.2025 18:39 Відповісти
 
 